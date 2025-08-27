Μινεσότα: «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους», λέει ο κυβερνήτης για τους πυροβολισμούς

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης 8:30 π.μ. τοπική ώρα, σε καθολική εκκλησία στη Μινεάπολη της Μινεσότα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλά θύματα.

Οι αρχές κλήθηκαν για ένοπλο δράστη σε καθολική εκκλησία στην οδό 509 W 54th Street. Στον ίδιο δρόμο βρίσκεται και καθολικό σχολείο, γεγονός που ανησύχησε ιδιαίτερα την τοπική κοινότητα.

JUST IN: MASS SH00TING AT ANNUNCIATION CATHOLIC CHURCH AND SCHOOL IN MINNEAPOLIS WITH MORE THAN 20 CASUALTIES pic.twitter.com/mL5w8lznHj — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) August 27, 2025

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Tim Walz, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και ότι η BCA (Bureau of Criminal Apprehension) και η Πολιτειακή Αστυνομία βρίσκονται ήδη στον χώρο. «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο σημαδεύτηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και θα παρέχουν περισσότερες πληροφορίες καθώς εξελίσσεται η κατάσταση.

I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene.



I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025

Ολόκληρη η ανάρτηση του Tim Walz:



«Μου δόθηκε ενημέρωση για ένα περιστατικό πυροβολισμών στο Annunciation Catholic School και θα συνεχίσω να παρέχω ενημερώσεις καθώς θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Η BCA (Bureau of Criminal Apprehension, Γραφείο Εγκληματολογικής Δίωξης) και η Πολιτειακή Αστυνομία βρίσκονται στον χώρο. Προσεύχομαι για τα παιδιά μας και τους δασκάλους, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο σημαδεύτηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας».