Tyler Robinson: Έκαναν πλάκα οι φίλοι του στα social media - «Παιδιά ο σωσίας μου ήταν»

Ο 22χρονος Tyler Robinson, που κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Charlie Kirk, φέρεται να αστειευόταν με τους φίλους του στο Discord λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του από το FBI, λέγοντας ότι δεν ήταν ο ίδιος αλλά «ο σωσίας του» που είχε ανοίξει πυρ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η ομάδα συνομιλίας των περίπου 20 ατόμων πήρε φωτιά το απόγευμα της Πέμπτης, όταν οι ομοσπονδιακές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα θολές εικόνες από έναν νεαρό άνδρα με σκούρα ρούχα, τον οποίο αναζητούσαν ως ύποπτο για τον φόνο του ιδρυτή της Turning Point USA. Ένας από τους συνομιλητές του Robinson τον «τάγκαρε» κάτω από τις φωτογραφίες γράφοντας «wya» («πού είσαι;»), ενώ άλλος έγραψε σκωπτικά: «Ο Tyler σκότωσε τον Charlie!!!».

Ο Robinson, που κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον Kirk στον λαιμό με μία σφαίρα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Utah, απάντησε μέσα σε δευτερόλεπτα πως δεν ήταν αυτός αλλά «ένας που του μοιάζει» και προσπαθούσε να τον ενοχοποιήσει. Όταν στη συνέχεια προτάθηκε να τον καταδώσουν για να πάρουν το ποσό της επικήρυξης των 100.000 δολαρίων, ο ίδιος απάντησε ειρωνικά: «Μόνο αν πάρω κι εγώ μερίδιο».

Η ειρωνεία συνεχίστηκε με σχόλια για το ότι θα έπρεπε να αποφύγει τα McDonald’s – υπαινιγμός για άλλη πρόσφατη σύλληψη – αλλά και με τον Robinson να γράφει πως «καλύτερα να ξεφορτωθώ αυτό το μανιφέστο και το ακριβές αντίγραφο του όπλου που έχω σπίτι», πριν ισχυριστεί ότι ο πραγματικός δράστης «προφανώς» ήταν από την Καλιφόρνια.

Οι αρχές εντόπισαν κάλυκες με επιγραφές όπως «Hey fascist! catch!» στον χώρο του Πανεπιστημίου της Utah Valley, όπου έλαβε χώρα η επίθεση. Η σφαίρα που σκότωσε τον Kirk εκτοξεύτηκε από καραμπίνα Mauser .30-06, η οποία βρέθηκε τυλιγμένη σε μια πετσέτα σε δασική περιοχή.

Ο Kirk, πατέρας δύο παιδιών, δέχθηκε τη θανατηφόρα βολή ενώ μιλούσε σε πλήθος χιλιάδων ανθρώπων στην πρώτη στάση της περιοδείας του με τίτλο «American Comeback Tour».

Ο Robinson τελικά παραδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης, σε περιοχή της νοτιοδυτικής Utah, ύστερα από συζήτηση με τον πατέρα του και έναν νεανικό ιεροκήρυκα. Μετά τη σύλληψή του, οι φίλοι του στο Discord δήλωναν σοκαρισμένοι, με έναν εξ αυτών να σημειώνει ότι οι αρχές σκοπεύουν να ζητήσουν την επιβολή θανατικής ποινής για τη δημόσια και βίαιη εκτέλεση.

«Δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν αυτό είναι αληθινό ή όχι», σχολίασε ένας από τους συνομιλητές του, εκφράζοντας την αδυναμία να πιστέψει πως ο διαδικτυακός τους φίλος ήταν πράγματι ο δράστης.

«Τάιλερ, εσύ είσαι; Σου μοιάζει»

Εκατομμύρια κόσμου παρακολούθησαν για περισσότερες από 30 ώρες τα δραματικά γεγονότα στην Αμερική, που ξεκίνησαν με τη δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, το ανθρωποκυνηγητό και τη σύλληψη του 22χρονου δράστη.

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες του και βίντεο σε μία προσπάθεια συγκέντρωσης πληροφοριών από πολίτες. Ανάμεσά τους, ένας πατέρας, ο οποίος αναγνώρισε τον γιο του.

Ο άνδρας στις εικόνες, ντυμένος με ένα μαύρο μπλουζάκι με έναν αετό και μια αμερικανική σημαία, διακρίνεται να πηδάει από την οροφή ενός πανεπιστημίου στη Γιούτα μετά τους πυροβολισμούς και να τρέχει σε μια δασώδη περιοχή. Το πρόσωπό του ήταν εν μέρει καλυμμένο από ένα σκούρο ζευγάρι γυαλιά ηλίου και ένα καπέλο του μπέιζμπολ.

«Τάιλερ, εσύ είσαι; Σου μοιάζει», ρώτησε τον γιο του, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των αρχών επιβολής του νόμου με τον γιο να ομολογεί ότι πυροβόλησε ο ίδιος τον Κερκ και να αρνείται να παραδοθεί στις αρχές όταν τον προέτρεψε ο πατέρας του, λέγοντας του «προτιμώ να αυτοκτονήσω παρά να παραδοθώ».

Ο πατέρας έπεισε τον Ρόμπινσον να εμπιστευτεί τα πάντα σε έναν στρατιωτικό ιερέα.

Ένας οικογενειακός φίλος επικοινώνησε τελικά με το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Ουάσινγκτον – που βρισκόταν σε απόσταση τριών ωρών από τον τόπο των πυροβολισμών στο Όρεμ της Γιούτα. Το γραφείο μετέφερε την πληροφορία στις αρχές της κομητείας της Γιούτα και στο FBI.

Εκείνο το βράδυ - ώρες αφότου οι αρχές δήλωσαν ότι «δεν είχαν ιδέα» πού ακριβώς είχε πάει ο ύποπτος - ο Ρόμπινσον βρισκόταν υπό κράτηση.

«Τον πιάσαμε», δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή το πρωί.

Το FBI είχε λάβει μέχρι τότε πάνω από 7.000 στοιχεία και πληροφορίες - τις περισσότερες που έλαβε η υπηρεσία από τη βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013, δήλωσε ο κυβερνήτης. Αλλά αυτή η μία πληροφορία από τον πατέρα και οικογενειακό φίλο του Ρόμπινσον οδήγησε σε μια σημαντική ανατροπή στο μαζικό ανθρωποκυνηγητό.

Οι αρχές χρειάστηκαν περισσότερες από 30 ώρες για να εντοπίσουν τον Ρόμπινσον, ο οποίος, όπως ισχυρίζονται, πυροβόλησε τον Κερκ από μια στέγη πάνω από μια εκδήλωση 3.000 ατόμων στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ, χτυπώντας τον στον λαιμό από απόσταση περίπου 150 μέτρων και σκοτώνοντάς τον.

Μετά από σχεδόν 200 ανακρίσεις, τη συνεργασία 20 υπηρεσιών επιβολής του νόμου, μια ανακοίνωση αμοιβής 100.000 δολαρίων και μια διαρκή έρευνα κατά την οποία δύο άτομα ανακρίθηκαν και αφέθηκαν ελεύθερα, το FBI και το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα πίστεψαν τελικά ότι έπιασαν τον δράστη της στοχευμένης επίθεσης.

Η στιγμή που άγνωστος δράστης φεύγει από ταράτσα ενώ ο Τσάρλι Κερκ έχει δεχθεί τους πυροβολισμούς Twitter

Μια συζήτηση για δείπνο και σχόλια στο Discord

Αρκετά στοιχεία υπέδειξαν στις αρχές τον Ρόμπινσον: τα ρούχα του, μια συζήτηση που είχε σε δείπνο με έναν συγγενή και σχόλια που έκανε σε μια πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων.

Λιγότερο από τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης στην πανεπιστημιούπολη, στην οποία συμμετείχε ο Κερκ ως ομιλητής, ο Ρόμπινσον έφτασε στο UVU με ένα γκρι Dodge Challenger, φορώντας ένα απλό καφέ μπλουζάκι, ανοιχτόχρωμο σορτς, ένα μαύρο καπέλο και ανοιχτόχρωμα παπούτσια, είπε ο Κοξ, επικαλούμενος υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του UVU.

Αργότερα άλλαξε ρούχα στην οροφή και μετά πήδηξε κάτω, αφήνοντας αποτυπώματα παλάμης, μουτζούρες από τις οποίες οι αρχές ήλπιζαν να συλλέξουν DNA και ένα αποτύπωμα παπουτσιού, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση της αστυνομίας. Κάποια στιγμή, ο Ρόμπινσον άλλαξε ρούχα και φόρεσε τα ίδια με τα οποία έφτασε.

Την επόμενη μέρα – όταν οι αρχές συνέλαβαν τον ύποπτο – ο Ρόμπινσον φορούσε μια στολή παρόμοια με αυτή που φαίνεται στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με καταθέσεις συγγενών του, ο Ρόμπινσον τα τελευταία χρόνια είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος και σε ένα οικογενειακό δείπνο, είχε πει ότι ο Κερκ θα μιλούσε στο UVU και ότι δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του. Ο Ρόμπινσον δεν είχε κομματική σχέση και δεν ψήφισε στις δύο πιο πρόσφατες εκλογές, σύμφωνα με τα αρχεία εγγραφής ψηφοφόρων.

Τα μηνύματα που πιστεύεται ότι έστειλε ο Ρόμπινσον στο Discord ανέφεραν την ανάγκη να ανακτήσουν ένα τουφέκι και να το τυλίξουν σε μια πετσέτα, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Τα μηνύματα, τα οποία έδειξε στους ερευνητές ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον, αναφέρονται επίσης σε χάραξη σφαιρών και ότι ένα σκόπευτρο και ένα τουφέκι είναι μοναδικά, δήλωσαν αξιωματούχοι. Ένα άλλο μήνυμα ανέφερε ότι είχε αλλάξει ενδυμασία.

Αργότερα, οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα τουφέκι με κλείστρο τυλιγμένο σε μια πετσέτα.

Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον.

«Σιωπή» από τον δολοφόνο

Ο Ρόμπινσον κρατείται τώρα χωρίς εγγύηση στις φυλακές της κομητείας Γιούτα με αρκετές αρχικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικά στοιχεία, της οπλοκατοχής σε κακούργημα και της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης, σύμφωνα με αξιωματούχους. Αναμένεται να αντιμετωπίσει επίσημες κατηγορίες και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη.

Μετά τη σύλληψή του, ο Ρόμπινσον αρχικά μίλησε με κάποιες αρχές επιβολής του νόμου, αλλά γρήγορα σιώπησε το πρωί της Παρασκευής, αφού προσέλαβε δικηγόρο, δήλωσαν στο CNN πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

Ο 22χρονος αντιμετωπίζει, αν κριθεί ένοχος την ποινή του θανάτου.

Διαβάστε επίσης