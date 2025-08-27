Θρήνος στη Μινεσότα: Εκτέλεσε τα παιδιά ενώ προσεύχονταν στην εκκλησία - Αυτοκτόνησε ο δράστης

Μέσα σε σκηνές πανικού και αίματος, η Μινεσότα συγκλονίζεται από το μακελειό στην εκκλησία Annunciation, όπου δύο μικρά παιδιά δολοφονήθηκαν και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν, προτού ο ένοπλος βάλει τέλος στη ζωή του

Θρήνος στη Μινεσότα: Εκτέλεσε τα παιδιά ενώ προσεύχονταν στην εκκλησία - Αυτοκτόνησε ο δράστης

Μία γυναίκα βγαίνει από το σχολείο της Εκκλησίας καθώς η αστυνομία ανταποκρίνεται σε μια αναφερόμενη μαζική ένοπλη επίθεση

Μικρά παιδιά, με αίματα στο πρόσωπο και στα ρούχα να τρέχουν ουρλιάζοντας. Παιδιά χαμένα μέσα στον πανικό και την απόγνωση, αυτά τα λόγια αποτυπώνουν τον απόλυτο εφιάλτη που εκτυλίχθηκε στη Μινεσότα το πρωί της Τετάρτης, όταν ένοπλος εισέβαλε στην καθολική εκκλησία Annunciation, την ώρα που τελούνταν λειτουργία με μαθητές σε εκκλησία σχολείου.

Ο δράστης, ντυμένος στα μαύρα και οπλισμένος με τουλάχιστον τρία όπλα, καραμπίνα, τουφέκι και πιστόλι, γάζωσε με σφαίρες τα παράθυρα του ναού, σκορπίζοντας τον τρόμο.

xartis.jpg

Tο σημείο όπου έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο παιδιά, 8 και 10 ετών, δολοφονήθηκαν νεκρά μέσα στα στασίδια όπου παρακολουθούσαν τη θεία λειτουργία. Άλλα 14 παιδιά και τρεις ενήλικες μεταφέρθηκαν αιμόφυρτοι στα νοσοκομεία της πόλης, ενώ τουλάχιστον δύο παλεύουν για τη ζωή τους.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπράιαν Ο’ Χάρα, έκανε λόγο για «προμελετημένη επίθεση εναντίον αθώων παιδιών» και χαρακτήρισε τον δράστη «δειλό» που «πυροβόλησε μέσα σε εκκλησία γεμάτη παιδιά». Ο ένοπλος ηλικίας περίπου 20 ετών, αφού μπλόκαρε τις πόρτες για να παγιδεύσει τα θύματά του, τελικά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

«Η σκληρότητα και η δειλία αυτής της πράξης είναι αδιανόητη», είπε ο Ο’ Χάρα.

Ένας πατέρας με τρεμάμενη φωνή είπε στην Star Tribune: «Ο γιος μου γύρισε και μου είπε, “Δεν νιώθω ασφαλής πια”».

Ο δήμος της Μινεσότα ανακοινώνει: «Ο δράστης έχει εξουδετερωθεί»

Οι δημοτικές αρχές της Μινεάπολις δήλωσαν ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή για την κοινότητα, καθώς ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στην εκκλησία Annunciation έχει «περιοριστεί».

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο X, αναφέρεται: «Υπάρχει σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στην εκκλησία Annunciation, στη διεύθυνση 509 W. 54th St. Δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή. Ο δράστης έχει εξουδετερωθεί».

Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή, ώστε τα σωστικά συνεργεία να μπορέσουν να προσφέρουν βοήθεια στα θύματα. Ο αποκλεισμός ισχύει στην οδό W. 54th Street, μεταξύ Lyndale και Nicollet Avenue.

Συγκλονιστική ήταν και η μαρτυρία μιας μαθήτριας της έβδομης τάξης που είδε τους συμμαθητές της να πέφτουν χτυπημένοι από τις σφαίρες. «Ένα παιδί πυροβολήθηκε στην πλάτη, ένα άλλο στο λαιμό», περιέγραψε η γερουσιαστής Έιμι Κλομπουσάρ, που μίλησε με την οικογένεια.

capture.jpg

Η πόλη σε πένθος

Ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι δήλωσε: «Παιδιά είναι νεκρά. Δεν υπάρχουν λόγια για το μέγεθος του πόνου αυτής της στιγμής». Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλτζ μίλησε για «ανείπωτη βία που βεβήλωσε την πρώτη εβδομάδα της σχολικής χρονιάς».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε άμεσα, σημειώνοντας ότι το FBI βρίσκεται ήδη στη σκηνή. «Προσευχηθείτε για τα θύματα και τις οικογένειές τους», ανέφερε σε ανάρτησή του.

1756314542573-582487842-capture.jpg

Το Hennepin Healthcare ανακοίνωσε ότι δέχθηκε 11 τραυματίες, εκ των οποίων εννέα παιδιά, ενώ στο Children’s Minnesota νοσηλεύονται τουλάχιστον έξι ακόμη μικροί μαθητές. Γιατροί τόνισαν ότι αρκετά παιδιά υποβλήθηκαν σε χειρουργεία και ότι η μάχη για τη ζωή συνεχίζεται.

shooting-reported-annunciation-church-catholic-110153548.jpg

Το καθολικό σχολείο Annunciation, που λειτουργεί από το 1923 και αριθμεί σχεδόν 400 μαθητές, είχε ανοίξει ξανά τις πύλες του μόλις τη Δευτέρα. Λίγες ημέρες μετά, η σχολική κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με το ανείπωτο: Την απώλεια παιδιών μέσα σε εκκλησία, στον πρώτο σχολικό εκκλησιασμό της χρονιάς.

Μινεσότα: «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους», λέει ο κυβερνήτης για τους πυροβολισμούς

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Tim Walz, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και ότι η BCA (Bureau of Criminal Apprehension) και η Πολιτειακή Αστυνομία βρίσκονται ήδη στον χώρο. «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο σημαδεύτηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Tim Walz:

«Μου δόθηκε ενημέρωση για ένα περιστατικό πυροβολισμών στο Annunciation Catholic School και θα συνεχίσω να παρέχω ενημερώσεις καθώς θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Η BCA (Bureau of Criminal Apprehension, Γραφείο Εγκληματολογικής Δίωξης) και η Πολιτειακή Αστυνομία βρίσκονται στον χώρο. Προσεύχομαι για τα παιδιά μας και τους δασκάλους, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο σημαδεύτηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας».

shooting-reported-annunciation-church-catholic-110153301.jpg

