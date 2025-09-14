Ανάλυση Sky News: Τι σημαίνουν τα μηνύματα στις σφαίρες του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον άφησε πίσω του αχρησιμοποίητους κάλυκες πάνω στους οποίους είχε χαράξει μηνύματα με αναφορές στον φασισμό, βιντεοπαιχνίδια και memes

Ανάλυση Sky News: Τι σημαίνουν τα μηνύματα στις σφαίρες του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. 

ΚΟΣΜΟΣ
Ο δολοφόνος του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, είχε χαράξει σε αχρησιμοποίητους κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας σύμβολα και λέξεις που πολλοί προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν.

Οι αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι ο ύποπτος που κατηγορείται για τη δολοφονία του συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ άφησε πίσω του κάλυκες με αναφορές σε φασισμό, βιντεοπαιχνίδια και memes.

Για όσους δεν είναι συνεχώς συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, τα μηνύματα μπορεί να φαίνονται εντελώς ακατανόητα. Αλλά για άλλους, ειδικά για τους gamers, πολλές από τις έννοιες θα έχουν γίνει αμέσως σαφείς.

Το Sky News ανέλυσε τα μηνύματα που βρέθηκαν στους κάλυκες - καθώς και τους λόγους για τους οποίους οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν υποθέσεις σχετικά με τις πολιτικές πεποιθήσεις του υπόπτου.

1. «πατατηρεί εξόγκωμα στο παντελόνι, OWO, τι είναι αυτό;»

Αυτό το κείμενο φαίνεται να αναφέρεται σε ένα meme σχετικά με την υποκουλτούρα των furry, η οποία επικεντρώνεται στο ενδιαφέρον για ανθρωπόμορφους ζωικούς χαρακτήρες.

Μέσα στην κοινότητα furry, το OwO είναι ένα emoticon με ένα χαριτωμένο πρόσωπο (με τα O ως μάτια και το w ως χαριτωμένο στόμα ή μύτη) και χρησιμοποιείται ως τρόπος φλερτ - αλλά εκτός της κοινότητας, χρησιμοποιείται συχνά με χλευαστικό τρόπο ή ως μέρος του trolling.

Είναι εξαιρετικά συνηθισμένο οι φράσεις που χρησιμοποιούνται από άτομα που είναι «διαχρονικά online» - που ουσιαστικά σημαίνει ότι ασχολούνται πολύ με την online κουλτούρα - να έχουν διπλή ή πολλαπλή σημασία.

Για αυτόν τον λόγο, οι ειδικοί προειδοποιούν να μην προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε μηνύματα όπως αυτές οι χαράξεις για να προσδιορίσουμε τις πολιτικές τάσεις ή τα κίνητρα του κατηγορούμενου.

Ο Jamie Cohen, επίκουρος καθηγητής μέσων μαζικής ενημέρωσης που μελετά τα μιμίδια (memes) στο Queens College της Νέας Υόρκης, δήλωσε: «Συχνά, αυτή η εξαιρετικά διαδικτυακή μεταμφίεση έχει ως στόχο να δημιουργήσει διπλή γλώσσα».

Μιλώντας στο NBC News, συνέχισε: «Απευθύνεται ειδικά σε άτομα όπως εμένα, για να βουτήξουμε σε αυτό που αποκαλούν κουλτούρα μιμιδίων (meme culture) και να τα χαρακτηρίσουμε ως κάτι, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη δημοσιότητα.

Έτσι, θα μπορούσε να είναι απλώς ένα άλλο δόλωμα για τους ερευνητές που πέφτουν στην ίδια παγίδα που σχεδιάζουν για να γίνουν περισσότερο viral».

2. «Έι, φασίστα! Πιάσε ↑ → ↓↓↓»

Όταν ο ανταποκριτής του Sky News στις ΗΠΑ, James Matthews, ρώτησε τι σήμαιναν τα μηνύματα στα περιβλήματα, ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, απάντησε ότι η αναφορά σε φασίστα «μιλάει από μόνη της».

Το δεύτερο μισό της επιγραφής - τα βέλη κατεύθυνσης - αναγνωρίστηκε αμέσως από ορισμένους gamers.

Οι παίκτες του Helldivers 2 επεσήμαναν ότι η ακολουθία των βελών είναι ο κωδικός που χρησιμοποιείται για να καλέσει μια βόμβα 500 κιλών στο παιχνίδι του 2024 - το οποίο έχει ερμηνευτεί ως σάτιρα του φασισμού.

3. «Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao»

Το «Bella Ciao» είναι ένα κλασικό ιταλικό τραγούδι που έγινε δημοφιλής αντιφασιστικός ύμνος κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μπενίτο Μουσολίνι.

Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει σημαντική δημοτικότητα στις νεότερες γενιές, εν μέρει χάρη στην επανειλημμένη χρήση του στην ισπανική τηλεοπτική σειρά Money Heist του Netflix.

Ένα δημοφιλές remix του Bella Ciao έχει ξεπεράσει τα 260 εκατομμύρια streams στο Spotify παγκοσμίως και έχει γίνει αγαπημένο στο TikTok, καθώς και στην κοινότητα των gamers.

4. «Αν διαβάζεις αυτό, είσαι γκέι lmao»

Αυτή η ανώριμη προσβολή, που χρησιμοποιεί τη συντομογραφία για το «laughing my ass off» (πεθαίνω στα γέλια), είναι μια συνηθισμένη φράση και φαίνεται απλώς να χλευάζει τους ερευνητές.

Τα μηνύματα, όπως είπε ένας άλλος εμπειρογνώμονας, καθιστούν ένα πράγμα σαφές: ο ύποπτος πιθανότατα αναζητούσε φήμη.

Η Lindsay Hahn, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μπάφαλο, η οποία ερευνά τον ιδεολογικό εξτρεμισμό και τους τρόπους με τους οποίους οι δράστες βίας δικαιολογούν τις πράξεις τους, δήλωσε ότι τα μηνύματα δεν υποδηλώνουν απαραίτητα μια συγκεκριμένη ιδεολογία.

«Αυτό που υποδηλώνουν, όμως, είναι ότι ο δράστης ήθελε να μεταδώσει ένα μήνυμα και, ως εκ τούτου, να γίνει θέμα συζήτησης στο διαδίκτυο», δήλωσε στο NBC.

«Φαίνεται ότι αυτά τα μηνύματα, τουλάχιστον, επιλέχθηκαν επειδή ήξερε ότι θα γίνουν θέμα συζήτησης».

