Τάιλερ Ρόμπινσον: Ψυχρός και απαθής ακούει το κατηγορητήριο για τη δολοφονία Κερκ

Με ψυχρό και ανέκφραστο πρόσωπο, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Γιούτα, ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος ομολόγησε ότι ήταν ο δράστης της δολοφονίας του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, πριν από μία εβδομάδα σε εκδήλωση στην πανεπιστημιούπολη ενώπιον 3.000 ανθρώπων.

Κατά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο, ο 22χρονος κατηγορούμενος άκουσε το κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία μέσω βιντεοκλήσης χωρίς κανένα συναίσθημα. Η εισαγγελία τον κατηγόρησε για επτά εγκλήματα και ζήτησε τη θανατική ποινή.

FULL HEARING: Tyler Robinson makes his first court appearance after his arrest, with an unemotional face, wearing a Turtle Vest in the Utah County Jail via Web X appearance.

We get to hear what the State's evidence is, making it very clear why he was charged with what he was.… pic.twitter.com/ZjTYQxZwyk — Ms_Harmony ツ (@Ms_Harmony58) September 17, 2025

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης με επικεφαλής τον δικαστή Τόνι Γκραφ, ο 22χρονοςπαρενέβη μόνο για να αναγνωρίσει τον εαυτό του με το πλήρες όνομά του, Τάιλερ Τζέιμς Ρόμπινσον.

Η διαδικασία διήρκεσε περίπου δεκαπέντε λεπτά. Ο δικαστής Γκραφ αποφάσισε ότι η δίκη θα ξεκινήσει στις 29 Σεπτεμβρίου, επίσης σε εικονική λειτουργία, και διέταξε τον διορισμό δημόσιου συνηγόρου για τον κατηγορούμενο, καθώς δεν έχει ιδιωτική νομική εκπροσώπηση.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν επίσης εντολή για να αποτραπεί οποιαδήποτε επαφή μεταξύ του Ρόμπινσον και της Έρικα Κερκ, της χήρας του ακτιβιστή, η οποία βρίσκεται υπό προστασία μετά το έγκλημα.

Το κατηγορητήριο που κατατέθηκε από την εισαγγελία περιλαμβάνει επτά κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης μιας κατηγορίας για διακεκριμένη δολοφονία, δύο κατηγορίες για παρακώλυση της δικαιοσύνης και δύο κατηγορίες για παραποίηση μαρτύρων.

Ο επικεφαλής του ποινικού τμήματος του γραφείου του εισαγγελέα της κομητείας Γιούτα, Τσαντ Γκρούναντερ, επιβεβαίωσε ότι η ειδοποίηση για αίτημα θανατικής ποινής έχει κατατεθεί επίσημα σε περίπτωση που ο Ρόμπινσον κριθεί ένοχος.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο εισαγγελέας Τζεφ Γκρέι περιέγραψε το γεγονός ως «αδίκημα που επισύρει τη θανατική ποινή», υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος «γνώριζε σκόπιμα ότι θα προκαλούσε το θάνατο του Τσάρλι Κερκ υπό συνθήκες που έθεταν σε κίνδυνο τις ζωές άλλων ανθρώπων». Ο Γκρέι είπε ότι η απόφαση να ζητηθεί η μέγιστη ποινή ελήφθη «ανεξάρτητα, με βάση τα στοιχεία και τη φύση του εγκλήματος».

Η έρευνα διαπίστωσε, σύμφωνα με τον Γκρέι, ότι ο Ρόμπινσον χρησιμοποίησε ένα τουφέκι με τηλεσκοπικό σκόπευτρο για να πυροβολήσει τον ακτιβιστή από μια ταράτσα, χτυπώντας τον στο λαιμό.

Ο δολοφόνος του Charlie Kirk

Ο εισαγγελέας εξήγησε ότι στη σκανδάλη του όπλου βρέθηκαν ίχνη DNA του υπόπτου και ότι ένας από τους συγκάτοικούς του συνεργάζεται με τη δικαιοσύνη. Ο τελευταίος έδωσε στους ερευνητές μια ψηφιακή συνομιλία στην οποία ο Ρόμπινσον θα είχε αναλάβει την ευθύνη για το έγκλημα. Σε ένα μήνυμα που βρήκαν οι πράκτορες, ο Ρόμπινσον είπε: «Έχω την ευκαιρία να εξαλείψω τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ».

Ο συγκάτοικος ανέφερε επίσης ότι, μετά τη δολοφονία, ο Ρόμπινσον του ομολόγησε το κίνητρο, αντανακλώντας την αποστροφή του για τον ακτιβιστή: «Είχα βαρεθεί το μίσος του. Υπάρχει μίσος που δεν μπορεί να διαπραγματευτεί», σύμφωνα με την αναπαραγωγή που έκανε ο εισαγγελέας Γκρέι. Ο Ρόμπινσον παραδόθηκε μετά από 33 ώρες καταδίωξης, με τη μεσολάβηση της οικογένειάς του.

