Τάιλερ Ρόμπινσον: Τα ανατριχιαστικά μηνύματα μετά τη δολοφονία Κερκ - Αστειευόταν για «σωσία» του

Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ φέρεται να έκανε αστεία με φίλους του, την ώρα που τον κυνηγούσε το FBI 

Newsbomb

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τα ανατριχιαστικά μηνύματα μετά τη δολοφονία Κερκ - Αστειευόταν για «σωσία» του
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο δημοφιλής Αμερικανός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, έπεσε νεκρός με μία σφαίρα στον λαιμό, την Τετάρτη ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ.

Οι αστυνομικοί εξαπέλυσαν αμέσως εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό για τον ύποπτο, ο οποίος πιστεύουν ότι έδρασε μόνος του και πυροβόλησε με ένα τουφέκι με κλείστρο, ενώ βρισκόταν σε κοντινή ταράτσα.

Μιάμιση σχεδόν ημέρα αργότερα το FBI ανακοίνωσε ότι είχε συλλάβει τον βασικό ύποπτο, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον από τη Γιούτα .

person-of-interest-charlie-kirk.jpg

O νεαρός παραδόθηκε από τον ίδιο του τον πατέρα, ψηφοφόρο των Ρεπουμπλικανών, στον οποίο ομολόγησε όταν τον αντιμετώπισε, αντιλαμβανόμενος ότι στις φωτογραφίες που είχαν δημοσίευθεί νωρίτερα ήταν ο γιος του.

Ο Ρόμπινσον φέρεται να αστειεύτηκε με τις δύο κακής ανάλυσης εικόνες παρακολούθησης που είχαν αναρτήσει οι ομοσπονδιακοί κατά την αναζήτηση του υπόπτου τους, οι οποίες έδειχναν έναν λεπτό νεαρό άνδρα περίπου κολεγιακής ηλικίας να φοράει καπέλο και γυαλιά ηλίου, ενώ κρυβόταν στο κλιμακοστάσιο της πανεπιστημιούπολης.

Τα μηνύματα στο Discord

Στο Discord (πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων), οι εικονικοί φίλοι φάνηκε να σημειώνουν μια ομοιότητα μεταξύ του υπόπτου και του Ρόμπινσον με τον ίδιο να απορρίπει τα περί «σωσία» του σύμφωνα με τους New York Times.

Ένας φίλος μάλιστα έκανε tag τον Ρόμπινσον σε μια ανάρτηση με τις εικόνες του FBI και έγραψε "wya", συντομογραφία του "πού είσαι;", μαζί με ένα emoji κρανίου.

Λίγες στιγμές αργότερα, ο Robinson απέκρουσε τον ισχυρισμό, απαντώντας με ένα snapping ότι ήταν ο σωσίας του που προσπαθούσε "να με βάλει σε μπελάδες".

"Ο Τάιλερ σκότωσε τον Τσάρλι!!!", έγραφε ένα άλλο σχόλιο σε ένα προφανές αστείο.

Ένας άλλος χρήστης στην ομαδική συνομιλία 20 ατόμων φέρεται να πρότεινε να παραδώσει τον Ρόμπινσον για να διεκδικήσει την υψηλή αμοιβή των 100.000 δολαρίων του FBI, ενώ το ανθρωποκυνηγητό βρισκόταν σε εξέλιξη.

"Μόνο αν πάρω μερίδιο", ανταπάντησε ο φερόμενος ως δράστης.

Τα μηνύματα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας καθώς κάποιος από την ομαδική συνομιλία, ο οποίος ισχυρίζεται ότι γνώριζε τον Ρόμπινσον από το λύκειο, μοιράστηκε το περιεχόμενο με το πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας.

"Ό,τι κι αν κάνεις, μην πας σύντομα σε McDonald's", έγραψε ένας άλλος φίλος σε μια νύξη προς το μέρος όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο Luigi Mangione, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία ενός διευθύνοντος συμβούλου ασφαλιστικής εταιρείας στο Μανχάταν.

Ο Ρόμπινσον φέρεται να συμφώνησε και αστειεύτηκε πίσω ότι "καλύτερα να ξεφορτωθεί επίσης αυτό το μανιφέστο και το ακριβές αντίγραφο τουφεκιού που έχω τριγύρω».

Επίσης, είπε ότι πίστευε πως ο δράστης ήταν "ξεκάθαρα" από την Καλιφόρνια.

Ωστόσο, λέγεται ότι έκανε επιπόλαια αστεία με φίλους πριν από τη σύλληψή του σε σχέση με τη δολοφονία του Κερκ .

Ο Ρόμπινσον φέρεται να αστειεύτηκε για τις δύο κοκκώδεις εικόνες από κάμερες ασφαλείας που είχαν δημοσιεύσει οι ομοσπονδιακές αρχές στην αναζήτησή τους για τον ύποπτο, οι οποίες έδειχναν έναν αδύνατο νεαρό άνδρα περίπου σε ηλικία φοιτητή να φοράει καπέλο και γυαλιά ηλίου, ενώ κρυβόταν στο κλιμακοστάσιο της πανεπιστημιούπολης.

Σύμφωνα με τους New York Times, στο Discord, εικονικοί φίλοι φάνηκαν να παρατηρούν μια ομοιότητα μεταξύ του υπόπτου και του Ρόμπινσον, αν και ο φερόμενος ως δολοφόνος λέγεται ότι απέρριψε την υπόνοια ως «σωσία» του.

Ένας φίλος μάλιστα έκανε tag τον Robinson σε μια ανάρτηση με εικόνες του FBI και έγραψε «wya», που σημαίνει «πού είσαι;», δίπλα σε ένα emoji με κρανίο.

Λίγο αργότερα, ο Ρόμπινσον απέρριψε τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι ήταν ο σωσία του που προσπαθούσε να «με βάλει σε μπελάδες».

Ο Ρόμπινσον φέρεται να έκανε αστεία για τις εικόνες του FBI (Facebook)

«Ο Τάιλερ σκότωσε τον Τσάρλι!!!», έγραφε ένα άλλο σχόλιο, ένα προφανώς αστείο.

Ένας άλλος χρήστης στην ομαδική συνομιλία των 20 ατόμων λέγεται ότι πρότεινε να παραδοθεί ο Ρόμπινσον για να διεκδικήσει την τεράστια αμοιβή των 100.000 δολαρίων του FBI, όσο βρισκόταν σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό.

«Μόνο αν με κόψουν», απάντησε ο φερόμενος ως δράστης.

Τα μηνύματα ήρθαν στο φως καθώς κάποιος στην ομαδική συνομιλία, ο οποίος ισχυρίζεται ότι γνωρίζει τον Robinson από το λύκειο, μοιράστηκε το περιεχόμενο με το μέσο υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Ό,τι και να κάνεις, μην πας σύντομα σε McDonald's», έγραψε ένας άλλος φίλος, αναφερόμενος στο σημείο όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο Luigi Mangione , ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία ενός διευθύνοντος συμβούλου ασφάλισης υγείας στο Μανχάταν.

Ο Ρόμπινσον φέρεται να συμφώνησε και αστειεύτηκε λέγοντας ότι «καλύτερα να ξεφορτωθεί και αυτό το μανιφέστο και το ακριβές αντίγραφο του τουφέκι που έχω τριγύρω».

Υποστήριξε επίσης ότι πίστευε ότι ο δράστης ήταν «σαφώς» από την Καλιφόρνια .

Το FBI είχε δημοσιεύσει αρκετές φωτογραφίες του υπόπτου (FBI)
Το FBI είχε δημοσιεύσει αρκετές φωτογραφίες του υπόπτου (FBI)

Το FBI είχε δημοσιεύσει αρκετές φωτογραφίες του υπόπτου (FBI)

«Άκουσα ότι τα πυρομαχικά είχαν κάτι για τρανς θέματα, αλλά δεν δημοσιεύουν φωτογραφίες ή ακριβή αποσπάσματα», φέρεται επίσης να έγραψε, προσθέτοντας: «Και επίσης, ο ισχυρισμός δεν υποστηρίχθηκε από το επίσημο FBI, απλώς από κάποιον τύπο στην αίθουσα ενημέρωσης».

«Είμαι στην πραγματικότητα ο Τσάρλι Κερκ, ήθελα να αποχωρήσω από την πολιτική, γι' αυτό σκηνοθέτησα τον θάνατό μου, τώρα μπορώ να ζήσω τη ζωή των ονείρων μου στο Κάνσας».

Το Discord έκτοτε αρνήθηκε ότι η πλατφόρμα του είχε εμπλακεί στο περιστατικό και αρνήθηκε να επιβεβαιώσει το όνομα χρήστη του Robinson στο μέσο.

Λέγεται ότι ο Ρόμπινσον έκανε αστεία με τους φίλους του πριν από τη σύλληψή του (Facebook)
Λέγεται ότι ο Ρόμπινσον έκανε αστεία με τους φίλους του πριν από τη σύλληψή του (Facebook)

Λέγεται ότι ο Ρόμπινσον έκανε αστεία με τους φίλους του πριν από τη σύλληψή του (Facebook)

«Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας, εντοπίσαμε έναν λογαριασμό Discord που σχετίζεται με τον ύποπτο, αλλά δεν βρήκαμε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο ύποπτος σχεδίασε αυτό το περιστατικό ή προώθησε βία στο Discord», δήλωσε εκπρόσωπος.

«Τα μηνύματα που αναφέρονται σε πρόσφατες αναφορές σχετικά με τις λεπτομέρειες σχεδιασμού δεν φαίνεται να είναι μηνύματα του Discord.»

«Αυτές ήταν επικοινωνίες μεταξύ του συγκάτοικου του υπόπτου και ενός φίλου μετά τους πυροβολισμούς, όπου ο συγκάτοικος αφηγούνταν το περιεχόμενο ενός σημειώματος που ο ύποπτος είχε αφήσει αλλού».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:08WHAT THE FACT

Ο νόμος των αντιποίνων του Χαμουραμπί - Το περίφημο «οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος»

17:57ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα – Φινλανδία 48-34: Εξαιρετική και στο +14 στο πρώτο ημίχρονο η Εθνική

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Αισύμη Έβρου - Επιχειρούν και εναέρια

17:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ποιος θα επιβιώσει στην «Αποκάλυψη» της Τεχνητής Νοημοσύνης; Ειδικός εξηγεί

17:40LIFESTYLE

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έβαλε τέλος στις φήμες: «Δεν ισχύει ότι είμαι έγκυος»

17:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Η έξοδος των «πράσινων» κόντρα στην ομάδα του Λέτο

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ σε Αιγιάλεια και Αχαϊα: Πέθανε ο επιχειρηματίας και περιφερειακός σύμβουλος Αρης Τηλιγάδης

17:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βόμβα» Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ: «Εκλογές τώρα, συνεργασίες μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη θέση» - Τι είπε για Τσίπρα

17:25ΕΘΝΙΚΑ

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί την... ελληνική πλευρά για τη Γενοκτονία των Ποντίων - Νέα προκλητική ανακοίνωση

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Συνελήφθη ο οδηγός λεωφορείου που αποβίβασε ανήλικους σε μη κατοικημένη περιοχή

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τα ανατριχιαστικά μηνύματα μετά τη δολοφονία Κερκ - Αστειευόταν για «σωσία» του

17:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Ενδεκάδα με Ρενάτο Σάντσες και Μαντσίνι οι «πράσινοι»

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Άμεσα η έναρξη των συζητήσεων για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με Λιβύη

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε λεωφορείο στη Βασιλίσσης Αμαλίας – Προβλήματα στην κυκλοφορία

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας: Πλαγιομετωπική σύγκρουση οχημάτων - Τραυματίστηκε ανήλικος

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τέλος στην αγωνία, εντοπίστηκε σώος ο 21χρονος Πέτρος

16:54ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: «Χρυσός»ο Ομπλίκ Σεβίλ στα 100μ.

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Φωτιά στη Ροδίτσα – Πυκνοί καπνοί πάνω από την πόλη

16:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Χρυσό στα 100μ. η Αμερικανίδα Μελίσα Τζέφερσον Γούντεν

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός ιδιοκτήτης ταβέρνας-Τον βρήκε ο υπάλληλός του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

17:57ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα – Φινλανδία 48-34: Εξαιρετική και στο +14 στο πρώτο ημίχρονο η Εθνική

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

17:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ποιος θα επιβιώσει στην «Αποκάλυψη» της Τεχνητής Νοημοσύνης; Ειδικός εξηγεί

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: 40 ημέρες από τον χαμό της - Στο Α’ Νεκροταφείο η οικογένειά της - Δείτε φωτογραφίες

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα - Κουτούλησε αστυνομικό

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο μοναχός από την Σπάρτη που σώζει ζωές στη Μαδαγασκάρη - Έφτιαξε το πρώτο ορφανοτροφείο στην Αφρική

16:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικός της Βουλής: Στο εδώλιο με 12 κατηγορίες – «Μας έκαιγε, κρατούσε το γκλομπ και μας πατούσε κάτω», κατέθεσαν τα παιδιά του

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μηχανισμός τουρκικής προπαγάνδας και τα F-35 του Ισραήλ και της Ελλάδας

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και αστάθεια καλύπτουν την χώρα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για το που χτυπούν

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ΓΕΕΘΑ ανοίγει τις πόρτες στους απόστρατους: Καθοριστικός ο ρόλος τους στην αμυντική καινοτομία

16:21ΕΛΛΑΔΑ

«Μου βρήκε δουλειά το Chat Gpt!»: Η ιστορία της φωτογράφου από τη Σκόπελο, το Mama Mia και οι τουρίστριες από την... Ιαπωνία

17:25ΕΘΝΙΚΑ

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί την... ελληνική πλευρά για τη Γενοκτονία των Ποντίων - Νέα προκλητική ανακοίνωση

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τα ανατριχιαστικά μηνύματα μετά τη δολοφονία Κερκ - Αστειευόταν για «σωσία» του

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική πρώτη επέτειος γάμου - Πρωταθλήτρια ιππασίας βρέθηκε απαγχονισμένη σε πάρκο

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ σε Αιγιάλεια και Αχαϊα: Πέθανε ο επιχειρηματίας και περιφερειακός σύμβουλος Αρης Τηλιγάδης

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση σε Ζεφύρι και Λιόσια: Βρέθηκαν καραμπίνες, ματσέτα και κάμερες παρακολούθησης - Βίντεο από τη στιγμή των 8 συλλήψεων

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ