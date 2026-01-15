Ιράν: Βίντεο και εικόνες που έγιναν viral, αλλά απέχουν από την πραγματικότητα

Παρά το blackdown στο Ιράν, όλο και περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο από τις διαμαρτυρίες στη χώρα διαρρέουν στο διαδίκτυο.

Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι γνήσιο, αλλά πολλά ψεύτικα βίντεο κυκλοφορούν επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται είτε για παλιότερα βίντεο είτε για εικόνες που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη.

Το γερμανικό ZDFheute έχει συγκεντρώσει μερικά παραδείγματα ενώ αναφέρεται και στην περίπτωση του ERTNEWS, που το απόγευμα της Κυριακής, έκανε λάθος το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, η δημόσια τηλεόραση παρουσίασε ρεπορτάζ για τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν και τη βίαιη καταστολή στην Τεχεράνη. Στα πλάνα που «έντυναν» το θέμα, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν εικόνες από επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη. Για την ακρίβεια, δηλαδή, είδαμε τις ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις να συγκρούονται με κόσμο στους δρόμους της συμπρωτεύουσας, όμως οι εικόνες αυτές παρουσιάστηκαν ως κομμάτι των ταραχών στο Ιράν.

68 εκατομμύρια προβολές για βίντεο διαμαρτυριών φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη

Ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα βίντεο δείχνει πλήθη ανθρώπων να περπατούν σε έναν φαρδύ, σκοτεινό δρόμο. Από ψηλά, είναι μια γιγάντια θάλασσα από φώτα επειδή οι άνθρωποι κρατούν ψηλά τα κινητά τους τηλέφωνα, το φως τους φωτίζει το πλήθος. Από πάνω επικολλάται η φράση «όλα τα μάτια στραμμένα στο Ιράν».

Στιγμιότυπα οθόνης από το ευρέως διαδεδομένο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης Πηγή: YouTube

Το βίντεο εξαπλώνεται σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των X, TikTok, Instagram, Facebook, Reddit και των νημάτων. Μερικές από τις αναδημοσιεύσεις φτάνουν σε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές. Αλλά το βίντεο δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη: Μέσω αντίστροφης αναζήτησης εικόνων, το γερμανικό δίκτυο κατάφερε να εντοπίσει το αρχικό βίντεο - μια ανάρτηση στο Instagram που ένας χρήστης περιέγραψε ως «ψηφιακό φόρο τιμής στις τρέχουσες διαμαρτυρίες στο Ιράν».

Ένα βίντεο με διαδηλωτές στους σκοτεινούς δρόμους της Τεχεράνης ενέπνευσε τον δημιουργό να αναδημιουργήσει τη σκηνή ως έργο τέχνης χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Το βίντεο έχει έκτοτε συγκεντρώσει περίπου 70 εκατομμύρια προβολές στο Instagram.

Ο άντρας στο άγαλμα

Μια παρόμοια κατάσταση επικρατεί και με αυτή την εμβληματική εικόνα: Ένας διαδηλωτής στέκεται πάνω σε ένα άγαλμα, κυματίζοντας την ιρανική σημαία, με τον καπνό στο φόντο να φωτίζεται δραματικά. Λέγεται ότι η σκηνή έλαβε χώρα στην πόλη Χοραμαμπάντ. Είναι η παλιά σημαία του Ιράν, με ένα λιοντάρι και έναν ήλιο στο κέντρο. Η σημαία χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Σάχη μέχρι την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, τώρα θεωρείται σύμβολο διαμαρτυρίας.

Η εικόνα του διαδηλωτή πάνω στο άγαλμα έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ και μέρες. Πηγή: Στιγμιότυπο οθόνης X

Η εικόνα έχει αναρτηθεί και κοινοποιηθεί χιλιάδες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ και μέρες. Ωστόσο, φαίνεται να έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη: Αυτό αποκαλύφθηκε από μια ανάλυση με το εργαλείο «SynthID» της Google, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με την ανάλυση, η εικόνα περιέχει ένα αόρατο υδατογράφημα σε όλη την έκτασή της, το οποίο η Google ενσωματώνει στο δικό της περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη.

«Δημιουργήθηκε με την Τεχνητή Νοημοσύνη της Google»: Το εργαλείο της Google «SynthID» ανιχνεύει ένα υδατογράφημα και υποδεικνύει ότι η εικόνα δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη. Πηγή: Στιγμιότυπο οθόνης X

Η εικόνα προφανώς βασίστηκε σε ένα πραγματικό μοντέλο: το ZDFheute βρήκε ένα βίντεο από την πόλη Chorramabad που έδειχνε μια παρόμοια σκηνή. Σε αυτό το βίντεο, ένας άνδρας σκαρφαλώνει επίσης σε ένα άγαλμα κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών και τοποθετεί μια σημαία. Φαίνεται ότι μια στατική εικόνα από το βίντεο χρησιμοποιήθηκε ως βάση για να δημιουργηθεί μια πολύ πιο δραματική σκηνή: Η τεχνητή νοημοσύνη της Google αύξησε την εικόνα, πρόσθεσε καπνό και έντονο φως, καθώς και μια άλλη σημαία και τους διαδηλωτές στο κάτω μέρος του κάδρου - δημιουργώντας έτσι την εντυπωσιακή τελική εικόνα.