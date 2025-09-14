Τσάρλι Κερκ: Σε σοκ η μικρή πόλη που μεγάλωσε ο Τάιλερ Ρόμπινσον

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η μικρή πόλη Ουάσινγκτον της Γιούτα, με τους κατοίκους να μην μπορούν να πιστέψουν ότι ένας δικός τους άνθρωπος, ο γείτονάς τους Τάιλερ Ρόμπινσον, θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει σε ένα από τα χειρότερα περιστατικά πολιτικής βίας που έχουν σημειωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και δεκαετίες.

Η πόλη Ουάσιγκτον της Γιούτα, που βρίσκεται νοτιοδυτικά του Εθνικού Πάρκου Ζάιον, περιβάλλεται από μαγευτικά βουνά με επίπεδες κορυφές και αποτελεί από καιρό κέντρο για την εξερεύνηση των φυσικών θαυμάτων της αμερικανικής Δύσης.

Ωστόσο, τις τελευταίες 48 ώρες οι κάτοικοι αναρωτιούνται πώς η πύλη προς τα πιο όμορφα μέρη της χώρας μπορεί να έχει συνδεθεί με ένα από τα πιο άσχημα περιστατικά πολιτικής βίας που έχουν καταγραφεί εδώ και δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο Utah Valley αυτή την εβδομάδα, ήταν κάτοικος της πόλης, σύμφωνα με την αστυνομία. Τώρα βρίσκεται υπό κράτηση, αφού ο πατέρας του τον έπεισε να παραδοθεί.

Τοπικοί και ομοσπονδιακοί αστυνομικοί κατέφθασαν σε συνήθως ήσυχες γειτονιές στην Ουάσιγκτον και στην κοντινή πόλη Σεντ Τζορτζ, χτυπώντας πόρτες και κλείνοντας δρόμους, καθώς το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δολοφόνου του Κερκ βρισκόταν σε εξέλιξη.

Έξω από το σπίτι της οικογένειας Ρόμπινσον στην Ουάσιγκτον, οι γείτονες εξέφρασαν την έκπληξή τους για το γεγονός ότι ένας δικός τους άνθρωπος θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια επίθεση, αναφέρει το BBC.

«Πατριώτες, υπέροχη οικογένεια»

«Είναι μεγάλη αναστάτωση για την κοινότητα, καθώς δεν το περιμένεις», είπε η Andy Jacobson, 20 ετών, που πρόσφατα μετακόμισε στο σπίτι της γιαγιάς της στη γειτονιά.

Η Jacobson είπε ότι δεν γνώριζε προσωπικά την οικογένεια Ρόμπινσον, αλλά η γιαγιά της τους γνώριζε.

«Η γιαγιά μου έλεγε ότι, από ό,τι έχει δει και ό,τι γνωρίζει, είναι μια υπέροχη οικογένεια, απλοί πολίτες», είπε η Jacobson. «Χρησιμοποίησε τις λέξεις "εξαιρετικά πατριώτες άνθρωποι"».

«Γνωρίζαμε την οικογένειά τους. Όλη η γειτονιά μας είναι πολύ δεμένη», είπε μια άλλη γειτόνισσα που μένει στη γωνία. Ζήτησε από το BBC να μην χρησιμοποιήσει το όνομά της λόγω της έντονης πολιτικής και διαδικτυακής συζήτησης για τη δολοφονία του Κερκ.

Η γυναίκα θυμήθηκε ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον «ήταν ένα αρκετά ήσυχο παιδί», αν και οι μικρότεροι αδελφοί του συμμετείχαν περισσότερο σε κοινοτικές δραστηριότητες και αθλήματα. Χαρακτήρισε τη μητέρα του «καταπληκτική γονέα» και τον πατέρα του «σκληρά εργαζόμενο». Και οι δύο παρευρίσκονταν περιστασιακά σε μια κοντινή εκκλησία των Μορμόνων, είπε.

«Αυτό απλά δείχνει ότι μπορείς να είσαι καταπληκτικός γονέας, αλλά το παιδί σου εξακολουθεί να επιλέγει αυτό που θέλει», είπε η γειτόνισσα.

«Είναι μια καλή οικογένεια», δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ στο CNN το Σάββατο. «Μια φυσιολογική παιδική ηλικία. Όλα αυτά τα πράγματα που ελπίζεις ότι δεν θα οδηγήσουν ποτέ σε κάτι τέτοιο. Και δυστυχώς, αυτό συνέβη».

Στις 10 Σεπτεμβρίου, ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε μπροστά σε εκατοντάδες φοιτητές και παρατηρητές, με το βίντεο της δολοφονίας του διαδίδεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν πριν θεωρούσατε ότι η αποστολή του συζύγου μου ήταν ισχυρή, δεν έχετε ιδέα. Δεν έχετε ιδέα τι εξαπολύσατε σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε η σύζυγος του ακτιβιστή, Έρικα Κερκ, στην πρώτη δημόσια δήλωσή της την Παρασκευή το βράδυ.

Ελικόπτερα και ομοσπονδιακοί αστυνομικοί

Τη νύχτα πριν από τη σύλληψη του Ρόμπινσον, αστυνομικά οχήματα κατέφθασαν σε ένα συγκρότημα κατοικιών στο Σεντ Τζορτζ - περίπου 10 λεπτά από την Ουάσιγκτον - όπου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος είχε ένα διαμέρισμα.

Η Σέρι Στιλ, που ζει απέναντι από την κατοικία, επέστρεψε από τον βραδινό της περίπατο και είδε μεγάλη αστυνομική παρουσία. Σε ένα βίντεο που έδειξε στο BBC, ακούγεται μια δυνατή φωνή, που σύμφωνα με την ίδια ανήκε σε αστυνομικούς, να φωνάζει «Ακίνητοι!» και «Βγείτε έξω τώρα!».

«Σε συγκλονίζει, να έρχεσαι στο δρόμο και ξαφνικά να βλέπεις ελικόπτερα πάνω από το σπίτι σου», είπε η Στιλ, προσθέτοντας ότι δεν είχε μιλήσει ποτέ με τον Ρόμπινσον.

Ένας άλλος γείτονας, ο 18χρονος Τζος Κεμπ, είπε ότι είχε δει τον Ρόμπινσον να φεύγει από το σπίτι του, σε μια περίπτωση με έναν συγκάτοικο.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση του Ρόμπινσον, η αστυνομία ανέκρινε έναν συγκάτοικο ο οποίος τους έδειξε μηνύματα που ο ύποπτος είχε δημοσιεύσει στο Discord.

Τα μηνύματα αναφέρονταν στην «ανάγκη να παραλάβει ένα τουφέκι από ένα σημείο παράδοσης, να αφήσει το τουφέκι σε έναν θάμνο, μηνύματα σχετικά με την οπτική παρακολούθηση της περιοχής όπου είχε αφεθεί το τουφέκι και ένα μήνυμα που αναφερόταν στο ότι είχε αφήσει το τουφέκι τυλιγμένο σε μια πετσέτα».

«Τα μηνύματα αναφέρονται επίσης σε χάραξη σφαιρών και στο ότι το τουφέκι είναι μοναδικό», σύμφωνα με το έγγραφο.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, Τζέφ Γκρέι, σχεδιάζει να απαγγείλει επίσημες κατηγορίες εναντίον του Ρόμπινσον την Τρίτη, σύμφωνα με το CBS News, όταν ο κατηγορούμενος θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο δικαστήριο.

Όλη η χώρα - συμπεριλαμβανομένων των τωρινών κατοίκων του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον - θα παρακολουθεί.

Αλλά και η Ουάσιγκτον της Γιούτα θα παρακολουθεί.

«Όλο αυτό το διάστημα, δεν ήξερα ότι ζούσα δίπλα σε κάποιον ικανό για κάτι τέτοιο», είπε η Jacobson, ενώ έπαιζε στο πάρκο με τον αρραβωνιαστικό της και το μωρό της.

«Αυτό σε κάνει να αναρωτιέσαι: «Πόσο κοντά είμαι σε κάποιον άλλο που θα μπορούσε να είναι έτσι;»»

