Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα - Φόβοι για πολλά θύματα
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πολλά θύματα
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε εκκλησία στη Μινεάπολη της Μινεσότα στις ΗΠΑ.
Το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 8:30 π.μ. την Τετάρτη (τοπική ώρα), όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για ένοπλο δράστη σε καθολική εκκλησία, στην οδό 509 W 54th Street, σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων. Στον ίδιο δρόμο βρίσκεται και ένα καθολικό σχολείο.
Ο δράστης φέρεται να ήταν οπλισμένος με τουφέκι.
