ΕΡΤ: Έδειξαν πλάνα από επεισόδια στη συναυλία του ΛΕΞ αντί για Ιράν – Οι αντιδράσεις

Στο δελτίο ειδήσεων του ERTNEWS, το απόγευμα της Κυριακής, υπήρξε ένα σημαντικό λάθος το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, η δημόσια τηλεόραση παρουσίασε ρεπορτάζ για τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν και τη βίαιη καταστολή στην Τεχεράνη.

Στα πλάνα που «έντυναν» το θέμα, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν εικόνες από επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη. Για την ακρίβεια, δηλαδή, είδαμε τις ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις να συγκρούονται με κόσμο στους δρόμους της συμπρωτεύουσας, όμως οι εικόνες αυτές παρουσιάστηκαν ως κομμάτι των ταραχών στο Ιράν.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει κάποια διορθωτική δήλωση, ενώ -σύμφωνα με πληροφορίες- δεν θα βγει ανακοίνωση. Όπως μαθαίνουμε, έχουν γίνει αυστηρές συστάσεις προς τους εμπλεκόμενους ανθρώπους της παραγωγής και την ομάδα που ανέλαβε το εν λόγω ρεπορτάζ.

Το περιστατικό, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασε απαρατήρητο από τις εκπομπές της ιδιωτικής τηλεόρασης. Ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Τρίτης, δήλωσε στο «Πρωινό»: «Πάμε και στα έργα και τις ημέρες της δημόσιας τηλεόρασης. Είναι ανθρώπινα τα λάθη, ωστόσο κάποιες φορές και τα ανθρώπινα λάθη σε κάνουν να λες πώς είναι δυνατόν, στη δημόσια τηλεόραση, όπου υπάρχει μια σοβαρότητα ή μια σοβαροφάνεια, όπως θέλετε πείτε το, να συμβαίνουν αυτά»…

«Μιλάνε για τον πόλεμο στο Ιράν και αντί για πλάνα από τον πόλεμο στο Ιράν, βλέπουμε φωτιές και κάποια ένταση μετά από τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη… Το διαχειρίστηκαν με το “δεν μας πήραν χαμπάρι”. Θα μπορούσαν να πουν “είναι ένα ανθρώπινο λάθος, ζητούμε συγγνώμη από τους τηλεθεατές”. Είναι απαράδεκτο που δεν το έκαναν», πρόσθεσε.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, στο «Buongiorno» του MEGA, σχολίασε με τη σειρά του: «Δεν έχει σχέση με την πρόθεση το αποτέλεσμα. Πρόκειται για επικίνδυνη ανικανότητα. Ένα δελτίο ειδήσεων πρέπει να είναι συνυφασμένο με την αξιοπιστία. Όταν τίθεται θέμα και αμφισβητούμε την εικόνα και μάλιστα μιλούν πάνω σε εικόνα που δεν ισχύει, τότε πώς να πιστέψουμε οτιδήποτε άλλο;»…

