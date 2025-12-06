YouTuber καταγράφει την ταχύτητα του φωτός σε ένα απίστευτα σπάνιο βίντεο!

Η ταχύτητα του φωτός στο κενό αγγίζει τα 299.792.458 μέτρα το δευτερόλεπτο. Θεωρητικά, τίποτα δεν μπορεί να φτάσει πιο γρήγορα, γι' αυτό και το να τη δεις να κινείται θεωρείται σχεδόν αδύνατο.

Ο Brian Haidet, YouTuber και κάτοχος PhD (διδακτορικός τίτλος σπουδών) στα Υλικά, όμως, κατάφερε το αδιανόητο και δημιούργησε μια κάμερα που τραβά σε 2 δισεκατομμύρια καρέ το δευτερόλεπτο και σε HD.

