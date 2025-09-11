Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Το FBI δημοσίευσε την Πέμπτη φωτογραφίες ενός ατόμου που εμπλέκεται στη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

«Ζητούμε τη βοήθεια του κοινού για την αναγνώριση αυτού του ατόμου που μας ενδιαφέρει σε σχέση με τον θανατηφόρο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ», έγραφε στο X ο λογαριασμός του γραφείου του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Οι αρχές αναζητούν τον δράστη εδώ και περίπου 24 ώρες και οι ερευνητές λένε ότι έχουν «καλό βίντεο» του υπόπτου, ενώ ανακοινώθηκε ότι ανακτήθηκε το όπλο της δολοφονίας, το οποίο βρέθηκε σε δασική περιοχή, όπου εκτιμάται ότι κατέφυγε ο δράστης αμέσως μετά.

Πληροφορίες θέλουν να πρόκειται για ένα ισχυρό τουφέκι, ενώ οι αρχές συνέλεξαν αποτύπωμα παπουτσιού και ένα ακόμη αποτύπωμα, τα οποία βρίσκονται υπό ανάλυση στα εργαστήρια.

Το τουφέκι περιείχε πυρομαχικά με χαραγμένα συνθήματα υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ+ σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες.

Το όπλο, ένα εισαγόμενο τυφέκιο Mauser ανακαλύφθηκε τυλιγμένο σε μια πετσέτα από τους ερευνητές.

Ενώ συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ, οι ερευνητές έχουν μοιραστεί ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον ύποπτο.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους ο ύποπτος «φαίνεται να είναι σε ηλικία φοίτησης στο κολέγιο» και έφτασε στην πανεπιστημιούπολη στις 11:52 τοπική ώρα χθες.

Μετά τους πυροβολισμούς, πιστεύεται ότι πήδηξε από την οροφή ενός κτιρίου στην πανεπιστημιούπολη, φεύγοντας «σε μια γειτονιά».

Βίντεο που τραβήχτηκε από το εσωτερικό ενός κτιρίου πίσω από το κιόσκι στο οποίο βρισκόταν ο Κερκ φαίνεται να δείχνει κάποιον να τρέχει στην οροφή του κτιρίου Losee Center, αμέσως μετά τους πυροβολισμούς.

Διαβάστε επίσης