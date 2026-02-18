Κρήτη: Γείτονες έσωσαν γιαγιά που θα έπεφτε θύμα απάτης
Αντιλήφθηκαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά
Σε μια γειτονιά στο Ηράκλειο οι γείτονες αντιλήφθηκαν την παρουσία δύο αντρών οι οποίοι προσπάθησαν να εξαπατήσουν μια ηλικωμένη γυναίκα και με τη γρήγορη επέμβασή τους κατάφεραν να σώσουν τις οικονομίες της.
