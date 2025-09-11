Τσάρλι Κέρκ: Θα λάβει μετά θάνατον το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας - Τι δήλωσε ο Τραμπ
Η δήλωση Τραμπ έγινε κατά την διάρκειά τελετής στο Πεντάγωνο για την 24η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτέμβριου του 2001, που έγιναν στην σκιά της δολοφονίας που συντάραξε χθες τις ΗΠΑ.
Ικανοποιώντας ένα ολοένα και πιο πιεστικό αίτημα του κινήματος MAGA, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απονείμει - σε σύντομο χρονικό διάστημα - το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας στον δολοφονημένο Τσάρλι Κερκ.
Η δήλωση Τραμπ έγινε κατά την διάρκειά τελετής στο Πεντάγωνο για την 24η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτέμβριου του 2001, που έγιναν στην σκιά της δολοφονίας που συντάραξε χθες τις ΗΠΑ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέδωσε τιμή στον Τσάρλι Κέρκ, χαρακτηριζοντάς τον μεταξύ άλλων «γίγαντα της γενιάς του» και «υπέρμαχο της ελευθερίας», προτού πει ότι στην απονομή αυτή της ύψιστης τιμής για τους πολίτες της Αμερικής θα παραστεί «πολύ μεγάλο πλήθος».