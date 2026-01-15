Ίραν: Άνοιξε ξανά ο εναέριος χώρος μετά τον συναγερμό για ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα

Το Ιράν άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του, αφού τον έκλεισε για σχεδόν πέντε ώρες, εν μέσω ανησυχιών για πιθανή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας και ιρανικά αντίποινα, κίνηση η οποία ανάγκασε αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν, να αναδρομολογήσουν ή να καθυστερήσουν κάποιες πτήσεις.

Η Τεχεράνη έκλεισε τον εναέριο χώρο για σχεδόν όλες τις πτήσεις, πλην των διεθνών και αυτών οι οποίες αναχωρούν από την Ισλαμική Δημοκρατία έχοντας εκ των προτέρων άδεια της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας της χώρας, περί τις 00:15 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με NOTAM που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

Η ειδοποίηση αφαιρέθηκε λίγο πριν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24, που κατέγραψε πέντε πτήσεις ιρανικών αερομεταφορέων (Mahan Air, Yazd Air, AVA Airlines) ανάμεσα στις πρώτες που έγιναν κατόπιν.

Πριν από μια εβδομάδα, τις ώρες που έκλεισε ο εναέριος χώρος ίπταντο δεκάδες αεροσκάφη, παρατήρησε η ίδια πηγή.

Το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου ανακοινώθηκε καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να μη δώσει σαφή απάντηση για το ενδεχόμενο να διατάξει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων χρόνων.

Οι ΗΠΑ απέσυραν μέρος του προσωπικού από κάποιες βάσεις τους στη Μέση Ανατολή, ανέφερε αξιωματούχος χθες, αφού η Τεχεράνη προειδοποίησε γειτονικά κράτη πως θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους αν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της.

Οι πύραυλοι και τα drones που χρησιμοποιούνται σε μεγεθυνόμενο αριθμό εμπόλεμων ζωνών εγείρουν μεγάλο κίνδυνο για κάθε πολιτικό αεροσκάφος.

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας, η IndiGo, ανακοίνωσε πως κάποιες πτήσεις επηρεάστηκαν. Η Air India ανέφερε πως τα δικά της αεροσκάφη παρακάμπτουν τον ιρανικό εναέριο χώρο, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις ως και ακυρώσεις.

Αεροσκάφος της ρωσικής Aeroflot που κατευθυνόταν στην Τεχεράνη επέστρεψε στη Μόσχα μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου, πάντα σύμφωνα με την υπηρεσία FlightRadar24.

Νωρίτερα, οι αρχές της Γερμανίας εξέδωσαν νέα οδηγία, προειδοποιώντας τους γερμανικούς αερομεταφορείς να αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο, μετά την ανακοίνωση του ομίλου Lufthansa --ο οποίος, πέρα από τον γερμανικό εθνικό αερομεταφορέα, συμπεριλαμβάνει επίσης τις Austrian, Brussels Airlines, Discover, Eurowings, Swiss και ITA Airways--κατά την οποία αποφάσισε τα αεροσκάφη του να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ιράκ «εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή».

Οι ΗΠΑ έχουν απαγορεύσει ήδη σε όλα τα εμπορικά αεροσκάφη την είσοδο στον εναέριο χώρο του Ιράν και δεν εκτελούνται απευθείας πτήσεις από τη μια χώρα στην άλλη.

Το 2020, 176 άνθρωποι που επέβαιναν σε αεροσκάφος της Ukraine International Airlines, ανάμεσά τους 15 παιδιά και τα 9 μέλη του πληρώματος, έχασαν τη ζωή τους όταν το Boeing 737-800 καταρρίφθηκε από την ιρανική αντιαεροπορική άμυνα λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από την Τεχεράνη, καθώς θεωρήθηκε εσφαλμένα πως επρόκειτο για αμερικανικό πύραυλο κρουζ--πέντε ημέρες μετά τη δολοφονία του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμάνι σε αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη και ώρες μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ σε αντίποινα για τον θάνατό του. Δεν υπήρξε ουδείς επιζών.

Η Λούφτχανζα ανέφερε εξάλλου χθες πως οι πτήσεις των αεροσκαφών της προς και από το Ισραήλ και την Ιορδανία θα γίνονται υπό μορφή ημερήσιων αποστολών ως τη Δευτέρα «εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή»· αυτό σημαίνει στην πράξη ότι τα πληρώματά της θα επιστρέφουν απευθείας, χωρίς να διανυκτερεύουν στις χώρες αυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, που διευκρινίζει ότι κάποιες πτήσεις δεν αποκλείεται να ακυρωθούν.

