ΗΠΑ: Ο Τραμπ παρασημοφόρησε τον δολοφονημένο Κερκ με το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απένειμε την κορυφαία πολιτική διάκριση της χώρας στον δολοφονημένο Τσάρλι Κερκ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ παρασημοφόρησε τον δολοφονημένο Κερκ με το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας
Ο Ντόναλντ Τραμπ παρασημοφόρησε την Τρίτη μεταθανάτια τον Τσάρλι Κερκ, που δολοφονήθηκε τη 10η Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια δημόσιας συγκέντρωσης, απονέμοντάς του την κορυφαία αμερικανική πολιτική διάκριση, το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας.

Σύμφωνα με τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο ο Κερκ, που σκοτώθηκε από σφαίρα, έγινε «μάρτυρας της αλήθειας και της ελευθερίας», που μπορεί να συγκριθεί κατά την άποψή του με τον Σωκράτη, τον Άγιο Πέτρο τον Αβραάμ Λίνκολν και τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Στάθηκε στον πολύ ενεργό ρόλο του 31χρονου στην κινητοποίηση της αμερικανικής νεολαίας υπέρ του ενόψει των περυσινών προεδρικών εκλογών.

Ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια τελετής στους κήπους του Λευκού Οίκου, καταφέρθηκε επίσης εναντίον της άκρας αριστεράς, που ακολουθεί «την ιδεολογία του διαβόλου».

«Βλέπουμε λεγεώνες εξτρεμιστών της άκρας αριστεράς να διαπράττουν βίαιες ενέργειες», ανέφερε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος διατείνεται πως η πολιτική βία στις ΗΠΑ δεν οφείλεται παρά στην αριστερά.

Η χήρα του δολοφονημένου Κερκ του παρέλαβε την τιμητική διάκριση και εκφώνησε ομιλία που διέκοψε επανειλημμένα για να συγκρατήσει τα συναισθήματά τους.

«Σε όλους όλοι μας βλέπουν. Αυτή δεν είναι τελετή, είναι φύλλο πορείας», είπε η Έρικα Κερκ, που διαδέχθηκε τον εκλιπόντα σύζυγό της στην ηγεσία της οργάνωσης νεολαίας της ριζοσπαστικής δεξιάς Turning Point USA. «Η αποστολή του δεν πέθανε μαζί του», πρόσθεσε.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ είπε επίσης πως αν ο σύζυγός της ζούσε «πιθανόν θα έθετε υποψηφιότητα» σε προεδρικές εκλογές στο μέλλον.

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του Κερκ, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, αντιμετωπίζει την θανατική ποινή. Η προσαγωγή του ενώπιον της δικαιοσύνης αναμένεται να γίνει την 30ή Οκτωβρίου.

Παράλληλα, από την πλευρά του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την Τετάρτη πως ακύρωσε τις βίζες τουλάχιστον έξι αλλοδαπών που βρίσκονταν στις ΗΠΑ, διότι κατ’ αυτό «πανηγύρισαν την ειδεχθή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ», αναρτώντας μέσω X αποσπάσματα των ενοχοποιητικών μηνυμάτων που τους αποδίδει.

