Charlie Kirk: Η ανατομία μιας εκτέλεσης - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τη δολοφονία

Φίλοι και γνωστοί αποτίουν φόρο τιμής στον Τσάρλι Κιρκ μετά τον θάνατο του από πυροβολισμό, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε κολέγιο της Γιούτα, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, στο Φοίνιξ.

Η τοπική κοινότητα της Γιούτα, αλλά και ολόκληρες οι Ηνωμένες Πολιτείες, εξακολουθούν να είναι συγκλονισμένες από την σκληρή δολοφονία του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή των ΗΠΑ, Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δέχτηκε πυρά, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλλεϋ.

Ο 31χρονος συντηρητικός ακτιβιστής δέχτηκε μια σφαίρα στο λαιμό ενώ μιλούσε σε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλλεϋ στο Όρεμ το απόγευμα της Τετάρτης, και κατέρρευσε μπροστά σε ένα τρομοκρατημένο πλήθος. Οι Αρχές χαρακτήρισαν το συμβάν ως «στοχευμένη πολιτική δολοφονία» και επιβεβαίωσαν ότι ο δράστης παραμένει ελεύθερος.

Η αστυνομία περιέγραψε τον δράστη ως «έναν άνδρα ντυμένο στα μαύρα, με μάσκα και όπλο», ενώ οι πανεπιστημιακές Αρχές ανέφεραν ότι ο δράστης πυροβόλισε τον Τσάρλι Κερκ από απόσταση 130 μέτρων.

130 μέτρα απείχε ο Τσάρλι Κερκ από το σημείο που βρισκόταν ο δολοφόνος του Google/BBC

Καθώς το ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη συνεχίζεται, αυτά είναι όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τη δολοφονία, για τον δράστη και για το πώς αυτή η εκτέλεση θα επηρεάσει τις ΗΠΑ.

Η βίαιη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ έβγαζε ομιλία στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλλεϋ, όταν δέχτηκε πυρά από έναν -μέχρι στιγμής- άγνωστο δράστη.

Η εκδήλωση, που ήταν προγραμματισμένη για το μεσημέρι, ήταν η πρώτη στάση της περιοδείας του Τσάρλι Κερκ «American Comeback Tour» του οργανισμού του «Turning Point USA», η οποία προσέλκυσε μεγάλο πλήθος φοιτητών.

Ο Τσάρλι Κερκ, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν δεχθεί τους πυροβολισμούς, μιλούσε με τον κόσμο. Εκείνη τη στιγμή μάλιστα συνομιλούσε με έναν άνθρωπο για τους μαζικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ.

«Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;», ακούγεται να ρωτάει άτομο από το κοινό με τον Τσάρλι Κερκ να του δίνει την απάντηση: «Πολλοί».

Τότε ο ίδιος άνθρωπος είπε στον ακτιβιστή πως ήταν μόλις 5, και ο Κερκ τον ρώτησε «μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;». Αυτές ήταν και οι τελευταίες λέξεις του πριν η σφαίρα τον χτυπήσει και τον ρίξει από την καρέκλα του, καθώς αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του. Ακούστηκαν κραυγές πανικού. Βαριά τραυματισμένος, ο 31χρονος influencer απομακρύνθηκε εσπευσμένα από σωματοφύλακές του.

«Πέστε κάτω! Πέστε κάτω!» φώναζαν πανικόβλητοι οι φοιτητές, ενώ κυριαρχούσε το χάος. Κάποιοι παρευρισκόμενοι έπεσαν στο έδαφος, αναζητώντας καταφύγιο, ενώ άλλοι έσπευσαν να βοηθήσουν τον Κερκ.

Βίντεο από το μέρος της δολοφονίας, δείχνουν μια σκοτεινή φιγούρα στην οροφή ενός κτιρίου, 130 μέτρα μακριά, όπου οι ερευνητές πιστεύουν ότι βρισκόταν ο σκοπευτής.

Στη φωτογραφία που κυκλοφορεί στο Twitter φαίνεται ένας ύποπτος να κινείται στην ταράτσα αμέσως μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ Twitter

Ένα άλλο βίντεο έδειχνε ένα άτομο να τρέχει στην οροφή δευτερόλεπτα μετά τον θανατηφόρο πυροβολισμό.

Η στιγμή που άγνωστος δράστης φεύγει από ταράτσα ενώ ο Τσάρλι Κερκ έχει δεχθεί τους πυροβολισμούς Twitter

Ο Κερκ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ιδιωτικό αυτοκίνητο, όπου και λίγες ώρες αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, χαρακτήρισε την εκτέλεση «πολιτική δολοφονία», δηλώνοντας ότι ήταν μια μαύρη μέρα για την πολιτεία και τη χώρα.

«Ανατομία» του δράστη

Οι ερευνητές λένε ότι ο σκοπευτής πυροβόλησε από την οροφή του κτιρίου Losee Center, όπου υπάρχει ξεκάθαρη θέα του σημείου όπου καθόταν ο Τσάρλι Κερκ κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.

Οι αστυνομικοί περιέγραψαν τον δράστης ως «μια φιγούρα οπλισμένη με μακρύ τουφέκι, που φορούσε τζιν, μαύρο πουκάμισο, μαύρο γιλέκο και μαύρη μάσκα».

Πλάνα που έχουν γίνει viral στα social media φαίνεται να δείχνουν μια σκοτεινή φιγούρα να βρίσκεται στην οροφή λίγα δευτερόλεπτα πριν από τον πυροβολισμό και στη συνέχεια να φεύγει από το κτίριο δευτερόλεπτα μετά τον πυροβολισμό του Κερκ.

Το FBI επιβεβαίωσε την Τετάρτη το βράδυ ότι κανένας ύποπτος δεν έχει συλληφθεί για τη δολοφονία, ενώ βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί συνεχίζουν να σαρώνουν τις γειτονιές του Όρεμ σε μια έρευνα από πόρτα σε πόρτα.

Αρχικά συνελήφθησαν δύο άτομα, ο Τζορτζ Ζιν και ο Ζαχαρία Κουρέσι, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ένας από τους πιο διακεκριμένους ελεύθερους σκοπευτές της Αμερικής, ο λοχίας Νικόλας Ράνσταντ, ανέλυσε τη δολοφονία, λέγοντας ότι ο δράστης την εκτέλεσε με σχολαστικό σχεδιασμό, χρησιμοποιώντας υψηλό έδαφος και ένα ισχυρό όπλο.

Ο Ράνσταντ περιέγραψε τον χώρο που δολοφονήθηκε ο Κερκ ως «μπουφέ» για έναν σκοπευτή, σύμφωνα με την Daily Mail.

«Είναι ένας μπουφέ για κάποιον που ήθελε να σκοτώσει κάποιον. Έμοιαζε με γυάλα, σαν αμφιθέατρο, και το υψηλό έδαφος είναι χρυσός για τους σκοπευτές. Το να πυροβολείς προς τα κάτω είναι εύκολο», είπε.

Ο ίδιος κατέκρινε την «εξαιρετικά αδύναμη» ασφάλεια και υποστήριξε ότι η βολή από απόσταση 130 μέτρων ήταν εφικτή για οποιονδήποτε με βασική εξάσκηση στη σκοποβολή, χαρακτηρίζοντας τον ύποπτο πιθανώς «ερασιτέχνη σκοπευτή, όχι ελεύθερο σκοπευτή ή εκπαιδευμένο στρατιώτη».

Αδυναμίες στην ασφάλεια της εκδήλωσης

Η ευκολία με την οποία ο δράστης δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ έχει ήδη προκαλέσει έντονες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια στην υπαίθρια συγκέντρωση.

Ένας μάρτυρας, ο Τάιλερ ΜακΓκέτιγγαν είπε στο NBC: «Όταν έφτασα εδώ, περίμενα ότι θα έπρεπε να περάσω από κάποιο είδος ελέγχου ασφαλείας, αλλά αυτό απλά δεν συνέβη. Κανείς δεν έλεγξε τα εισιτήρια μας. Δεν υπήρχε σημείο ελέγχου για να μπεις. Κυριολεκτικά, όποιος ήθελε να μπει μπορούσε αν ήθελε».

Ο πρώην βουλευτής της Γιούτα, Τζέισον Τσαφέτς, ο οποίος βρισκόταν στην εκδήλωση, θυμήθηκε το χάος: «Μόλις ακούστηκε ο πυροβολισμός, όλοι έπεσαν στο πάτωμα και άρχισαν να διασκορπίζονται και να φωνάζουν και να ουρλιάζουν».

Η οργή του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε οργισμένος από την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και στράφηκε αμέσως στο Truth Social για να μοιραστεί τη θλίψη του, γράφοντας: «Ο μεγάλος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός».

Λίγες ώρες αργότερα εμφανίστηκε σε βίντεο, λέγοντας ότι ήταν «γεμάτος θλίψη και οργή για την αποτρόπαια δολοφονία του Τσάρλι Κερκ», χαρακτηρίζοντάς την εκτέλεση «σκοτεινή στιγμή για την Αμερική».

Ο ίδιος σύνδεσε την φετινή επίθεση με την απόπειρα δολοφονίας του ίδιου και τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τέλος, διέταξε να κυματίζουν όλες οι σημαίες μεσίστιες μέχρι την Κυριακή.

Ήταν πατέρας δύο παιδιών

Ο Τσάρλι Κερκ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Έρικα, και τα δύο μικρά τους παιδιά.

Λίγες ώρες πριν την δολοφονία, η σύζυγός του μοιράστηκε ένα εδάφιο από τη Βίβλο: «Ψαλμός 46:1 – Ο Θεός είναι το καταφύγιο και η δύναμή μας, μια πολύ παρούσα βοήθεια σε μπελάδες».

Η σύζυγος του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ήταν μαζί του στην ομιλία του στο πανεπιστήμιο της Γιούτα. Τον παρακολουθούσε, όπως έκανε τις περισσότερες φορές που ο νεαρός ακτιβιστής, ινφλουένσερ και συνιδρυτής του «Turning Point USA» είχε προγραμματισμένες ομιλίες.

Επιπτώσεις της δολοφονίας και οργή των πολιτών

Οι επιπτώσεις ήταν άμεσες και διχαστικές.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Mike Johnson, ηγήθηκε μιας προσευχής για τον Κερκ στο Κογκρέσο, ενώ Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί συγκρούστηκαν μεταξύ τους για το ποιος φέρει ευθύνη για το κλίμα πολιτικής βίας.

Η κωμική τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων, South Park, απέσυρε ένα πρόσφατο επεισόδιο που χλεύαζε τον Κερκ, αφού κριτικοί κατηγόρησαν ότι η σειρά ενθάρρυνε το μίσος εναντίον του.

Στο διαδίκτυο, οι συντηρητικοί κατηγόρησαν τους φιλελεύθερους ότι «επευφημούσαν» τη δολοφονία του, βαθύνοντας περαιτέρω τις πολιτικές διαιρέσεις.

Η δολοφονία έχει ήδη προστεθεί στη μακρά και αιματηρή ιστορία της αμερικανικής πολιτικής βίας – μια λίστα που ξεκινά από τη δολοφονία του JFK το 1963.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι σε μια χώρα όπου τα όπλα είναι νόμιμα, οι κομματικές διαμάχες μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν θανατηφόρες.

Το Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλλεϋ θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα, καθώς οι ερευνητές εξετάζουν τον τόπο του εγκλήματος.

