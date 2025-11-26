ΗΠΑ: Επιπλέον χρεώση 100 δολαρίων στους ξένους τουρίστες για την είσοδο στα εθνικά πάρκα

Πρόσθετο τέλος 100 δολαρίων θα κληθούν να πληρώσουν οι διεθνείς επισκέπτες των 11 πιο δημοφιλών εθνικών πάρκων των ΗΠΑ από την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικών την Τρίτη (25/11), σε μια προσπάθεια να αναπληρώσει τα χαμένο έσοδα από το πρόσφατο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καθώς και τις σοβαρές περικοπές στον προϋπολογισμό.

Οι επισκέπτες που δεν διαθέτουν αμερικανική υπηκοότητα θα αποκλειστούν επίσης από τις οκτώ λεγόμενες «ημέρες χωρίς χρέωση» που αντιστοιχούν σε εθνικές αργίες — συμπεριλαμβανομένης της Ημέρας του Προέδρου, της Ημέρας Μνήμης, της Ημέρας της Σημαίας, του Σαββατοκύριακου της 4ης Ιουλίου και της Ημέρας των Βετεράνων.

Στο πλαίσιο των αλλαγών, οι αλλοδαποί τουρίστες θα δουν επίσης την ετήσια τιμή του πάσου για τα πάρκα να αυξάνεται στα 250 δολάρια, ενώ οι κάτοικοι των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χρεώνονται 80 δολάρια.

Οι διεθνείς επισκέπτες των εθνικών πάρκων Acadia, Bryce Canyon, Everglades, Glacier, Grand Canyon, Grand Teton, Rocky Mountain, Sequoia και Kings Canyon, Yellowstone, Yosemite και Zion θα πληρώνουν την κανονική είσοδο και το επιπλέον τέλος των 100 δολαρίων για την πρόσβασή τους σε αυτά.

Η λίμνη Turbid στο εθνικό πάρκο Yellowstone, στο Γουαϊόμινγκ. National Park Service

«Η ηγεσία του προέδρου Τραμπ θέτει πάντα τις αμερικανικές οικογένειες σε πρώτη προτεραιότητα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ σε μια ανακοίνωση. «Αυτές οι πολιτικές διασφαλίζουν ότι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι, οι οποίοι ήδη υποστηρίζουν το Σύστημα Εθνικών Πάρκων, θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν προσιτή πρόσβαση, ενώ οι διεθνείς επισκέπτες θα συνεισφέρουν το μερίδιό τους στη συντήρηση και τη βελτίωση των πάρκων μας για τις μελλοντικές γενιές».

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τα νέα τέλη θα βοηθήσουν στη στήριξη των εθνικών πάρκων, μεταξύ άλλων με την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων για τους επισκέπτες καθώς και τη συντήρησή τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Επισκέπτες στην είσοδο του εθνικού πάρκου Zion στη Γιούτα. AP/John Locher

Η ανακοίνωση της Τρίτης ακολουθεί ένα εκτελεστικό διάταγμα του Ιουλίου, στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στα πάρκα να αυξήσουν τα τέλη εισόδου για τους ξένους τουρίστες.

Η Αμερικανική Ένωση Ταξιδιών (US Travel Association) εκτίμησε ότι το 2018, τα εθνικά πάρκα και μνημεία δέχτηκαν περισσότερους από 14 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες. Το Yellowstone ανέφερε ότι το 2024, σχεδόν το 15% των επισκεπτών του προέρχονταν από το εξωτερικό, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 30% του 2018.

*Με πληροφορίες από New York Post

