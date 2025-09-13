«Bella Ciao»: Η ιστορία του τραγουδιού που ήταν χαραγμένο στις σφαίρες του Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο δολοφόνος του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ έγραψε πάνω στους κάλυκες από τις σφαίρες διάφορα μηνύματα, μεταξύ των οποίων ήταν το ρεφρέν από γνωστό ιταλικό τραγούδι με πλούσια ιστορία

«Bella Ciao»: Η ιστορία του τραγουδιού που ήταν χαραγμένο στις σφαίρες του Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον.

Η φράση «bella ciao», η οποία σύμφωνα με τις αρχές ήταν χαραγμένη σε έναν αχρησιμοποίητο κάλυκα του δολοφόνου του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ που συνελήφθη την Παρασκευή (12/09), αναφέρεται σε ένα δημοφιλές ιταλικό λαϊκό με πλούσια ιστορία.

Το τραγούδι έγινε δημοφιλές ως αντιφασιστικός ύμνος στην Ιταλία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο χάρη στην συμπερίληψή του στην επιτυχημένη σειρά του Netflix «Money Heist» και σε βιντεοπαιχνίδια, όπως το παιχνίδι Far Cry 6.

Έχει επίσης αναμιχθεί από πολλούς ερμηνευτές και παραγωγούς ηλεκτρονικής μουσικής, ενώ τραγουδιέται από οπαδούς ποδοσφαίρου και διαδηλωτές σε όλο τον κόσμο. Το όνομα του τραγουδιού βρίσκεται στα κορυφαία trends αναζήτησης στο Google από την Παρασκευή, αφού συνδέθηκε με την έρευνα για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με τα δεδομένα αναζήτησης της Google, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ο ύποπτος για τη δολοφονία του Κερκ, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, είχε γράψει το ρεφρέν του τραγουδιού — «oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao» — σε ένα κάλυμμα σφαίρας, μαζί με άλλες φράσεις που φαινόταν να αναφέρονται σε ιντερνετικά memes.

Διεθνές τραγούδι με εκδοχές σε δεκάδες γλώσσες

Το τραγούδι ακούγεται κάθε χρόνο στις 25 Απριλίου ως μέρος της ιταλικής Ημέρας της Απελευθέρωσης, που γιορτάζει το τέλος της δικτατορίας του Μπενίτο Μουσολίνι και της ναζιστικής κατοχής στην Ιταλία. Η πιο διαδεδομένη εκδοχή του τραγουδιού αφηγείται την ιστορία ενός «παρτιζάνου», σύμφωνα με τις αγγλικές μεταφράσεις, «που πέθανε για την ελευθερία». Απευθυνόμενος σε μια ερωμένη, ο μαχητής ζητά να ταφεί στην κορυφή ενός βουνού «κάτω από τη σκιά ενός όμορφου λουλουδιού».

«Έχει ερμηνευτεί σε σχεδόν όλες τις γλώσσες, από τα αλβανικά έως τα γίντις», δήλωσε ο Stanislao Pugliese, καθηγητής σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Hofstra, του οποίου το έργο περιλαμβάνει την αντιφασιστική αντίσταση. «Φαίνεται λοιπόν ότι αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων πέρα από σύνορα και κουλτούρες».

«Οι άνθρωποι συχνά σκέφτονται το "Bella Ciao" ως ένα τραγούδι αντίστασης των παρτιζάνων», είπε η Diana Garvin, βοηθός καθηγήτρια ιταλικών στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, η οποία έχει γράψει μια μελέτη για το τραγούδι. «Και ενώ αυτό είναι αλήθεια, είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας».

Σύμφωνα με την Garvin, τον Pugliese και άλλες πηγές, το τραγούδι έχει τις ρίζες του στην ιταλική λαϊκή μουσική. Έγινε δημοφιλές για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα μεταξύ των εργατριών, που ονομάζονταν mondine στα ιταλικά, οι οποίες εκτελούσαν εξαντλητική και κακοπληρωμένη εργασία στους ορυζώνες, αναφέρει το NPR.

«Το "Bella Ciao" είναι πιθανώς ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια τους», είπε ο Garvin, προσθέτοντας ότι οι στίχοι που οι περισσότεροι γνωρίζουν σήμερα σχετικά με τον ετοιμοθάνατο «παρτιζάνο» δεν ήταν οι ίδιοι με αυτούς που τραγουδούσαν οι mondine. Η δική τους εκδοχή επικεντρωνόταν στη σκληρή ζωή των εποχιακών εργατριών στα ορυζώνες. «Ο αφηγητής του τραγουδιού περιγράφει τις τρομερές συνθήκες εργασίας, ανάμεσα στα κουνούπια και τη λάσπη που φτάνει μέχρι τα γόνατα», είπε ο Garvin. «Υπάρχουν νερόφιδα που περνάνε γρήγορα δίπλα από τα πόδια τους».

Η πιο ρητά πολιτική εκδοχή εδραιώθηκε σε μια δημοφιλή ερμηνεία του Ιταλού-Γάλλου ηθοποιού Ιβ Μοντάν στις αρχές της δεκαετίας του 1960, σύμφωνα με τους New York Times.

Από διαδηλώσεις σε... βιντεοπαιχνίδια

Στο Spotify και στο YouTube, μπορεί κανείς να βρει δεκάδες εκδοχές, ενώ τα τελευταία χρόνια, το τραγούδι ξαναήρθε στο προσκήνιο χάρη στην συμπερίληψή του στην ισπανική σειρά «Money Heist», μια διεθνή επιτυχία στο Netflix, καθώς και σε ένα club remix από τους El Profesor και Hugel (93 εκατομμύρια προβολές).

Οι λάτρεις των βιντεοπαιχνιδιών το γνωρίζουν, επίσης, χάρη στη συμπερίληψή του στο βιντεοπαιχνίδι Far Cry 6. (Μερικές φορές χρησιμοποιείται και στο TikTok για να συνοδεύσει στιγμιότυπα από το παιχνίδι Call of Duty: Warzone.)

Το «Bella Ciao» έχει απήχηση και στον πραγματικό κόσμο. Τραγουδήθηκε πέρυσι από προοδευτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και υιοθετήθηκε από διαδηλωτές στο Ιράν, την Ουκρανία, την Ιταλία και τη Γερμανία, όπου τραγουδήθηκε από μπαλκόνια ως ένδειξη ενότητας κατά τη διάρκεια των lockdown λόγω Covid-19.

Ακόμη και οι ευρωπαίοι οπαδοί του ποδοσφαίρου έχουν υιοθετήσει τη μελωδία, αναδιατυπώνοντας τους στίχους για να υμνήσουν τους αγαπημένους τους παίκτες.

