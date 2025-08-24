Μεταναστευτικό: Η Γερμανία «κόβει» το δικαίωμα σε δικηγόρο στους απορριφθέντες αιτούντες άσυλο

Σύμμαχοι του Μερτς υποστήριξαν ότι ο νόμος - ο οποίος είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση - καταστρατηγούνταν για να προκαλεί καθυστερήσεις στις υποθέσεις απέλασης.

Φωτ. Αρχείου - Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Η Γερμανία σχεδιάζει να αφαιρέσει από τους απορριφθέντες αιτούντες άσυλο το αυτόματο δικαίωμα σε δικηγόρο, σε μια προσπάθεια να επιταχύνει τις απελάσεις.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα καταργήσει έναν κανόνα που προσφέρει νομική υποστήριξη στους αιτούντες άσυλο που περιμένουν να απελαθούν, σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph.

Οι σύμμαχοι του Μερτς υποστήριξαν ότι ο νόμος - ο οποίος είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση - καταστρατηγούνταν για να προκαλεί καθυστερήσεις στις υποθέσεις απέλασης.

Βουλευτής του χριστιανοδημοκρατικού κόμματος του Μερτς δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph: «Θέλουμε να αυξηθεί ο ρυθμός των απελάσεων, αλλά πολλές απελάσεις αποτυγχάνουν λόγω του ότι αυτοί κρύβονται από τις αρχές ή λόγω διαφόρων νομικών και πρακτικών εμποδίων».

Οι βουλευτές έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι αυτές οι καθυστερήσεις αυξάνουν τον κίνδυνο οι αιτούντες άσυλο να κρυφτούν από τις αρχές.

Η υποχρεωτική νομική υποστήριξη «εμποδίζει τις απελάσεις»

Ο προτεινόμενος νέος νόμος έχει προκαλέσει δημόσια αντιπαράθεση στη Γερμανία, με ορισμένους εμπειρογνώμονες να προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε παράνομη κράτηση των αιτούντων άσυλο.

Η γερμανική οργάνωση για τα δικαιώματα των προσφύγων, Pro Asyl, καταδίκασε την πρόταση ως αντιδημοκρατική και «συνταγματικά αμφισβητήσιμη».

Ωστόσο, το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών υπερασπίστηκε τα σχέδια για την κατάργηση της υποχρεωτικής νομικής υποστήριξης των αιτούντων άσυλο, υποστηρίζοντας ότι θα αφαιρέσουν «τα εμπόδια που μας σταματούν από το να αποτρέψουμε την παράνομη μετανάστευση».

«Η υποχρεωτική νομική εκπροσώπηση, η οποία θεσπίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν μια προσπάθεια να αποτραπεί η απέλαση ατόμων που υποχρεώνονταν να εγκαταλείψουν τη χώρα, ακόμη και μετά την εξάντληση όλων των διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών και των δυνατοτήτων προσφυγής, οι οποίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν είχαν δικαίωμα να παραμείνουν στη Γερμανία», ανέφερε το υπουργείο.

Ο προτεινόμενος νέος νόμος αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου μεταρρυθμίσεων στον τομέα της μετανάστευσης, το οποίο εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο του Μερτς τον Ιούνιο.

Η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας έχει ήδη επιβάλει περιορισμούς στη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής των προγραμμάτων οικογενειακής επανένωσης και επανεγκατάστασης.

Το πακέτο αναμένεται να τεθεί σύντομα σε ψηφοφορία στο γερμανικό κοινοβούλιο.

Μειώθηκαν στο μισό οι αιτήσεις ασύλου

Οι μεταρρυθμίσεις έρχονται σχεδόν μια δεκαετία μετά την απόφαση της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ να ανοίξει τα σύνορα της χώρας σε σχεδόν ένα εκατομμύριο πρόσφυγες που εγκατέλειπαν τον πόλεμο και τις διώξεις, μια απόφαση-ορόσημο που αναδιαμόρφωσε την ευρωπαϊκή πολιτική.

1718190413203-376883621-merkel.jpg

Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ.

Η Γερμανία παρείχε προστασία σε 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων πολλών που εγκατέλειπαν τη Συρία λόγω του εμφυλίου πολέμου, και περίπου 1,2 εκατομμύρια Ουκρανούς που έφυγαν από την πατρίδα τους εξαιτίας της ρωσικής εισβολής.

Από τις αρχές του 2025, υποβλήθηκαν 61.336 νέες αιτήσεις ασύλου στη χώρα, οι μισές από όσες καταγράφηκαν την ίδια περίοδο πέρυσι. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, η Γερμανία έχασε τον τίτλο της ως ο κύριος προορισμός των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ, έχοντας υποχωρήσει πίσω από την Ισπανία και τη Γαλλία.

