«Snake Eyes»:Η viral σκηνή από την ταινία του Νίκολας Κέιτζ που θυμίζει τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Δείτε την viral σκηνή της ταινίας «Snake Eyes», η οποία φέρει ομοιότητες με την δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κέρκ
Μια σκηνή στην ταινία θρίλερ του 1998 «Snake Eyes», με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ, φέρει ιδιαίτερα πολλές ομοιότητες με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κέρκ, με πολλούς χρήστες του διαδικτύου να την χαρακτηρίζουν ως προφητική.
Όπως απεικονίζεται σε μια σκηνή της ταινίας, η οποία πλέον έχει γίνει viral, ο χαρακτήρας του Κέιτζ, ο Ρικ Σαντόρο, πηγαίνει να παρακολουθήσει έναν αγώνα πυγμαχίας σε ένα καζίνο του Ατλάντικ Σίτι στις 10 Σεπτεβρίου, στον οποίο συμμετέχει ο μποξέρ Τάιλερ, με το παρατσούκλι «Εκτελεστής».
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο πολιτικός Τσάρλς Κέρκλαντ, ο οποίος στέκεται ακριβώς δίπλα στον Κέιτζ, δέχεται έναν πυροβολισμό στο λαιμό, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός. Ο δράστης της δολοφονίας αποδεικνύεται ότι είναι ένας άνδρας ονόματι Λίνκολν Τάιλερ.
Δείτε την σκηνή από την ταινία «Snake Eyes»:
Οι ομοιότητες είναι τρομακτικές:
- Οι ημερομηνίες των δύο δολοφονιών είναι στις 10 Σεπτεμβρίου
- Τα ονόματα και τα επαγγέλματα των θυμάτων είναι σχεδόν πανομοιότυπα - στην ταινία είναι ο πολιτικός Τσάρλς Κέρκλαντ, ενώ στην πραγματική ζωή είναι ο ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ.
- Η μέθοδος που χρησιμοποίησαν οι δύο δράστες είναι μια μόνο σφαίρα στον λαιμό
- Τα ονόματα των δολοφόνων - στην ταινία είναι ο Λίνκολν Τάιλερ (μπροστά στον μποξέρ Τάιλερ ο Εκτελεστής), στην πραγματικότητα - ο Τάιλερ Ρόμπινσον, είναι σχεδόν ίδια.