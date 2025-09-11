Τσάρλι Κέρκ: Θα λάβει μετά θάνατον το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας - Τι δήλωσε ο Τραμπ

Φώτο Αρχείου - Ο Ντόναλντ Τραμπ, δεξιά, σφίγγει το χέρι με τον Charlie Kirk πριν μιλήσει κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής Μαθητικής Δράσης του Turning Point στις, 23 Ιουλίου 2022

Ικανοποιώντας ένα ολοένα και πιο πιεστικό αίτημα του κινήματος MAGA, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απονείμει - σε σύντομο χρονικό διάστημα - το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας στον δολοφονημένο Τσάρλι Κερκ.

BREAKING: Conservatives are asking President Trump to bestow the Presidential Medal of Freedom on Charlie Kirk posthumously. This is an amazing idea. ?? pic.twitter.com/o968ND4qyC — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 11, 2025

Η δήλωση Τραμπ έγινε κατά την διάρκειά τελετής στο Πεντάγωνο για την 24η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτέμβριου του 2001, που έγιναν στην σκιά της δολοφονίας που συντάραξε χθες τις ΗΠΑ.

? BREAKING: President Trump just announced he will be posthumously awarding Charlie Kirk the Presidential Medal of Freedom



"Charlie was a giant of his generation, a champion of liberty and inspiration to millions and millions of people."



"We miss him greatly.. I have no doubt… pic.twitter.com/gAuYcisZ4p — Nick Sortor (@nicksortor) September 11, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέδωσε τιμή στον Τσάρλι Κέρκ, χαρακτηριζοντάς τον μεταξύ άλλων «γίγαντα της γενιάς του» και «υπέρμαχο της ελευθερίας», προτού πει ότι στην απονομή αυτή της ύψιστης τιμής για τους πολίτες της Αμερικής θα παραστεί «πολύ μεγάλο πλήθος».

