Τσάρλι Κερκ: Συνελήφθη οπλισμένος άνδρας - Προσποιούνταν τον αστυνομικό στο στάδιο της κηδείας

Η Μυστική Υπηρεσία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος βρισκόταν οπλισμένος μέσα στο State Farm Stadium της Αριζόνα, όπου την Κυριακή θα τελεστεί η κηδεία του Τσάρλι Κερκ. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή, προκαλώντας αμέσως ανησυχία για την ασφάλεια της εκδήλωσης που αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου.

Σύμφωνα με την Washington Post, ο συλληφθείς έφερε πάνω του ένα όπλο και ένα μαχαίρι. Όταν τον προσέγγισαν οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ήταν μέλος των αρχών επιβολής του νόμου και για αυτό τον λόγο ήταν οπλισμένος. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιέλμι, ξεκαθάρισε στο Fox News Digital πως ο άνδρας δεν ανήκει στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό ασφαλείας της εκδήλωσης και τέθηκε αμέσως υπό κράτηση.

Αυτή τη στιγμή, οι αρχές ερευνούν επισταμένως το ιστορικό του, προκειμένου να διαπιστώσουν τον λόγο της παρουσίας του στο στάδιο και τα κίνητρά του. Η έρευνα επικεντρώνεται στην πιθανή ύποπτη συμπεριφορά του, καθώς η κηδεία του Κερκ αναμένεται να έχει πάνω από 100.000 άτομα, μεταξύ των οποίων και υψηλοί προσκεκλημένοι όπως ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

*Με πληροφορίες από Foxnews

