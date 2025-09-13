Τσάρλι Κερκ: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Τάιλερ Ρόμπινσον - Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, που συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης (11/09) έπειτα από 33 ώρες ανθρωποκυνηγητού για την δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, θα αντιμετωπίσει βαρύτατες κατηγορίες στο δικαστήριο, ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει την επιθυμία του ο νεαρός να λάβει τη θανατική ποινή.

Μετά τη σύλληψή του αργά το βράδυ της Πέμπτης, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον τέθηκε υπό κράτηση.

Το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Γιούτα ανακοίνωσε ότι θα του απαγγείλει επίσημα κατηγορίες την Τρίτη.

Σύμφωνα με το δελτίο σύλληψης που έλαβε το CBS News, ο Ρόμπινσον θα κατηγορηθεί για τα εξής:

Διακεκριμένη δολοφονία

Παρεμπόδιση της δικαιοσύνης - Κακούργημα πρώτου βαθμού

Κακούργημα χρήσης πυροβόλου όπλου - Πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης

