Μινεσότα: «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους», λέει ο κυβερνήτης για τους πυροβολισμούς
Πυροβολισμοί σε εκκλησία και σχολείο στη Μινεσότα: Αναφορές για θύματα
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης 8:30 π.μ. τοπική ώρα, σε καθολική εκκλησία στη Μινεάπολη της Μινεσότα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλά θύματα.
Οι αρχές κλήθηκαν για ένοπλο δράστη σε καθολική εκκλησία στην οδό 509 W 54th Street. Στον ίδιο δρόμο βρίσκεται και καθολικό σχολείο, γεγονός που ανησύχησε ιδιαίτερα την τοπική κοινότητα.
Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Tim Walz, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και ότι η BCA (Bureau of Criminal Apprehension) και η Πολιτειακή Αστυνομία βρίσκονται ήδη στον χώρο. «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο σημαδεύτηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και θα παρέχουν περισσότερες πληροφορίες καθώς εξελίσσεται η κατάσταση.
Ολόκληρη η ανάρτηση του Tim Walz:
«Μου δόθηκε ενημέρωση για ένα περιστατικό πυροβολισμών στο Annunciation Catholic School και θα συνεχίσω να παρέχω ενημερώσεις καθώς θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Η BCA (Bureau of Criminal Apprehension, Γραφείο Εγκληματολογικής Δίωξης) και η Πολιτειακή Αστυνομία βρίσκονται στον χώρο. Προσεύχομαι για τα παιδιά μας και τους δασκάλους, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο σημαδεύτηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας».