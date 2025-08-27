Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα - Φόβοι για πολλά θύματα

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε εκκλησία στη Μινεάπολη της Μινεσότα στις ΗΠΑ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πολλά θύματα.

Το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 8:30 π.μ. την Τετάρτη (τοπική ώρα), όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για ένοπλο δράστη σε καθολική εκκλησία, στην οδό 509 W 54th Street, σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων. Στον ίδιο δρόμο βρίσκεται και ένα καθολικό σχολείο.

A large number of first responders are at the scene of a possible active shooter incident in Minneapolis Wednesday morning. https://t.co/RemQGKnLp3 — CBS Chicago (@cbschicago) August 27, 2025

Ο δράστης φέρεται να ήταν οπλισμένος με τουφέκι.