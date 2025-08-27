Μινεσότα: «Σκοτώστε τον Τραμπ», έγραφε ο μακελάρης πριν εκτελέσει παιδιά που προσεύχονταν

Μέσα σε σκηνές πανικού και αίματος, η Μινεσότα συγκλονίζεται από το μακελειό στην εκκλησία Annunciation, όπου δύο μικρά παιδιά δολοφονήθηκαν και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν, προτού ο ένοπλος βάλει τέλος στη ζωή του

Newsbomb

Μινεσότα: «Σκοτώστε τον Τραμπ», έγραφε ο μακελάρης πριν εκτελέσει παιδιά που προσεύχονταν
AP
ΚΟΣΜΟΣ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στην εκκλησία του Καθολικού Σχολείου Annunciation στη Μινεάπολη, σκοτώνοντας δύο παιδιά, ταυτοποιήθηκε ως Robin Westman, 23 ετών. Μάλιστα είχε αλλάξει φύλο στην εφηβεία και ταυτοποιούταν ο ίδιος ως γυναίκα.

Ο Westman, που προηγουμένως ήταν γνωστός ως Robert, πυροβόλησε μέσα από τα βιτρό παράθυρα προς τα παιδιά που κάθονταν στα παγκάκια της εκκλησίας περίπου στις 8:30 το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με τις αρχές. Στη συνέχεια στράφηκε κατά του εαυτού του και αυτοκτόνησε.

1756317027882-205739566-clipboard08-27-202501.jpg

Το FBI αντιμετωπίζει τις δολοφονίες ως πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και έγκλημα μίσους εις βάρος των Καθολικών.

Σύμφωνα με το KARE 11, η μητέρα του Westman εργαζόταν στο σχολείο, ενώ ο ίδιος άλλαξε το όνομά του σε Robin το 2020, όταν ήταν 17 ετών.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του συνθήματα που ανέγραφαν μεταξύ άλλων «σκοτώστε τον Τραμπ», καθώς και τον ίδιο να αγοράζει σφαίρες από τον διάβολο. Έγραφε στην κυριλλική γλώσσα.

Εμφανίζονται τέσσερις σελίδες με χειρόγραφες σημειώσεις, οι οποίες φαίνεται να είναι μια επιστολή ή μήνυμα και απευθύνονται «στην οικογένεια και τους φίλους μου». Αναφέρουν την κατάθλιψη και την πρόθεση να «εκπληρώσει μια τελική πράξη».

Στην επίθεση σκοτώθηκαν δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, και τουλάχιστον 17 ακόμα άτομα – 14 παιδιά και τρεις ενήλικες – τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές. Η ταυτότητα του δράστη επιβεβαιώθηκε πρώτα από το τοπικό μέσο KSTP. Οι αρχές ερευνούν τα κίνητρά του, ενώ δεν φαίνεται να έχει εκτεταμένο ποινικό ιστορικό.

Ένας λογαριασμός στο YouTube, που πλέον έχει διαγραφεί και πιστεύεται ότι ανήκε στον Westman, είχε ανεβάσει λίγες ώρες πριν την επίθεση ένα κείμενο που φαίνεται να αποτελεί μανιφέστο. Άλλα βίντεο στον ίδιο λογαριασμό δείχνουν ένα ημιαυτόματο όπλο και μια καραμπίνα.

Στο βίντεο φαίνεται επίσης μια σειρά από όπλα, σφαίρες και γεμιστήρες και είναι γυρισμένα σε αυτό που φαίνεται να είναι ένα υπνοδωμάτιο. Υπάρχει ένα ρατσιστικό και ένα αντισημιτικό μήνυμα, καθώς και ένα μήνυμα που ζητά τη δολοφονία του Προέδρου Τραμπ, είναι γραμμένα στα πυρομαχικά και τα όπλα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης είχε παρκάρει το όχημά του κοντά στο σχολείο και η διερεύνηση του αυτοκινήτου αποτελεί μέρος της έρευνας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Westman ήταν εξοπλισμένος με τρία όπλα – ένα τουφέκι, μια καραμπίνα και ένα πιστόλι – και χρησιμοποίησε και τα τρία κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Δεν έχει διευκρινιστεί αν πυροβόλησε κάποια από τα όπλα από μέσα στην εκκλησία ή αν η επίθεση ξεκίνησε εξωτερικά πριν μπει στο εσωτερικό.

Η αστυνομία σημείωσε ότι τουλάχιστον δύο από τις πόρτες της εκκλησίας φαίνονταν να έχουν φραχθεί με σανίδες, υποδηλώνοντας ότι ο δράστης ήθελε να παγιδεύσει τα άτομα μέσα.

Οι μαθητές του Καθολικού σχολείου είχαν μόλις ξεκινήσει τα μαθήματα τη Δευτέρα και παρακολουθούσαν λειτουργία όταν ο δράστης εισέβαλε στην εκκλησία, η οποία συνδέεται με το σχολείο. Το σχολείο διδάσκει παιδιά από νηπιαγωγείο έως όγδοη τάξη.

Τα εκτέλεσε μέσα στην εκκλησία

Ο δράστης, ντυμένος στα μαύρα και οπλισμένος με τουλάχιστον τρία όπλα, καραμπίνα, τουφέκι και πιστόλι, γάζωσε με σφαίρες τα παράθυρα του ναού, σκορπίζοντας τον τρόμο.

xartis.jpg

Tο σημείο όπου έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο παιδιά, 8 και 10 ετών, δολοφονήθηκαν νεκρά μέσα στα στασίδια όπου παρακολουθούσαν τη θεία λειτουργία. Άλλα 14 παιδιά και τρεις ενήλικες μεταφέρθηκαν αιμόφυρτοι στα νοσοκομεία της πόλης, ενώ τουλάχιστον δύο παλεύουν για τη ζωή τους.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπράιαν Ο’ Χάρα, έκανε λόγο για «προμελετημένη επίθεση εναντίον αθώων παιδιών» και χαρακτήρισε τον δράστη «δειλό» που «πυροβόλησε μέσα σε εκκλησία γεμάτη παιδιά». Ο ένοπλος ηλικίας περίπου 20 ετών, αφού μπλόκαρε τις πόρτες για να παγιδεύσει τα θύματά του, τελικά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

«Η σκληρότητα και η δειλία αυτής της πράξης είναι αδιανόητη», είπε ο Ο’ Χάρα.

Ένας πατέρας με τρεμάμενη φωνή είπε στην Star Tribune: «Ο γιος μου γύρισε και μου είπε, “Δεν νιώθω ασφαλής πια”».

Ο δήμος της Μινεσότα ανακοινώνει: «Ο δράστης έχει εξουδετερωθεί»

Οι δημοτικές αρχές της Μινεάπολις δήλωσαν ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή για την κοινότητα, καθώς ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στην εκκλησία Annunciation έχει «περιοριστεί».

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο X, αναφέρεται: «Υπάρχει σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στην εκκλησία Annunciation, στη διεύθυνση 509 W. 54th St. Δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή. Ο δράστης έχει εξουδετερωθεί».

Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή, ώστε τα σωστικά συνεργεία να μπορέσουν να προσφέρουν βοήθεια στα θύματα. Ο αποκλεισμός ισχύει στην οδό W. 54th Street, μεταξύ Lyndale και Nicollet Avenue.

Συγκλονιστική ήταν και η μαρτυρία μιας μαθήτριας της έβδομης τάξης που είδε τους συμμαθητές της να πέφτουν χτυπημένοι από τις σφαίρες. «Ένα παιδί πυροβολήθηκε στην πλάτη, ένα άλλο στο λαιμό», περιέγραψε η γερουσιαστής Έιμι Κλομπουσάρ, που μίλησε με την οικογένεια.

capture.jpg

Η πόλη σε πένθος

Ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι δήλωσε: «Παιδιά είναι νεκρά. Δεν υπάρχουν λόγια για το μέγεθος του πόνου αυτής της στιγμής». Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλτζ μίλησε για «ανείπωτη βία που βεβήλωσε την πρώτη εβδομάδα της σχολικής χρονιάς».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε άμεσα, σημειώνοντας ότι το FBI βρίσκεται ήδη στη σκηνή. «Προσευχηθείτε για τα θύματα και τις οικογένειές τους», ανέφερε σε ανάρτησή του.

1756314542573-582487842-capture.jpg

Το Hennepin Healthcare ανακοίνωσε ότι δέχθηκε 11 τραυματίες, εκ των οποίων εννέα παιδιά, ενώ στο Children’s Minnesota νοσηλεύονται τουλάχιστον έξι ακόμη μικροί μαθητές. Γιατροί τόνισαν ότι αρκετά παιδιά υποβλήθηκαν σε χειρουργεία και ότι η μάχη για τη ζωή συνεχίζεται.

shooting-reported-annunciation-church-catholic-110153548.jpg

Το καθολικό σχολείο Annunciation, που λειτουργεί από το 1923 και αριθμεί σχεδόν 400 μαθητές, είχε ανοίξει ξανά τις πύλες του μόλις τη Δευτέρα. Λίγες ημέρες μετά, η σχολική κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με το ανείπωτο: Την απώλεια παιδιών μέσα σε εκκλησία, στον πρώτο σχολικό εκκλησιασμό της χρονιάς.

Μινεσότα: «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους», λέει ο κυβερνήτης για τους πυροβολισμούς

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Tim Walz, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και ότι η BCA (Bureau of Criminal Apprehension) και η Πολιτειακή Αστυνομία βρίσκονται ήδη στον χώρο. «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο σημαδεύτηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Tim Walz:

«Μου δόθηκε ενημέρωση για ένα περιστατικό πυροβολισμών στο Annunciation Catholic School και θα συνεχίσω να παρέχω ενημερώσεις καθώς θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Η BCA (Bureau of Criminal Apprehension, Γραφείο Εγκληματολογικής Δίωξης) και η Πολιτειακή Αστυνομία βρίσκονται στον χώρο. Προσεύχομαι για τα παιδιά μας και τους δασκάλους, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο σημαδεύτηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας».

shooting-reported-annunciation-church-catholic-110153301.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:39ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο είδος καρχαρία που θεωρούνταν εξαφανισμένο ανακαλύφθηκε ξανά έπειτα από δεκαετίες

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Το Ισραήλ εξαπολύει σειρά πληγμάτων σε πρώην στρατώνες νοτιοδυτικά της Δαμασκού

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Ντίλαν Γουόλς: «Βόμβα» από τον ατζέντη του για το τροχαίο – «Υπέστη εγκεφαλικό ενώ οδηγούσε»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με την… κρυφή χρέωση των 2 ευρώ – Τουρίστες έπαθαν σοκ όταν είδαν τον λογαριασμό σε εστιατόριο

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της συντριβής αεροσκάφους στη θάλασσα - Βίντεο με τη δραματική διάσωση του πιλότου

23:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κέλλας: «Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους»

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Σε αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες μπορείς να φας δωρεάν: Η τάση των «ψυγείων αλληλεγγύης» εξαπλώνεται

23:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιπέτεια για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανακατασκευάζεται κεντρικό Πάρκο – Πού θα δημιουργηθεί νέος χώρος πρασίνου

22:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Σερβία - Εσθονία 98-64: Σαρωτική με Γιόκιτς και Γιόβιτς

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: «Σκοτώστε τον Τραμπ», έγραφε ο μακελάρης πριν εκτελέσει παιδιά που προσεύχονταν -«Έγκλημα μίσους κατά των Καθολικών»

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Το χωριό χωρίς νερό και αποχέτευση που ξόδεψε 23.000€ για 100 παγκάκια

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πωλούσαν ρούχα «μαϊμού» βάζοντας στάμπες γνωστών εταιρειών – Δύο συλλήψεις

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Χειροπέδες σε 35χρονο «πιστολέρο» - Από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους της Αλβανίας

22:36ΕΛΛΑΔΑ

«Θερίζει» η ξηρασία στην Καστοριά - Στέρεψε η κοίτη του Αλιάκμονα

22:24ΚΟΣΜΟΣ

«Ανθρωπογενής κρίση» ο λιμός στη Γάζα λέει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ - Διαφωνούν μόνο οι ΗΠΑ

22:13ΠΑΙΔΕΙΑ

Ιδρύεται καλλιτεχνικό Γυμνάσιο στη Δράμα - Το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη

22:00WHAT THE FACT

Πώς η σωματική άσκηση «σβήνει» τις τραυματικές μνήμες

21:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

US Open: Πότε παίζουν Σάκκαρη και Τσιτσιπάς για τον 2ο γύρο - Πού θα δείτε τους αγώνες

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Ψυχώ με βρέφη στην Αγγλία: Κρατούσε νεκρά μωρά στο σαλόνι και τα έβαζε να «δουν» κινούμενα σχέδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

23:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιπέτεια για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με την… κρυφή χρέωση των 2 ευρώ – Τουρίστες έπαθαν σοκ όταν είδαν τον λογαριασμό σε εστιατόριο

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: «Σκοτώστε τον Τραμπ», έγραφε ο μακελάρης πριν εκτελέσει παιδιά που προσεύχονταν -«Έγκλημα μίσους κατά των Καθολικών»

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Χειροπέδες σε 35χρονο «πιστολέρο» - Από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους της Αλβανίας

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Ψυχώ με βρέφη στην Αγγλία: Κρατούσε νεκρά μωρά στο σαλόνι και τα έβαζε να «δουν» κινούμενα σχέδια

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της οικογένειας Όβιτζ: Από το τσίρκο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα στην περιοχή Βρωμοπούσι - Ήχησε το 112

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρό 9χρονο κορίτσι σε τροχαίο - Σοβαρά τραυματίες η μητέρα και η αδερφή της

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αυστρία με κρατούμενο: Ζυγίζει 300 κιλά και επιβαρύνει τους φορολογούμενους 10 φορές παραπάνω!

21:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Το παρασκήνιο στη Μονή Σινά: Ερωτήματα για σκοπιμότητες αναταραχών και διαπραγμάτευση Αθήνας-Καΐρου

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Αυτός είναι ο μακελάρης της Μινεάπολις - Σκότωσε 2 παιδιά ενώ προσεύχονταν, τραυμάτισε 20

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Μινεσότα: Εκτέλεσε τα παιδιά ενώ προσεύχονταν στην εκκλησία - Αυτοκτόνησε ο δράστης, 20 τραυματίες

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ