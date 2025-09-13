Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του εκτελεστή του Τσάρλι Κερκ - Πώς από αριστούχους έγινε φονιάς

Οι αρχές ερευνούν τι μεσολάβησε όλα αυτά τα χρόνια που οδήγησε τον Ρόμπινσον στην πράξη της δολοφονίας

Δημήτρης Δρίζος



Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ 

Μεγαλωμένος σε προάστιο της Γιούτα, ο Τάιλερ Ρόμπινσον έμοιαζε να έχει μπροστά του ένα λαμπρό μέλλον. Προερχόταν από μια δεμένη οικογένεια, είχε άριστες επιδόσεις στα τεστ και αποφοίτησε από το λύκειο με 4.0 GPA.

Το 2021, μπροστά στην κάμερα, διάβασε με περηφάνια την επιστολή του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Γιούτα που του προσέφερε τετραετή υποτροφία αριστείας. Όμως ο νεαρός εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο μόλις μετά από ένα εξάμηνο και δεν επέστρεψε ποτέ.

Λίγα χρόνια αργότερα, το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που έχει συγκλονίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες: ο 22χρονος κατηγορείται ότι ανέβηκε σε ταράτσα και άνοιξε πυρ εναντίον του γνωστού συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, σκοτώνοντάς τον εν ψυχρώ.

Donald Trump,Charlie Kirk

Τραμπ και Κερκ το 2018

AP Photo

Η έρευνα για το κίνητρο

Οι αρχές ερευνούν τι μεσολάβησε όλα αυτά τα χρόνια που οδήγησε τον Ρόμπινσον στην πράξη. Στο όπλο του βρέθηκαν σφαίρες με χαραγμένα μηνύματα – ανάμεσά τους η φράση «Hey fascist! Catch!». Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, σχολίασε πως «το μήνυμα μιλάει από μόνο του». Συγγενικό πρόσωπο του δράστη αποκάλυψε πως τα τελευταία χρόνια είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος και πρόσφατα, σε οικογενειακό τραπέζι, είχε ξεσπάσει εναντίον του Κερκ.

Ωστόσο, τα χαραγμένα σύμβολα και φράσεις περιλάμβαναν και αναφορές σε βιντεοπαιχνίδια και διαδικτυακά memes, στοιχείο που κάνει πιο περίπλοκη την ερμηνεία των κινήτρων του. Ανάμεσά τους ήταν και τα πλήκτρα-συνδυασμοί για επίθεση στο παιχνίδι Helldivers 2, αλλά και στίχοι ενός ιταλικού τραγουδιού που χρησιμοποιείται τόσο από αντιφασιστικούς κύκλους όσο και σε videogames και σειρές, το «Bella Ciao».

Ένας «ήσυχος» νέος

Όσοι γνώριζαν τον Ρόμπινσον δίνουν διαφορετικές εικόνες για τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Συνεργάτης του σε τεχνική δουλειά πριν λίγες εβδομάδες τον χαρακτήρισε «ήσυχο και όχι ιδιαίτερα πολιτικοποιημένο», σημειώνοντας πάντως ότι «δεν ήταν φίλα προσκείμενος στον Τραμπ ή στον Κερκ». Αντίθετα, συμμαθητής του από το λύκειο θυμάται τον ίδιο και την οικογένειά του ως «φανατικούς υποστηρικτές του Τραμπ» πριν τις εκλογές του 2020. «Όταν άκουσα τι έγινε, έμεινα άφωνος. Δεν ξέρω τι άλλαξε», είπε χαρακτηριστικά.

Στα μαθητικά του χρόνια, ο Ρόμπινσον ήταν γνωστός για την αγάπη του στα βιντεοπαιχνίδια και το σχεδιασμό τους. «Ήταν πάντα ήσυχος, λίγο αστείος, αλλά καλός φίλος. Δεν έδειχνε σημάδια βίας», θυμάται ο πρώην συμμαθητής.

Από το πανεπιστήμιο στο τεχνικό κολέγιο

Μετά την αποχώρησή του από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο, ο Ρόμπινσον γράφτηκε στο Dixie Technical College όπου παρακολουθούσε πρόγραμμα μαθητείας ηλεκτρολόγου. Από το 2022 είχε άδεια ασκουμένου ηλεκτρολόγου, σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία. Κάτοικοι της γειτονιάς τον περιγράφουν ως «απομονωμένο» νέο, που σπάνια έβγαινε από το διαμέρισμά του. Παρ’ όλα αυτά, όσοι τον ήξεραν από παλιά κάνουν λόγο για «ένα κανονικό παιδί, χωρίς σημάδια ριζοσπαστικοποίησης».

Η οικογένεια και η σύλληψη

Μετά από 33 ώρες καταδίωξης και μαζική κινητοποίηση της αστυνομίας και του FBI, ήταν ο ίδιος ο πατέρας του που αναγνώρισε τον γιο του σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν και βοήθησε τις αρχές στη σύλληψη. Ο Ρόμπινσον μέχρι στιγμής δεν έχει μιλήσει στους ανακριτές, αφήνοντας ανοιχτά τα ερωτήματα για το τι τον οδήγησε να σκοτώσει τον Κερκ σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

