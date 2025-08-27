Μινεσότα: «Σκοτώστε τον Τραμπ», έγραφε ο μακελάρης πριν εκτελέσει παιδιά που προσεύχονταν

Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στην εκκλησία του Καθολικού Σχολείου Annunciation στη Μινεάπολη, σκοτώνοντας δύο παιδιά, ταυτοποιήθηκε ως Robin Westman, 23 ετών. Μάλιστα είχε αλλάξει φύλο στην εφηβεία και ταυτοποιούταν ο ίδιος ως γυναίκα.

Ο Westman, που προηγουμένως ήταν γνωστός ως Robert, πυροβόλησε μέσα από τα βιτρό παράθυρα προς τα παιδιά που κάθονταν στα παγκάκια της εκκλησίας περίπου στις 8:30 το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με τις αρχές. Στη συνέχεια στράφηκε κατά του εαυτού του και αυτοκτόνησε.

Το FBI αντιμετωπίζει τις δολοφονίες ως πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και έγκλημα μίσους εις βάρος των Καθολικών.

Σύμφωνα με το KARE 11, η μητέρα του Westman εργαζόταν στο σχολείο, ενώ ο ίδιος άλλαξε το όνομά του σε Robin το 2020, όταν ήταν 17 ετών.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του συνθήματα που ανέγραφαν μεταξύ άλλων «σκοτώστε τον Τραμπ», καθώς και τον ίδιο να αγοράζει σφαίρες από τον διάβολο. Έγραφε στην κυριλλική γλώσσα.

Εμφανίζονται τέσσερις σελίδες με χειρόγραφες σημειώσεις, οι οποίες φαίνεται να είναι μια επιστολή ή μήνυμα και απευθύνονται «στην οικογένεια και τους φίλους μου». Αναφέρουν την κατάθλιψη και την πρόθεση να «εκπληρώσει μια τελική πράξη».

Στην επίθεση σκοτώθηκαν δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, και τουλάχιστον 17 ακόμα άτομα – 14 παιδιά και τρεις ενήλικες – τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές. Η ταυτότητα του δράστη επιβεβαιώθηκε πρώτα από το τοπικό μέσο KSTP. Οι αρχές ερευνούν τα κίνητρά του, ενώ δεν φαίνεται να έχει εκτεταμένο ποινικό ιστορικό.

Ένας λογαριασμός στο YouTube, που πλέον έχει διαγραφεί και πιστεύεται ότι ανήκε στον Westman, είχε ανεβάσει λίγες ώρες πριν την επίθεση ένα κείμενο που φαίνεται να αποτελεί μανιφέστο. Άλλα βίντεο στον ίδιο λογαριασμό δείχνουν ένα ημιαυτόματο όπλο και μια καραμπίνα.

Στο βίντεο φαίνεται επίσης μια σειρά από όπλα, σφαίρες και γεμιστήρες και είναι γυρισμένα σε αυτό που φαίνεται να είναι ένα υπνοδωμάτιο. Υπάρχει ένα ρατσιστικό και ένα αντισημιτικό μήνυμα, καθώς και ένα μήνυμα που ζητά τη δολοφονία του Προέδρου Τραμπ, είναι γραμμένα στα πυρομαχικά και τα όπλα.

BREAKING - The suspect in the Minneapolis, Minnesota, shooting at a Catholic school and church has been identified as Robin Westman, who posted a manifesto on social media just two hours ago, including a video showing the words “kill Donald Trump” written on a gun. This person is… pic.twitter.com/LzXCxCgr8L — ҡ?ɩ?ɩ®️ (@OfficialKalal) August 27, 2025

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης είχε παρκάρει το όχημά του κοντά στο σχολείο και η διερεύνηση του αυτοκινήτου αποτελεί μέρος της έρευνας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Westman ήταν εξοπλισμένος με τρία όπλα – ένα τουφέκι, μια καραμπίνα και ένα πιστόλι – και χρησιμοποίησε και τα τρία κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Δεν έχει διευκρινιστεί αν πυροβόλησε κάποια από τα όπλα από μέσα στην εκκλησία ή αν η επίθεση ξεκίνησε εξωτερικά πριν μπει στο εσωτερικό.

Η αστυνομία σημείωσε ότι τουλάχιστον δύο από τις πόρτες της εκκλησίας φαίνονταν να έχουν φραχθεί με σανίδες, υποδηλώνοντας ότι ο δράστης ήθελε να παγιδεύσει τα άτομα μέσα.

Οι μαθητές του Καθολικού σχολείου είχαν μόλις ξεκινήσει τα μαθήματα τη Δευτέρα και παρακολουθούσαν λειτουργία όταν ο δράστης εισέβαλε στην εκκλησία, η οποία συνδέεται με το σχολείο. Το σχολείο διδάσκει παιδιά από νηπιαγωγείο έως όγδοη τάξη.

Τα εκτέλεσε μέσα στην εκκλησία

Ο δράστης, ντυμένος στα μαύρα και οπλισμένος με τουλάχιστον τρία όπλα, καραμπίνα, τουφέκι και πιστόλι, γάζωσε με σφαίρες τα παράθυρα του ναού, σκορπίζοντας τον τρόμο.

Tο σημείο όπου έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο παιδιά, 8 και 10 ετών, δολοφονήθηκαν νεκρά μέσα στα στασίδια όπου παρακολουθούσαν τη θεία λειτουργία. Άλλα 14 παιδιά και τρεις ενήλικες μεταφέρθηκαν αιμόφυρτοι στα νοσοκομεία της πόλης, ενώ τουλάχιστον δύο παλεύουν για τη ζωή τους.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπράιαν Ο’ Χάρα, έκανε λόγο για «προμελετημένη επίθεση εναντίον αθώων παιδιών» και χαρακτήρισε τον δράστη «δειλό» που «πυροβόλησε μέσα σε εκκλησία γεμάτη παιδιά». Ο ένοπλος ηλικίας περίπου 20 ετών, αφού μπλόκαρε τις πόρτες για να παγιδεύσει τα θύματά του, τελικά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

«Η σκληρότητα και η δειλία αυτής της πράξης είναι αδιανόητη», είπε ο Ο’ Χάρα.

Ένας πατέρας με τρεμάμενη φωνή είπε στην Star Tribune: «Ο γιος μου γύρισε και μου είπε, “Δεν νιώθω ασφαλής πια”».

Ο δήμος της Μινεσότα ανακοινώνει: «Ο δράστης έχει εξουδετερωθεί»

Οι δημοτικές αρχές της Μινεάπολις δήλωσαν ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή για την κοινότητα, καθώς ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στην εκκλησία Annunciation έχει «περιοριστεί».

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο X, αναφέρεται: «Υπάρχει σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στην εκκλησία Annunciation, στη διεύθυνση 509 W. 54th St. Δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή. Ο δράστης έχει εξουδετερωθεί».

Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή, ώστε τα σωστικά συνεργεία να μπορέσουν να προσφέρουν βοήθεια στα θύματα. Ο αποκλεισμός ισχύει στην οδό W. 54th Street, μεταξύ Lyndale και Nicollet Avenue.

There is an active police situation at Annunciation Church, 509 W. 54th St. There is no active threat to the community at this time. The shooter is contained. Stay away from the area to allow emergency personnel to help victims – W. 54th Street between Lyndale and Nicollet Ave. — City of Minneapolis (@CityMinneapolis) August 27, 2025

Συγκλονιστική ήταν και η μαρτυρία μιας μαθήτριας της έβδομης τάξης που είδε τους συμμαθητές της να πέφτουν χτυπημένοι από τις σφαίρες. «Ένα παιδί πυροβολήθηκε στην πλάτη, ένα άλλο στο λαιμό», περιέγραψε η γερουσιαστής Έιμι Κλομπουσάρ, που μίλησε με την οικογένεια.

Η πόλη σε πένθος

Ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι δήλωσε: «Παιδιά είναι νεκρά. Δεν υπάρχουν λόγια για το μέγεθος του πόνου αυτής της στιγμής». Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλτζ μίλησε για «ανείπωτη βία που βεβήλωσε την πρώτη εβδομάδα της σχολικής χρονιάς».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε άμεσα, σημειώνοντας ότι το FBI βρίσκεται ήδη στη σκηνή. «Προσευχηθείτε για τα θύματα και τις οικογένειές τους», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Το Hennepin Healthcare ανακοίνωσε ότι δέχθηκε 11 τραυματίες, εκ των οποίων εννέα παιδιά, ενώ στο Children’s Minnesota νοσηλεύονται τουλάχιστον έξι ακόμη μικροί μαθητές. Γιατροί τόνισαν ότι αρκετά παιδιά υποβλήθηκαν σε χειρουργεία και ότι η μάχη για τη ζωή συνεχίζεται.

Το καθολικό σχολείο Annunciation, που λειτουργεί από το 1923 και αριθμεί σχεδόν 400 μαθητές, είχε ανοίξει ξανά τις πύλες του μόλις τη Δευτέρα. Λίγες ημέρες μετά, η σχολική κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με το ανείπωτο: Την απώλεια παιδιών μέσα σε εκκλησία, στον πρώτο σχολικό εκκλησιασμό της χρονιάς.

Μινεσότα: «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους», λέει ο κυβερνήτης για τους πυροβολισμούς

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Tim Walz, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και ότι η BCA (Bureau of Criminal Apprehension) και η Πολιτειακή Αστυνομία βρίσκονται ήδη στον χώρο. «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο σημαδεύτηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene.



I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025

Ολόκληρη η ανάρτηση του Tim Walz:



«Μου δόθηκε ενημέρωση για ένα περιστατικό πυροβολισμών στο Annunciation Catholic School και θα συνεχίσω να παρέχω ενημερώσεις καθώς θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Η BCA (Bureau of Criminal Apprehension, Γραφείο Εγκληματολογικής Δίωξης) και η Πολιτειακή Αστυνομία βρίσκονται στον χώρο. Προσεύχομαι για τα παιδιά μας και τους δασκάλους, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο σημαδεύτηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας».

Διαβάστε επίσης