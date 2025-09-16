Τάιλερ Ρόμπινσον: Ήμουν εγώ - Πώς ομολόγησε τη δολοφονία στο διαδίκτυο πριν τη σύλληψή του

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο, προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες για τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, την περασμένη Τετάρτη στο πανεπιστήμιο της Γιούτα και βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες που μπορεί να το οδηγήσουν στη θανατική καταδίκη.

Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία σε μια διαδικτυακή συνομιλία προτού παραδοθεί στην αστυνομία, όπως αποκαλύφθηκε.

«Γεια σας παιδιά, έχω άσχημα νέα για όλους σας», φέρεται να έγραψε ο Ρόμπινσον σε μήνυμα στο Discord (ψηφιακή πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων) σύμφωνα με την Washington Post. «Ήμουν εγώ στο UVU χθες. Λυπάμαι για όλα αυτά.»

Το Discord φέρεται να συνεργάζεται με το FBI και τις τοπικές αρχές στην έρευνά τους και έχει παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικτυακή του παρουσία στους ερευνητές.

Η πλατφόρμα αποκάλυψε προηγουμένως ότι μια εσωτερική έρευνα «δεν έδειξε κανένα στοιχείο ότι ο ύποπτος σχεδίασε αυτό το περιστατικό ή προώθησε βία στο Discord».

Για τη σύλληψη του Ρόμπινσον έγινε μετά από ένα ανθρωποκυνηγητό 33 ωρών, ενώ είχαν προηγηθεί η δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο από τις ομοσπονδιακές αρχές για πληροφορίες.

Υποστηρίζεται ότι ο Ρόμπινσον έτρεφε μίσος για τον Κερκ και απέδιδε σε μια «αριστερή ιδεολογία» που είχε αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.

Η οικογένεια και οι φίλοι του Ρόμπινσον είπαν ότι περνούσε πολύ χρόνο ψάχνοντας στις «σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου», ισχυρίστηκε ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

Ο Κοξ πρόσθεσε ότι ο ύποπτος είχε ριζοσπαστικοποιηθεί «σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα».

Χθες Δευτέρα, το FBI eπιβεβαίωσε ότι το DNA σε μια πετσέτα τυλιγμένη γύρω από ένα τουφέκι που βρέθηκε κοντά στο σημείο των πυροβολισμών ταίριαζε με αυτό του Ρόμπινσον.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν επίσης στοιχεία DNA για να συνδέσουν τον Ρόμπινσον με ένα κατσαβίδι που ανακτήθηκε από την ταράτσα όπου έπεσε ο μοιραίος πυροβολισμός.

Ο διευθυντής του FBI δήλωσε στο Fox News ότι ο Ρόμπινσον είχε γράψει σε ένα σημείωμα πριν από τους πυροβολισμούς ότι είχε την ευκαιρία να σκοτώσει τον Κερκ και ότι επρόκειτο να το κάνει.

Οι ερευνητές κατάφεραν να ανακτήσουν το περιεχόμενο του σημειώματος αφού αυτό είχε καταστραφεί, είπε ο Πατέλ, παραφράζοντας το σημείωμα χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

O Tάιλερ Ρόμπινσον εξακολυθεί να μην συνεργάζεται με τις αρχές, κάτι που αφήνει ακόμα θολό το κίνητρό του για τη δολοφονία.

