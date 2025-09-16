Τσάρλι Κερκ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά του υπόπτου για τη δολοφονία, Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορήθηκε και επισήμως για διακεκριμένη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, απόρριψη πυροβόλου όπλου που προκάλεσε σοβαρές σωματικές βλάβες, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, αλλοίωση στοιχείων και διάπραξη αδικήματος βίας παρουσία παιδιού.

Οι Αρχές στις ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον πυροβόλησε με ένα τουφέκι από θέση ελεύθερου σκοπευτή στην ταράτσα, χτυπώντας τον Τσάρλι Κερκ στο λαιμό την περασμένη Τετάρτη στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Utah Valley στο Όρεμ, περίπου 40 μίλια νότια του Σολτ Λέικ Σίτι. Ο Κερκ εκφωνούσε ομιλία σε πλήθος περίπου 3.000 παρευρισκομένων, όταν πυροβολήθηκε και πέθανε λίγο αργότερα σε νοσοκομείο.

«Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι μια αμερικανική τραγωδία», δήλωσε ο Τζεφ Γκρέι, εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ελλάδος). «Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε ενώ ασχολιόταν με ένα από τα πιο ιερά και πολύτιμα αμερικανικά δικαιώματά μας, το θεμέλιο της δημοκρατίας, την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών και την αναζήτηση της αλήθειας, της κατανόησης και μιας καλύτερης ένωσης (σ.σ. των πολιτειών της Αμερικής)».

«Αποτελεί επίσης αδίκημα κατά της πολιτείας και κατά της ειρήνης του λαού της Γιούτα και όλων όσοι την επισκέπτονται», συνέχισε.

Ο Γκρέι δήλωσε ότι προτίθεται να ζητήσει τη θανατική ποινή του Ρόμπινσον, που κρατείται χωρίς δικαίωμα εγγύησης.

Τον αναγνώρισε ως δολοφόνο του Κερκ η μητέρα του

Η μητέρα του Τάιλερ Ρόμπινσον τον αναγνώρισε ως δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ από μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε από τις αστυνομικές Αρχές, δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα.

Όταν ρωτήθηκε από τη μητέρα του, ο Ρόμπινσον φέρεται να της είπε ότι ήταν άρρωστος στο σπίτι, δήλωσε ο Τζεφ Γκρέι σε συνέντευξη Τύπου.

«Η μητέρα του Ρόμπινσον εξέφρασε την ανησυχία της στον σύζυγό της ότι ο ύποπτος δράστης έμοιαζε με τον Ρόμπινσον. Ο πατέρας του Ρόμπινσον συμφώνησε», είπε. Ο Ρόμπινσον, μαζί με τους γονείς του και έναν οικογενειακό φίλο, πήγε στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον για να παραδοθεί.

Η μητέρα του 22χρονου είπε ότι τον τελευταίο χρόνο ο Ρόμπινσον είχε γίνει «πιο πολιτικοποιημένος και είχε αρχίσει να κλίνει περισσότερο προς τα αριστερά, γινόταν πιο υπέρ των γκέι και των τρανς δικαιωμάτων», δήλωσε ο Γκρέι.

Ο Γκρέι ανέφερε ακόμη ότι η μητέρα του Ρόμπινσον είπε επίσης στις αρχές ότι είχε αρχίσει να βγαίνει με τον συγκάτοικό του, ο οποίος ήταν «σε φυλομετάβαση».

Ανησυχούσε για τα δικαιώματα ομοφυλοφίλων και τρανς

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον ανησυχούσε όλο και περισσότερο για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και των τρανς, όπως είπαν οι οικείοι του στους ερευνητές, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

«Όταν ρωτήθηκε γιατί το έκανε», ο Ρόμπινσον εξήγησε ότι «υπάρχει πολύ κακό στον τύπο», αναφερόμενος στον Τσάρλι Κερκ», δήλωσε ο Τζεφ Γκρέι. Και σε μια γραπτή συνομιλία με τον συγκάτοικό του, ο Ρόμπινσον φέρεται να είπε ότι έπρεπε να σκοτώσει τον Κερκ όταν θα παρουσιαζόταν η ευκαιρία.

«Είχα βαρεθεί το μίσος του», είπε ο Ρόμπινσον στον συγκάτοικό του, σύμφωνα με τον Γκρέι. «Αν καταφέρω να αρπάξω την καραμπίνα μου αθέατος, δεν θα έχω αφήσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο».

