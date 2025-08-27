Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα - Φόβοι για πολλά θύματα

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πολλά θύματα

Newsbomb

Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα - Φόβοι για πολλά θύματα
cbsnews
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε εκκλησία στη Μινεάπολη της Μινεσότα στις ΗΠΑ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πολλά θύματα.

Το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 8:30 π.μ. την Τετάρτη (τοπική ώρα), όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για ένοπλο δράστη σε καθολική εκκλησία, στην οδό 509 W 54th Street, σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων. Στον ίδιο δρόμο βρίσκεται και ένα καθολικό σχολείο.

Ο δράστης φέρεται να ήταν οπλισμένος με τουφέκι.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:37ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: «Θρηνούμε και δεν ξέρουμε λεπτομέρειες», λέει η κόρη της 79χρονης

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στις Κομνηνάδες Καστοριάς

17:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το συλλυπητήριο μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας για τον Κώστα Πυλαρινό - Σπάνιος άνθρωπος, σπουδαίος πατριώτης και μεγάλος αγωνιστής

17:30ΚΟΣΜΟΣ

SOS για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Έκκληση του νομικού συμβούλου στο Newsbomb για την προστασία του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού - Έντονο παρασκήνιο

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ατυχία: Άνοιξε την πόρτα να κατέβει μετά από τροχαίο και τον χτύπησε φορτηγό!

17:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Τσεχία - Πορτογαλία 50-62: Ο ασταμάτητος Κέτα έκανε τη διαφορά

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα - Φόβοι για πολλά θύματα

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Υπέστη ανακοπή πριν από την επείγουσα αεροδιακομιδή» – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Σαντορίνης

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Το ph των ωκεανών γίνεται πιο όξινο και τα δόντια των καρχαριών αλλάζουν

17:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League, Μαρίν: «Θέλω την πρόκριση»

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Θα ήταν ζωντανός αν δεν τα έκαναν όλα λάθος στο νοσοκομείο» – Ξεσπά η σύζυγός του

17:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών από 1η Σεπτέμβρη

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αντιμέτωπη με φυλάκιση γυμνάστρια που «τόλμησε» να κάνει pole dancing στη σημαία

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η εγκατάσταση και λειτουργία «POS» στα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων του Μετρό Θεσσαλονίκης

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Ψέριμος: Τοποθετήθηκε Οπλίτης Θητείας ως Ιατρός στο ακριτικό νησί

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Μια ψυχροπολεμική ιστορία: Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ - Πώς λειτουργούσε το «Πράγμα»

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Κώστας Πυλαρινός, ιστορικό στέλεχος της ΝΔ - Το συλλυπητήριο μήνυμα του Μητσοτάκη

16:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Κένι: «Να μπούμε με αυτοπεποίθηση και θέληση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα - Φόβοι για πολλά θύματα

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Αλβανοί: Ποια είναι η οικογένεια Κίναχαν που κάνει κουμάντο σε όλες τις παρανομίες της Ευρώπης

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στις Κομνηνάδες Καστοριάς

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Θα ήταν ζωντανός αν δεν τα έκαναν όλα λάθος στο νοσοκομείο» – Ξεσπά η σύζυγός του

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

13:18ΥΓΕΙΑ

Ανησυχία στην Ελλάδα για τα αυγά: Ανιχνεύθηκαν χημικές ουσίες που συνδέονται με καρκίνο

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ κατά των Σόρος: «Είναι ψυχοπαθείς, πρέπει να τους απαγγελθούν κατηγορίες - Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν την Αμερική»

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Υπέστη ανακοπή πριν από την επείγουσα αεροδιακομιδή» – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Σαντορίνης

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Αρχιεπίσκοπος: «Κινδυνεύει η ζωή μου, ζητώ προστασία»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ατυχία: Άνοιξε την πόρτα να κατέβει μετά από τροχαίο και τον χτύπησε φορτηγό!

11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Γιατί καταργούνται τα τρόλεϊ - Τι θα συμβεί με τους οδηγούς

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: F-35 συνετρίβη στην Αλάσκα – Ο πιλότος πρόλαβε να εγκαταλείψει το μαχητικό

16:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Ιουλίου: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

15:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πατέρας τριών παιδιών σκηνοθέτησε τον θάνατό του - Πήγε να βρει την ερωμένη στην Ανατολική Ευρώπη - Η ποινή που έλαβε

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο Βάραθρο του Χάρου - Επιχείρηση ανάσυρσης

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ