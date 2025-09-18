Τραμπ: Ο Τζίμι Κίμελ απολύθηκε επειδή ήταν ατάλαντος - Τι είπε ο Στάρμερ για τον Τσάρλι Κερκ
Ο Κιρ Σταρμερ τόνισε ότι η δολοφονία του Κερκ ήταν «σοκαριστική... για όλους όσους πιστεύουν στην ελευθερία του λόγου και στη δημοκρατία»
Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που έδωσαν Ντόναλντ Τραμπ και Κιρ Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός ερωτήθηκε εάν η ελευθερία του λόγου απειλείται στις ΗΠΑ, με αφορμή την χθεσινή επ' αόριστον αναστολή της παρουσίας του αμερικανού παρουσιαστή Τζίμυ Κίμελ λόγω των σχολίων του για το MAGA κίνημα και την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε με το γνωστό του ύφος: «Λοιπόν, ο Τζίμι Κίμελ απολύθηκε επειδή είχε κακή τηλεθέαση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και είπε ένα φρικτό πράγμα για έναν σπουδαίο κύριο που είναι γνωστός ως Τσάρλι Κερκ».
Ο Τραμπ όμως δεν έμεινε εκεί αλλά συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι ο Κίμελ «δεν είναι ταλαντούχο άτομο» και ότι «απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου».
Τον λόγο στη συνέχεια πήρε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Σταρμερ, ο οποίος τόνισε ότι η δολοφονία του Κερκ ήταν «σοκαριστική... για όλους όσους πιστεύουν στην ελευθερία του λόγου και στη δημοκρατία». Αποκάλυψε δε ότι επικοινώνησε με τον Τραμπ «αμέσως» μετά το συμβάν, επειδή οι δυο τους και οι οικογένειές τους ήταν φίλοι. Ο Στάρμερ κατέληξε σημειώνοντας πώς:"ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας απόψεις, είναι σοκαριστικό και πρέπει να καταδικαστεί".