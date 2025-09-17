Τάιλερ Ρόμπινσον: Ψυχρός και απαθής ακούει το κατηγορητήριο για τη δολοφονία Κερκ

Χωρίς ίχνος συναισθήματος ο 22χρονος άκουσε το βαρύ κατηγορητήριο, που επισύρει την ποινή του θανάτου - Θα διοριστεί δικηγόρος για την υπεράσπισή του, καθώς δεν έχει προσλάβει κάποιον για τη νομική εκπροσώπησή του

Newsbomb

Τάιλερ Ρόμπινσον: Ψυχρός και απαθής ακούει το κατηγορητήριο για τη δολοφονία Κερκ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ψυχρό και ανέκφραστο πρόσωπο, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Γιούτα, ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος ομολόγησε ότι ήταν ο δράστης της δολοφονίας του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, πριν από μία εβδομάδα σε εκδήλωση στην πανεπιστημιούπολη ενώπιον 3.000 ανθρώπων.

Κατά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο, ο 22χρονος κατηγορούμενος άκουσε το κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία μέσω βιντεοκλήσης χωρίς κανένα συναίσθημα. Η εισαγγελία τον κατηγόρησε για επτά εγκλήματα και ζήτησε τη θανατική ποινή.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης με επικεφαλής τον δικαστή Τόνι Γκραφ, ο 22χρονοςπαρενέβη μόνο για να αναγνωρίσει τον εαυτό του με το πλήρες όνομά του, Τάιλερ Τζέιμς Ρόμπινσον.

Η διαδικασία διήρκεσε περίπου δεκαπέντε λεπτά. Ο δικαστής Γκραφ αποφάσισε ότι η δίκη θα ξεκινήσει στις 29 Σεπτεμβρίου, επίσης σε εικονική λειτουργία, και διέταξε τον διορισμό δημόσιου συνηγόρου για τον κατηγορούμενο, καθώς δεν έχει ιδιωτική νομική εκπροσώπηση.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν επίσης εντολή για να αποτραπεί οποιαδήποτε επαφή μεταξύ του Ρόμπινσον και της Έρικα Κερκ, της χήρας του ακτιβιστή, η οποία βρίσκεται υπό προστασία μετά το έγκλημα.

Το κατηγορητήριο που κατατέθηκε από την εισαγγελία περιλαμβάνει επτά κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης μιας κατηγορίας για διακεκριμένη δολοφονία, δύο κατηγορίες για παρακώλυση της δικαιοσύνης και δύο κατηγορίες για παραποίηση μαρτύρων.

Ο επικεφαλής του ποινικού τμήματος του γραφείου του εισαγγελέα της κομητείας Γιούτα, Τσαντ Γκρούναντερ, επιβεβαίωσε ότι η ειδοποίηση για αίτημα θανατικής ποινής έχει κατατεθεί επίσημα σε περίπτωση που ο Ρόμπινσον κριθεί ένοχος.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο εισαγγελέας Τζεφ Γκρέι περιέγραψε το γεγονός ως «αδίκημα που επισύρει τη θανατική ποινή», υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος «γνώριζε σκόπιμα ότι θα προκαλούσε το θάνατο του Τσάρλι Κερκ υπό συνθήκες που έθεταν σε κίνδυνο τις ζωές άλλων ανθρώπων». Ο Γκρέι είπε ότι η απόφαση να ζητηθεί η μέγιστη ποινή ελήφθη «ανεξάρτητα, με βάση τα στοιχεία και τη φύση του εγκλήματος».

Η έρευνα διαπίστωσε, σύμφωνα με τον Γκρέι, ότι ο Ρόμπινσον χρησιμοποίησε ένα τουφέκι με τηλεσκοπικό σκόπευτρο για να πυροβολήσει τον ακτιβιστή από μια ταράτσα, χτυπώντας τον στο λαιμό.

tyler-robinson.jpg

Ο δολοφόνος του Charlie Kirk

Ο εισαγγελέας εξήγησε ότι στη σκανδάλη του όπλου βρέθηκαν ίχνη DNA του υπόπτου και ότι ένας από τους συγκάτοικούς του συνεργάζεται με τη δικαιοσύνη. Ο τελευταίος έδωσε στους ερευνητές μια ψηφιακή συνομιλία στην οποία ο Ρόμπινσον θα είχε αναλάβει την ευθύνη για το έγκλημα. Σε ένα μήνυμα που βρήκαν οι πράκτορες, ο Ρόμπινσον είπε: «Έχω την ευκαιρία να εξαλείψω τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ».

Ο συγκάτοικος ανέφερε επίσης ότι, μετά τη δολοφονία, ο Ρόμπινσον του ομολόγησε το κίνητρο, αντανακλώντας την αποστροφή του για τον ακτιβιστή: «Είχα βαρεθεί το μίσος του. Υπάρχει μίσος που δεν μπορεί να διαπραγματευτεί», σύμφωνα με την αναπαραγωγή που έκανε ο εισαγγελέας Γκρέι. Ο Ρόμπινσον παραδόθηκε μετά από 33 ώρες καταδίωξης, με τη μεσολάβηση της οικογένειάς του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με Τεντόγλου, Ολυμπιακό στο Champions League και Κύπελλο Ελλάδας

10:32ΦΑΡΜΑΚΟ

Γεωργιάδης: Απειλή για τον φαρμακευτικό κλάδο η οδηγία της ΕΕ για τα αστικά λύματα

10:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Πάφο με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Το τρικ με το φύλλο που χρησιμοποιούν οι οδηγοί αυτοκινήτων για να γλυτώνουν πρόστιμα

10:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Γκραντ: «Θέλουμε κορυφή και… εκδίκηση»

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Ροζ σκάνδαλο στο Μαϊάμι: Γνωστή influencer μηνύει αστέρα της ποπ για βίντεο εκδίκησης - «Είμαι πολύ διάσημος για να ασχοληθώ...»

10:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λούκα Ντόντσιτς διψά για εκδίκηση: Η τρομακτική μεταμόρφωση και το… μανιάτικο στους Μάβερικς

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: 15χρονη σκοτώθηκε από κροκόδειλο ενώ μάζευε νερό από ποτάμι

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες του Τραμπ και του Έπσταϊν προβλήθηκαν στο Κάστρο του Ουίνδσορ - 4 συλλήψεις

10:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός - Πάφος: Επιστροφή στα… αστέρια απ’ το «σπίτι» του

10:00ΥΓΕΙΑ

Όγκοι εγκεφάλου: Σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Νέα Υόρκη βυθίζεται - 29.000 κτήρια κινδυνεύουν με κατάρρευση

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα που έκανε την ανάπηρη χτύπησε ρεπόρτερ του Star όταν την κατάλαβε: «Ρε αϊ στο δ***ο»

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Οι κάτοικοι της Γάζας τρέχουν «από θάνατο σε θάνατο»: Η οικογένεια που εκτοπίστηκε 19 φορές

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Opel: Το Corsa GSE Vision Gran Turismo έτοιμο για το Gran Turismo World Series

09:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άννα Διαμαντοπούλου για Λοβέρδο: Να δώσει πολιτικές εξηγήσεις για την προσχώρηση στη ΝΔ

09:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η τρύπα του όζοντος κλείνει - Τι δείχνει νέα έρευνα και πώς μας επηρεάζει

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Ψυχρός και απαθής: Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ ακούει το κατηγορητήριο - Οι 3 λέξεις στην πρώτη εμφάνισή του

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω» από ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή σε 3 στα 4 ημερόπλοια στην Κω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου από τα παιδικά χρόνια του Γιάννη

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

09:11ΕΘΝΙΚΑ

Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων σε Έβρο και Αιγαίο

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

08:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μελτέμια, ζέστη και ανομβρία, αντικυκυκλώνας - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες - Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα που έκανε την ανάπηρη χτύπησε ρεπόρτερ του Star όταν την κατάλαβε: «Ρε αϊ στο δ***ο»

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Ροζ σκάνδαλο στο Μαϊάμι: Γνωστή influencer μηνύει αστέρα της ποπ για βίντεο εκδίκησης - «Είμαι πολύ διάσημος για να ασχοληθώ...»

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται νέα μήνυση σε μέλη της οικογένειάς του, λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του - Τι θα περιλαμβάνει

07:47WHAT THE FACT

Η Σελήνη απομακρύνεται από τη Γη - Και οι μέρες μας θα είναι... 25ωρες!

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Σύμβολο μιας εποχής - Οι θρυλικές ταινίες, οι ανησυχίες και οι προσωπικές τραγωδίες του ασυμβίβαστου σταρ

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Ψυχρός και απαθής: Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ ακούει το κατηγορητήριο - Οι 3 λέξεις στην πρώτη εμφάνισή του

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στο Λονδίνο: Η «διπλωματία της τιάρας», οι βασιλικές άμαξες και η λαμπερή δεξίωση

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μεγαλείο του Greek Freak - Η ανάρτηση αγκαλιά με τον Σενγκούν και το ενωτικό μήνυμα των δυο σούπερ σταρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ