Τραμπ: Ο Τζίμι Κίμελ απολύθηκε επειδή ήταν ατάλαντος - Τι είπε ο Στάρμερ για τον Τσάρλι Κερκ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμμετέχει σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Keir Starmer στο Chequers κοντά στο Aylesbury της Αγγλίας, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που έδωσαν Ντόναλντ Τραμπ και Κιρ Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός ερωτήθηκε εάν η ελευθερία του λόγου απειλείται στις ΗΠΑ, με αφορμή την χθεσινή επ' αόριστον αναστολή της παρουσίας του αμερικανού παρουσιαστή Τζίμυ Κίμελ λόγω των σχολίων του για το MAGA κίνημα και την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε με το γνωστό του ύφος: «Λοιπόν, ο Τζίμι Κίμελ απολύθηκε επειδή είχε κακή τηλεθέαση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και είπε ένα φρικτό πράγμα για έναν σπουδαίο κύριο που είναι γνωστός ως Τσάρλι Κερκ».

?BOOM! Trump is going SCORCHED EARTH on Jimmy Kimmel after what he said about Kirk.



“Jimmy Kimmel is NOT a talented person. He had VERY BAD ratings, and they should have fired him a LONG TIME ago. He was fired for LACK of TALENT.”



Damn straight.pic.twitter.com/MiW2o1b3qW — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) September 18, 2025

Ο Τραμπ όμως δεν έμεινε εκεί αλλά συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι ο Κίμελ «δεν είναι ταλαντούχο άτομο» και ότι «απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου».

Τον λόγο στη συνέχεια πήρε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Σταρμερ, ο οποίος τόνισε ότι η δολοφονία του Κερκ ήταν «σοκαριστική... για όλους όσους πιστεύουν στην ελευθερία του λόγου και στη δημοκρατία». Αποκάλυψε δε ότι επικοινώνησε με τον Τραμπ «αμέσως» μετά το συμβάν, επειδή οι δυο τους και οι οικογένειές τους ήταν φίλοι. Ο Στάρμερ κατέληξε σημειώνοντας πώς:"ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας απόψεις, είναι σοκαριστικό και πρέπει να καταδικαστεί".

Διαβάστε επίσης