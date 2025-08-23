Ισπανία: Δώδεκα μετανάστες αγνοούνται στο αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων – Πήδηξαν από τη βάρκα

Δώδεκα μετανάστες από χώρες του Μαγρέμπ αγνοούνται αφού πήδηξαν στη θάλασσα την Παρασκευή (22/08), από ένα πλεούμενο που κατευθυνόταν στις Βαλεαρίδες Νήσους, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές του ισπανικού αρχιπελάγους.

Δεκατέσσερις άνθρωποι διασώθηκαν από τη λέμβο που εντοπίστηκε σε απόσταση 58 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του νησιού Καμπρέρα. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, δώδεκα μετανάστες πήδηξαν στο νερό και τα ίχνη τους χάθηκαν.

Οι Αρχές έχουν αρχίσει έρευνες για τον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων.

Από τις αρχές του έτους, έχουν αυξηθεί οι αφίξεις μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική στις Βαλεαρίδες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας.

Μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο, είχαν φτάσει 4.323 άνθρωποι στο αρχιπέλαγος, ενώ, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι οι αφίξεις ήταν μόνο 2.443, κάτι που μεταφράζεται σε αύξηση ύψους 77%.

Αντιθέτως, οι αφίξεις μεταναστών στα Κανάρια Νησιά μειώθηκαν κατά 46%.