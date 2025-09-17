Τσάρλι Κερκ: Η ομολογία του δολοφόνου στον συγκάτοικό του - Στο φως τα μηνύματα που του έστελνε

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ομολόγησε σε γραπτά μηνύματα προς τον συγκάτοικό του ότι «έχει βαρεθεί το μίσος του» και ότι «κάποιο μίσος δεν μπορεί να γίνει ανεκτό», σύμφωνα με τους εισαγγελείς που απήγγειλαν χθες κατηγορία για φόνο εναντίον του.

Η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων μεταξύ του υπόπτου, Τάιλερ Ρόμπινσον, και του συγκατοίκου του παρέχει την πιο ξεκάθαρη εξήγηση μέχρι στιγμής για το κίνητρο της δολοφονίας του Κερκ, ενός συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή που έχει συγκλονίσει την Αμερική και έχει προκαλέσει βαθιά πόλωση.

Οι Αρχές στις ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα και τις φωτογραφίες του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο Ρόμπινσον κατηγορήθηκε για φόνο, καθώς και για άλλα εγκλήματα που σχετίζονται με την υπόδειξη προς τον συγκάτοικό του να διαγράψει «ενοχοποιητικά» μηνύματα κειμένου και να μην μιλήσει στην αστυνομία.

Tα μηνύματα του Τάιλερ Ρόμπινσον στον συγκάτοικό του

Σύμφωνα με ένα έγγραφο κατηγορίας που κατέθεσαν οι εισαγγελείς στο δικαστήριο, η μητέρα του Ρόμπινσον είπε στους ερευνητές ότι ο γιος της είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος και ότι οι πολιτικές του απόψεις είχαν μετακινηθεί προς τα αριστερά τον τελευταίο χρόνο περίπου.

Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του Ρόμπινσον και του συγκατοίκου του αναπαράχθηκε από τους εισαγγελείς στο κατηγορητήριο. Έδειχνε ότι ο Ρόμπινσον του είχε στείλει μήνυμα λίγο μετά τους πυροβολισμούς την Τετάρτη σχετικά με ένα σημείωμα που άφησε κάτω από το πληκτρολόγιό του, το οποίο έγραφε: «Είχα την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα το κάνω».

Ο Ρόμπινσον μεγάλωσε από Ρεπουμπλικάνους γονείς στη νοτιοδυτική Γιούτα, ένα προπύργιο των Συντηρητικών, αλλά δεν είχε ψηφίσει ποτέ σε καμία εκλογική αναμέτρηση, σύμφωνα με τους εκλογικούς αξιωματούχους της κομητείας Ουάσινγκτον. Στα γραπτά μηνύματα προς τον συγκάτοικό του, ανέφερε ότι ο πατέρας του «ήταν αρκετά φανατικός υποστηρικτής του MAGA» από τότε που επανεξελέγη ο πρόεδρος Τραμπ. Επίσης φαίνεται να ανησυχεί για την ώρα που ο πατέρας του θα ανακαλύψει ότι λείπει το «οικογενειακό» όπλο που ανήκε στον παππού του , το όπλο με το οποίο πυροβόλησε θανάσιμα τον Τσάρλι Κερκ.

Είπε ότι σχεδίαζε τους πυροβολισμούς για λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα και «ήλπιζε να κρατήσει αυτό το μυστικό μέχρι να πεθάνει από γεράματα». Ζήτησε επίσης συγγνώμη για την εμπλοκή του συγκατοίκου του και τον παρακάλεσε να μην μιλήσει στα μίντια και να μην δεχθεί να δώσει συνεντεύξεις. Ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ δήλωσε ότι οι αρχές πιστεύουν ότι ενήργησε μόνος του.

Ακολουθεί το πλήρες αρχείο μιας σειράς μηνυμάτων κειμένου που ανταλλάχθηκαν με τον φερόμενο ως δράστη την ημέρα των πυροβολισμών, τα οποία ο συγκάτοικος παρείχε στους ερευνητές.

Ρόμπινσον: Άσε ό,τι κάνεις, κοίτα κάτω από το πληκτρολόγιό μου.

[Όταν ο συγκάτοικος κοίταξε κάτω από το πληκτρολόγιο, υπήρχε ένα σημείωμα που φέρεται να έγραφε: "Είχα την ευκαιρία να βγάλω από τη μέση τον Τσάρλι Κερκ και θα την αρπάξω."]

Συγκάτοικος: Τι;;;;; Κάνεις πλάκα, έτσι δεν είναι;;;

Ρόμπινσον: Είμαι ακόμα καλά αγάπη μου, αλλά έχω κολλήσει στο Όρεμ για λίγο ακόμα. Δεν θα αργήσω να μπορέσω να γυρίσω σπίτι, αλλά πρέπει να πάρω ακόμα το τουφέκι μου. Για να είμαι ειλικρινής, ήλπιζα να κρατήσω αυτό το μυστικό μέχρι να πεθάνω από γεράματα. Λυπάμαι που σε μπλέκω.

Συγκάτοικος: Δεν το έκανες εσύ σωστά;

Ρόμπινσον: Εγώ είμαι, λυπάμαι.

Συγκάτοικος: Νόμιζα ότι έπιασαν τον δράστη;

Ρόμπινσον: Όχι, έπιασαν κάποιον τρελό γέρο και μετά ανέκριναν κάποιον με παρόμοια ρούχα. Είχα σκοπό να πάρω το τουφέκι μου από το σημείο απόκρυψης λίγο μετά, αλλά το μεγαλύτερο μέρος εκείνης της πλευράς της πόλης αποκλείστηκε. Έχει ησυχία, σχεδόν αρκετή για να βγω, αλλά υπάρχει ένα όχημα που περιμένει ακόμα.

Συγκάτοικος: Γιατί;

Ρόμπινσον: Γιατί το έκανα;

Συγκάτοικος: Ναι.

Ρόμπινσον: Είχα βαρεθεί το μίσος του. Κάποιο μίσος δεν μπορεί να διαπραγματευτεί.

