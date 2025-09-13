Τάιλερ Ρόμπινσον: Τι οδήγησε τον 22χρονο από την υποτροφία στην ταράτσα - «Φως» στα «χαμένα» χρόνια

Πώς από ένας αριστούχος μαθητής με υποτροφία μεταλλάχθηκε σε «επαγγελματία» δολοφόνο

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τι οδήγησε τον 22χρονο από την υποτροφία στην ταράτσα - «Φως» στα «χαμένα» χρόνια

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ 

Όσοι γνωρίζουν τον Τάιλερ Ρόμπινσον αδυνατούν να πιστέψουν ότι μεταλλαψθηκε σε δολοφόνο, σκοτώνοντας τον 31χρονο ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε μία επαγγελματικού τύπου, εκτέλεση.

Ο 22χρονος μεγάλωσε σε ένα προάστιο της Γιούτα, και ήταν ένας πολύ υποσχόμενος νεαρός: είχε μια δεμένη οικογένεια, είχε καλές βαθμολογίες με μέσο όρο 4,0, σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αφού αποφοίτησε από το λύκειο το 2021, γύρισε ένα βίντεο απαγγέλλοντας με υπερηφάνεια μια επιστολή από το Πανεπιστήμιο της Γιούτα που του προσέφερε μια τετραετή υποτροφία αριστείας.

Αλλά ο Ρόμπινσον έφυγε μετά από μόλις ένα εξάμηνο, πήρε άδεια και δεν επέστρεψε ποτέ.

Τώρα, οι αρχές προσπαθούν να κατανοήσουν τι συνέβη στα χρόνια που μεσολάβησαν και οδήγησαν τον Ρόμπινσον στην ταράτσα, όπου φέρεται να πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ αυτή την εβδομάδα.

Η θρασύτατη δολοφονία – η τελευταία σε μια σειρά απόπειρων και επιτυχημένων δολοφονιών πολιτικών ηγετών τα τελευταία χρόνια – έχει οδηγήσει σε οδυνηρές αντεγκλήσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα της Αμερικής.

Ενώ η αστυνομία εξακολουθεί να διερευνά τη δολοφονία, οι αρχές έχουν επισημάνει ως ενδεχομένως πολιτικό το κίνητρο της δολοφονίας με βάση τα χαραγμένα στις σφαίρες μηνύματα.

Αλλά τα μηνύματα στους κάλυκες των σφαιρών περιελάμβαναν επίσης ένα μείγμα μιμιδίων και αναφορών σε βιντεοπαιχνίδια, υποδηλώνοντας μια βαθιά βύθιση σε έναν διαδικτυακό κόσμο γεμάτο ειρωνεία, όπου τα νοήματα μπορεί να είναι δύσκολο να αποκρυπτογραφηθούν με ακρίβεια.

Αυτά τα μηνύματα περιελάμβαναν μια σειρά από βέλη που αντιπροσώπευαν τα χειριστήρια που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση μιας επίθεσης στο βιντεοπαιχνίδι Helldivers 2 και στίχους ενός δημοφιλούς ιταλικού τραγουδιού που συνδέεται με αντιφασίστες - αλλά που έγινε επίσης δημοφιλές πιο πρόσφατα σε ένα άλλο παιχνίδι, το Far Cry 6, και σε μια σειρά του Netflix.

tailer-pateras.jpg

Πώς τον περιγράφουν όσοι τον γνώριζαν

Άτομα που γνώριζαν τον Ρόμπινσον περιέγραψαν διαφορετικές αναμνήσεις από τις πολιτικές του πεποιθήσεις.

Σε γενικές γραμμές τον περιγράφουν ως μια ντροπαλή παρουσία που «δεν ήταν ομιλητική εκτός αν του μιλούσαν».

Αλλά πριν από αρκετά χρόνια στο λύκειο, ο Ρόμπινσον - όπως και η οικογένειά του - ήταν πολιτικά συντηρητικός και υποστήριζε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των εκλογών του 2020, δήλωσε στο CNN ένας πρώην συμμαθητής του Ρόμπινσον.

Τα αρχεία εγγραφής ψηφοφόρων δείχνουν ότι ο Ρόμπινσον είναι επί του παρόντος εγγεγραμμένος για να ψηφίσει, αν και δεν ψήφισε ποτέ, ανέφερε ο γραμματέας της κομητείας της Ουάσινγκτον σε ανακοίνωσή του.

Τώρα, άνθρωποι που γνώριζαν τον Ρόμπινσον αγωνίζονται να συμβιβάσουν την εικόνα που έχουν γι' αυτόν με τους ισχυρισμούς που έχει διατυπώσει η αστυνομία.

ΤΑΙΛΕΡ ΡΟΜΠΝΣΟΝ

Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον.

Μετά από 33ωρο ανθρωποκυνηγητό από μια φάλαγγα ομοσπονδιακών και τοπικών αξιωματούχων και εκκλήσεις προς το κοινό για βοήθεια, ο 22χρονος συνελήφθη με τον πατέρα του να είναι αυτός που τον κατέδωσε στην αστυνομία, αναγνωρίζοντάς τον στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το FBI.

Ο Ρόμπινσον μέχρι στιγμής δεν έχει μιλήσει στους ερευνητές, αφήνοντας τις αρχές να συνεχίσουν το έργο τους για να κατανοήσουν τα βαθύτερα κίνητρα της δολοφονίας.

