Οι δύο ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στο έδαφος έπειτα από τη μεταξύ τους σύγκρουση, έχοντας αμφότεροι αίματα στο πρόσωπο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον αγωνιστικό χώρο.

Το παιχνίδι σταμάτησε για κάποια λεπτά, για να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειας. Μάλιστα, χρειάστηκε να δεθεί το κεφάλι του Πιρόλα, αλλά τόσο ο ίδιος όσο κι ο Ρέτσος συνέχισαν κανονικά.

Ο Ιταλός αμυντικός μάτωσε ξανά κι όλα έδειχναν ότι θα γίνει αναγκαστική αλλαγή, αλλά ο ίδιος ζήτησε να συνεχίσει κι έβγαλε το ημίχρονο.

