Δολοφονία Κερκ: Η Ουγγαρία καλεί την EE να χαρακτηρίσει το "Antifa" ως «τρομοκρατική οργάνωση»

Με επίστολή στην ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, την προτρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ντόναλαντ Τραμπ και να χαρακτηρίσει την Antifa ως τρομοκρατική οργάνωση.

Δολοφονία Κερκ: Η Ουγγαρία καλεί την EE να χαρακτηρίσει το "Antifa" ως «τρομοκρατική οργάνωση»

Ο Τσάρλι Κερκ αριστερά και ο δολοφόνος του Ματ Ρομπινσον

Την Τετάρτη, μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει το κίνημα "Antifa" ως "τρομοκρατική" οργάνωση.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ουγγαρίας κάλεσε το Σάββατο την Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ντόναλντ Τραμπ και να χαρακτηρίσει ως "τρομοκρατική" οργάνωση το κίνημα "Antifa".

"Η Ουγγαρία είναι πεπεισμένη ότι, σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, η Ευρώπη πρέπει να ευθυγραμμίσει τις ενέργειές της με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών", δήλωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Peter Szijjarto στο X, δημοσιεύοντας την επιστολή του προς τον επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Το κίνημα Antifa, "αυτό το βίαιο ακροαριστερό δίκτυο έχει πραγματοποιήσει βίαιες επιθέσεις σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ άλλων και στη Βουδαπέστη", υποστήριξε. "Προς μεγάλη μας λύπη, οι ύποπτοι διέφυγαν στη συνέχεια από τη δικαιοσύνη βρίσκοντας καταφύγιο σε κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία αρνήθηκαν να τους εκδώσουν στην Ουγγαρία", έγραψε στην επιστολή προς την κ. Κάλλας. Στο Χ, αναφέρει την περίπτωση της Ιταλίδας αντιφασίστριας ακτιβίστριας Ιλάρια Σάλις, η οποία "απέκτησε ασυλία αφού έγινε ευρωβουλευτής".

Η Ilaria Salis είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2023 μαζί με άλλους ακτιβιστές, όπως η Γερμανίδα ακτιβίστρια Maja T., στη Βουδαπέστη, οι οποίοι διαμαρτύρονταν κατά της "Ημέρας της Τιμής", μιας ετήσιας εκδήλωσης μνήμης που διοργανώνεται από νεοναζιστικούς κύκλους. Η εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2024 είχε οδηγήσει στην άρση του κατ' οίκον περιορισμού της στην Ουγγαρία, όπου είχε προηγουμένως φυλακιστεί για πάνω από ένα χρόνο.

Κάνοντας την εμφάνιση στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2016, το κίνημα "Antifa" μοιάζει περισσότερο με κίνημα παρά με οργανωμένη ομάδα. Χωρίς ηγέτες καθώς και επίσημη δομή, αναφέρεται αντίθετα σε άτυπες ομάδες που λειτουργούν ανεξάρτητα, σύμφωνα με τον Αμερικανό ιστορικό Μαρκ Μπρέι, συγγραφέα ενός βιβλίου αναφοράς για το θέμα.

