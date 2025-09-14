Τάιλερ Ρόμπινσον: Τα ανατριχιαστικά μηνύματα μετά τη δολοφονία Κερκ - Αστειευόταν για «σωσία» του

Ο δημοφιλής Αμερικανός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, έπεσε νεκρός με μία σφαίρα στον λαιμό, την Τετάρτη ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ.

Οι αστυνομικοί εξαπέλυσαν αμέσως εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό για τον ύποπτο, ο οποίος πιστεύουν ότι έδρασε μόνος του και πυροβόλησε με ένα τουφέκι με κλείστρο, ενώ βρισκόταν σε κοντινή ταράτσα.

Μιάμιση σχεδόν ημέρα αργότερα το FBI ανακοίνωσε ότι είχε συλλάβει τον βασικό ύποπτο, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον από τη Γιούτα .

O νεαρός παραδόθηκε από τον ίδιο του τον πατέρα, ψηφοφόρο των Ρεπουμπλικανών, στον οποίο ομολόγησε όταν τον αντιμετώπισε, αντιλαμβανόμενος ότι στις φωτογραφίες που είχαν δημοσίευθεί νωρίτερα ήταν ο γιος του.

Ο Ρόμπινσον φέρεται να αστειεύτηκε με τις δύο κακής ανάλυσης εικόνες παρακολούθησης που είχαν αναρτήσει οι ομοσπονδιακοί κατά την αναζήτηση του υπόπτου τους, οι οποίες έδειχναν έναν λεπτό νεαρό άνδρα περίπου κολεγιακής ηλικίας να φοράει καπέλο και γυαλιά ηλίου, ενώ κρυβόταν στο κλιμακοστάσιο της πανεπιστημιούπολης.

Τα μηνύματα στο Discord

Στο Discord (πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων), οι εικονικοί φίλοι φάνηκε να σημειώνουν μια ομοιότητα μεταξύ του υπόπτου και του Ρόμπινσον με τον ίδιο να απορρίπει τα περί «σωσία» του σύμφωνα με τους New York Times.

Ένας φίλος μάλιστα έκανε tag τον Ρόμπινσον σε μια ανάρτηση με τις εικόνες του FBI και έγραψε "wya", συντομογραφία του "πού είσαι;", μαζί με ένα emoji κρανίου.

Λίγες στιγμές αργότερα, ο Robinson απέκρουσε τον ισχυρισμό, απαντώντας με ένα snapping ότι ήταν ο σωσίας του που προσπαθούσε "να με βάλει σε μπελάδες".

"Ο Τάιλερ σκότωσε τον Τσάρλι!!!", έγραφε ένα άλλο σχόλιο σε ένα προφανές αστείο.

Ένας άλλος χρήστης στην ομαδική συνομιλία 20 ατόμων φέρεται να πρότεινε να παραδώσει τον Ρόμπινσον για να διεκδικήσει την υψηλή αμοιβή των 100.000 δολαρίων του FBI, ενώ το ανθρωποκυνηγητό βρισκόταν σε εξέλιξη.

"Μόνο αν πάρω μερίδιο", ανταπάντησε ο φερόμενος ως δράστης.

Τα μηνύματα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας καθώς κάποιος από την ομαδική συνομιλία, ο οποίος ισχυρίζεται ότι γνώριζε τον Ρόμπινσον από το λύκειο, μοιράστηκε το περιεχόμενο με το πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας.

"Ό,τι κι αν κάνεις, μην πας σύντομα σε McDonald's", έγραψε ένας άλλος φίλος σε μια νύξη προς το μέρος όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο Luigi Mangione, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία ενός διευθύνοντος συμβούλου ασφαλιστικής εταιρείας στο Μανχάταν.

Ο Ρόμπινσον φέρεται να συμφώνησε και αστειεύτηκε πίσω ότι "καλύτερα να ξεφορτωθεί επίσης αυτό το μανιφέστο και το ακριβές αντίγραφο τουφεκιού που έχω τριγύρω».

Επίσης, είπε ότι πίστευε πως ο δράστης ήταν "ξεκάθαρα" από την Καλιφόρνια.

Ωστόσο, λέγεται ότι έκανε επιπόλαια αστεία με φίλους πριν από τη σύλληψή του σε σχέση με τη δολοφονία του Κερκ .

Ο Ρόμπινσον φέρεται να αστειεύτηκε για τις δύο κοκκώδεις εικόνες από κάμερες ασφαλείας που είχαν δημοσιεύσει οι ομοσπονδιακές αρχές στην αναζήτησή τους για τον ύποπτο, οι οποίες έδειχναν έναν αδύνατο νεαρό άνδρα περίπου σε ηλικία φοιτητή να φοράει καπέλο και γυαλιά ηλίου, ενώ κρυβόταν στο κλιμακοστάσιο της πανεπιστημιούπολης.

Σύμφωνα με τους New York Times, στο Discord, εικονικοί φίλοι φάνηκαν να παρατηρούν μια ομοιότητα μεταξύ του υπόπτου και του Ρόμπινσον, αν και ο φερόμενος ως δολοφόνος λέγεται ότι απέρριψε την υπόνοια ως «σωσία» του.

Ένας φίλος μάλιστα έκανε tag τον Robinson σε μια ανάρτηση με εικόνες του FBI και έγραψε «wya», που σημαίνει «πού είσαι;», δίπλα σε ένα emoji με κρανίο.

Λίγο αργότερα, ο Ρόμπινσον απέρριψε τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι ήταν ο σωσία του που προσπαθούσε να «με βάλει σε μπελάδες».

Ο Ρόμπινσον φέρεται να έκανε αστεία για τις εικόνες του FBI (Facebook)

«Ο Τάιλερ σκότωσε τον Τσάρλι!!!», έγραφε ένα άλλο σχόλιο, ένα προφανώς αστείο.

Ένας άλλος χρήστης στην ομαδική συνομιλία των 20 ατόμων λέγεται ότι πρότεινε να παραδοθεί ο Ρόμπινσον για να διεκδικήσει την τεράστια αμοιβή των 100.000 δολαρίων του FBI, όσο βρισκόταν σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό.

«Μόνο αν με κόψουν», απάντησε ο φερόμενος ως δράστης.

Τα μηνύματα ήρθαν στο φως καθώς κάποιος στην ομαδική συνομιλία, ο οποίος ισχυρίζεται ότι γνωρίζει τον Robinson από το λύκειο, μοιράστηκε το περιεχόμενο με το μέσο υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Ό,τι και να κάνεις, μην πας σύντομα σε McDonald's», έγραψε ένας άλλος φίλος, αναφερόμενος στο σημείο όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο Luigi Mangione , ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία ενός διευθύνοντος συμβούλου ασφάλισης υγείας στο Μανχάταν.

Ο Ρόμπινσον φέρεται να συμφώνησε και αστειεύτηκε λέγοντας ότι «καλύτερα να ξεφορτωθεί και αυτό το μανιφέστο και το ακριβές αντίγραφο του τουφέκι που έχω τριγύρω».

Υποστήριξε επίσης ότι πίστευε ότι ο δράστης ήταν «σαφώς» από την Καλιφόρνια .

Το FBI είχε δημοσιεύσει αρκετές φωτογραφίες του υπόπτου (FBI)

«Άκουσα ότι τα πυρομαχικά είχαν κάτι για τρανς θέματα, αλλά δεν δημοσιεύουν φωτογραφίες ή ακριβή αποσπάσματα», φέρεται επίσης να έγραψε, προσθέτοντας: «Και επίσης, ο ισχυρισμός δεν υποστηρίχθηκε από το επίσημο FBI, απλώς από κάποιον τύπο στην αίθουσα ενημέρωσης».

«Είμαι στην πραγματικότητα ο Τσάρλι Κερκ, ήθελα να αποχωρήσω από την πολιτική, γι' αυτό σκηνοθέτησα τον θάνατό μου, τώρα μπορώ να ζήσω τη ζωή των ονείρων μου στο Κάνσας».

Το Discord έκτοτε αρνήθηκε ότι η πλατφόρμα του είχε εμπλακεί στο περιστατικό και αρνήθηκε να επιβεβαιώσει το όνομα χρήστη του Robinson στο μέσο.

Λέγεται ότι ο Ρόμπινσον έκανε αστεία με τους φίλους του πριν από τη σύλληψή του (Facebook)

«Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας, εντοπίσαμε έναν λογαριασμό Discord που σχετίζεται με τον ύποπτο, αλλά δεν βρήκαμε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο ύποπτος σχεδίασε αυτό το περιστατικό ή προώθησε βία στο Discord», δήλωσε εκπρόσωπος.

«Τα μηνύματα που αναφέρονται σε πρόσφατες αναφορές σχετικά με τις λεπτομέρειες σχεδιασμού δεν φαίνεται να είναι μηνύματα του Discord.»

«Αυτές ήταν επικοινωνίες μεταξύ του συγκάτοικου του υπόπτου και ενός φίλου μετά τους πυροβολισμούς, όπου ο συγκάτοικος αφηγούνταν το περιεχόμενο ενός σημειώματος που ο ύποπτος είχε αφήσει αλλού».

Διαβάστε επίσης