ΗΠΑ: Δύο στους τρεις ρίχνουν την ευθύνη για τη δολοφονία του Κερκ στη σκληρή πολιτική ρητορική

Η δημοσκόπηση παρουσιάζει μια χώρα ανήσυχη για τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και για την αύξηση της πολιτικής βίας.

Newsbomb

ΗΠΑ: Δύο στους τρεις ρίχνουν την ευθύνη για τη δολοφονία του Κερκ στη σκληρή πολιτική ρητορική
Ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε την Τετάρτη (10/9) ενώ μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπίστημιο της Γιούτα.
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σχεδόν δύο στους τρεις Αμερικανούς πιστεύουν ότι η σκληρή ρητορική που χρησιμοποιείται στον πολιτικό διάλογο ενθαρρύνει τη βία, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που διενεργήθηκε τις ημέρες που ακολούθησαν τη δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε στη διάρκεια τριών ημερών και ολοκληρώθηκε την Κυριακή, παρουσιάζει την εικόνα μιας χώρας ανήσυχης για τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και για την αύξηση της πολιτικής βίας, που περιλαμβάνει και τη δολοφονία τον Ιούνιο μιας βουλευτού των Δημοκρατικών της Μινεσότα και του συζύγου της.

Περίπου το 63% πιστεύει ότι ο τρόπος που οι Αμερικανοί συζητούν τα πολιτικά ζητήματα συνετέλεσε κατά "πολύ" στη βία.

Σχεδόν 31% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι η προσέγγιση της χώρας στον πολιτικό διάλογο ενισχύει "λίγο" τη βία και οι υπόλοιποι είτε δεν βλέπουν να επηρέασε είτε δεν απάντησαν στην ερώτηση.

Το 79% των Αμερικανών πιστεύει ότι η χώρα έχει γίνει λιγότερο ανεκτική σε απόψεις διαφορετικές από τις δικές τους κατά τα τελευταία 20 χρόνια, διαπιστώνει η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η δολοφονία του Κερκ φαίνεται να έχει επηρεάσει περισσότερους Αμερικανούς σε σχέση με τους φόνους στη Μινεσότα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ενώ to 68% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι διάβασαν, είδαν ή άκουσαν "πολλά" για τη δολοφονία του Κερκ, μόλις 26% απάντησαν το ίδιο για τον φόνο τον Ιούνιο της βουλευτού των Δημοκρατικών Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της και τον τραυματισμό του γερουσιαστή των Δημοκρατικών της Μινεσότα Τζον Χόφμαν και της συζύγου του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:04ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» Χάκαμπι: Οι ΗΠΑ θα σεβαστούν την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ

15:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κανονικά με κόσμο το ντέρμπι στη Λεωφόρο

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωποι με τη χειρότερη πανδημία ευλογιάς των προβάτων οι κτηνοτρόφοι – Σενάρια για «lockdown», «φοβόμαστε ολοκληρωτική καταστροφή» λένε στο Newsbomb

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»

15:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Στο νοσοκομείο ο Μουμπρού

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα από ΟΗΕ και ΕΕ

15:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα περίεργα του Άρη: Πυραμίδες μεγαλύτερες από τη Γκίζα - Παπαγάλοι και μία κλειδαρότρυπα

15:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δύο στους τρεις ρίχνουν την ευθύνη για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη σκληρή πολιτική ρητορική

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικίας 89 ετών: «Έφυγε» στον ύπνο του ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο λόγος που ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει απαγορεύσει συζητήσεις για χάμπουργκερ, παγωτό και καραόκε στη χώρα του

15:08WHAT THE FACT

Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Ερωτήματα για την υγεία της βασίλισσας Καμίλα - Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ

15:03LIFESTYLE

Φραγκούλης για Μαρινέλλα: «Ας την θυμόμαστε όπως πραγματικά ήταν, αγαπούσε πολύ αυτό που έκανε»

15:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έριξε τα… τείχη η NBL για τους «πράσινους»

15:01WHAT THE FACT

Μακαρόνια με κιμά: Οι Ιταλοί βάζουν…βέτο για το πώς τρώγονται σωστά  

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στο κέντρο διακινητής ναρκωτικών με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Γαλλία

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

14:55WHAT THE FACT

Άνδρας πέθανε και περιγράφει τι είδε στην άλλη πλευρά του «τούνελ»

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένταση στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά Χανίων, μετά την άφιξη 130 ακόμη ατόμων

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Unicef: "Απάνθρωπο" να περιμένει κάποιος ότι χιλιάδες παιδιά θα εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:17ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικίας 89 ετών: «Έφυγε» στον ύπνο του ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός

10:08LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

16:04ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» Χάκαμπι: Οι ΗΠΑ θα σεβαστούν την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ

11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωποι με τη χειρότερη πανδημία ευλογιάς των προβάτων οι κτηνοτρόφοι – Σενάρια για «lockdown», «φοβόμαστε ολοκληρωτική καταστροφή» λένε στο Newsbomb

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις φυλακές Κύπρου: Κατάδικοι βιντεοσκοπούσαν τον βιασμό συγκρατούμενού τους - Τον απειλούσαν ότι θα το δείξουν

14:12LIFESTYLE

Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Περνά αυτή την δυσκολία, παρακαλώ τον Θεό να την φροντίσει»

15:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Στο νοσοκομείο ο Μουμπρού

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Μία στεφανιογραφία, δύο στεντ… προλάβαμε»

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Φορούσε δύο εσώρουχα για να...ξεφύγει απο τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ

11:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες από αντικείμενα που βρέθηκαν στο ναυάγιο του Βρετανικού, αδελφού πλοίου του Τιτανικού που βυθίστηκε στην Κέα πριν 109 χρόνια

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τρύπες από πυροβολισμούς στο κτήριο του ΚΕΦΟΔΕ στην Πειραιώς - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Άνδρο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Ερωτήματα για την υγεία της βασίλισσας Καμίλα - Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ

15:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κανονικά με κόσμο το ντέρμπι στη Λεωφόρο

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ