Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Οι πρώτες φωτογραφίες του υπόπτου για τη δολοφονία - Πληροφορίες ζητά το FBI
Το FBI δημοσίευσε την Πέμπτη φωτογραφίες ενός ατόμου που εμπλέκεται στη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.
«Ζητούμε τη βοήθεια του κοινού για την αναγνώριση αυτού του ατόμου που μας ενδιαφέρει σε σχέση με τον θανατηφόρο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ», έγραφε στο X ο λογαριασμός του γραφείου του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα.
Οι αρχές αναζητούν τον δράστη εδώ και περίπου 24 ώρες και οι ερευνητές λένε ότι έχουν «καλό βίντεο» του υπόπτου, ενώ ανακοινώθηκε ότι ανακτήθηκε το όπλο της δολοφονίας, το οποίο βρέθηκε σε δασική περιοχή, όπου εκτιμάται ότι κατέφυγε ο δράστης αμέσως μετά.
Πληροφορίες θέλουν να πρόκειται για ένα ισχυρό τουφέκι, ενώ οι αρχές συνέλεξαν αποτύπωμα παπουτσιού και ένα ακόμη αποτύπωμα, τα οποία βρίσκονται υπό ανάλυση στα εργαστήρια.
Το τουφέκι περιείχε πυρομαχικά με χαραγμένα συνθήματα υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ+ σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες.
Το όπλο, ένα εισαγόμενο τυφέκιο Mauser ανακαλύφθηκε τυλιγμένο σε μια πετσέτα από τους ερευνητές.
Ενώ συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ, οι ερευνητές έχουν μοιραστεί ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον ύποπτο.
Σύμφωνα με τους αξιωματούχους ο ύποπτος «φαίνεται να είναι σε ηλικία φοίτησης στο κολέγιο» και έφτασε στην πανεπιστημιούπολη στις 11:52 τοπική ώρα χθες.
Μετά τους πυροβολισμούς, πιστεύεται ότι πήδηξε από την οροφή ενός κτιρίου στην πανεπιστημιούπολη, φεύγοντας «σε μια γειτονιά».
Βίντεο που τραβήχτηκε από το εσωτερικό ενός κτιρίου πίσω από το κιόσκι στο οποίο βρισκόταν ο Κερκ φαίνεται να δείχνει κάποιον να τρέχει στην οροφή του κτιρίου Losee Center, αμέσως μετά τους πυροβολισμούς.