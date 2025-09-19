Τζίμι Κίμελ: Την πρώτη αντίδρασή του μετά το «μαύρο» στην εκπομπή αποκάλυψε ο Λέτερμαν

«Έχω νέα από τον Τζίμι», δήλωσε ο Λέτερμαν στο Atlantic Festival που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη

Τζίμι Κίμελ: Την πρώτη αντίδρασή του μετά το «μαύρο» στην εκπομπή αποκάλυψε ο Λέτερμαν
AP
Την αντίδραση του Τζίμι Κίμελ μετά το «μαύρο» στην εκπομπή του για τα σχόλια σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ που προκάλεσαν αντιδράσεις, αποκάλυψε ο Ντέιβιντ Λέτερμαν.

«Έχω νέα από τον Τζίμι», επιβεβαίωσε ο Λέτερμαν στο Atlantic Festival που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (18/09) στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο 78χρονος σημείωσε ότι ο 57χρονος παρουσιαστής του «Jimmy Kimmel Live!» ήταν «αρκετά ευγενικός ώστε να μου στείλει μήνυμα... σήμερα το πρωί».

Όσον αφορά το μήνυμα που μετέφερε ο Κίμελ, ο Λέτερμαν είπε: «Κάθεται στο κρεβάτι και τρώει. Θα γίνει καλά».

Ο Λέτερμαν πρόσθεσε: «Είναι γελοίο. Δεν μπορείς να απολύεις κάποιον επειδή φοβάσαι ή προσπαθείς να κολακεύσεις μια αυταρχική εγκληματική κυβέρνηση στο Οβάλ Γραφείο. Δεν λειτουργεί έτσι».

Ο Κίμελ δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση από την στιγμή που η μακροχρόνια εκπομπή του «αναβλήθηκε επ' αόριστον» από το δίκτυο του ABC.

Show - 96th Academy Awards

O Tζίμι Κίμελ θα ανανέωνε τη συνεργασία του με το δίκτυο αργότερα αυτό το έτος.

AP

Τα σχόλια που ακύρωσαν την εκπομπή

Η συγκλονιστική κίνηση του τηλεοπτική δικτύου ήρθε μετά την παρουσίαση ενός μονολόγου από τον Kimmel, ο οποίος άρχισε να παρουσιάζει την ομώνυμη εκπομπή του το 2003, σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου και την αντίδραση του προέδρου Trump.

Σύμφωνα με το Variety, ο τηλεοπτικός όμιλος Nexstar Media δήλωσε στο ABC ότι «διαμαρτυρήθηκε έντονα» για τα σχόλια του Κίμελ.

Στις εν λόγω δηλώσεις, ο υποψήφιος για Emmy ισχυρίστηκε ότι «η συμμορία MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από ένα από τα μέλη της και κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει πολιτικά οφέλη από αυτό».

Ο Κίμελ επίσης χλεύασε ένα βίντεο του Τραμπ στο οποίο ρωτήθηκε πώς τα πηγαίνει μετά το θάνατο του Κερκ και απάντησε «πολύ καλά» — πριν στρέψει άμεσα την προσοχή του στην κατασκευή μιας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

Δωρεά στην οργάνωση και την οικογένεια του Κερκ

Η Sinclair, ο όμιλος ΜΜΕ που λειτουργεί το ABC, ζήτησε από τον Κίμελ να ζητήσει «άμεσα συγγνώμη», καθώς και να κάνει μια «σημαντική προσωπική δωρεά» στην οργάνωση Turning Point και την οικογένεια του Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με το Page Six.

Η Daily Mail ανέφερε την Πέμπτη ότι ο Κίμελ είναι «θυμωμένος» για το σκάνδαλο και φέρεται να επιθυμεί να «διακόψει για πάντα τη σχέση του με την ABC».

Ο Κίμελ, ο οποίος φωτογραφήθηκε την Πέμπτη να χαμογελάει κατά έμπαινε στο γραφείο του δικηγόρου του, είχε μόνο λίγους μήνες έως την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με τη Disney, την ιδιοκτήτρια του ABC, πριν το περιστατικό, και επρόκειτο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για ανανέωση της συνεργασίας του με το τηλεοπτικό δίκτυο αργότερα φέτος.

