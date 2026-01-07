Τηλεθέαση πρωινή ζώνη: Η μεγάλη έκπληξη ήρθε από την ενημέρωση – Τι έκαναν Λιάγκας και Καινούργιου

Σε θέσεις μάχης βρίσκονται ξανά οι πρωταγωνιστές της πρωινής ζώνης, τόσο σε ενημέρωση όσο και σε ψυχαγωγία. Πολλές εκπομπές διασταυρώνουν τα ξίφη τους και έχει ενδιαφέρον τι ψηφίζει το κοινό!

Χαρακτηριστικά, χθες Τρίτη, η μεγάλη έκπληξη στη ζώνη 10.00-13.00 ήρθε από την ενημέρωση. Η κοινωνική εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», στο STAR, κράτησε παρέα στο 5,5% του συνόλου και στο 6,2% του δυναμικού κοινού. Στον ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 14,5% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε το lead in, έκανε 11,2% στο σύνολο και 7,9% στους τηλεθεατές 18-54. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «10 Παντού» κατέγραψε 14,9% στο σύνολο και 10,1% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή με τους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου έχει ανοδική πορεία και αρχίζει να κάνει τη διαφορά.

Στο μέτωπο της ψυχαγωγίας και του infotainment, το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα βρέθηκε στην πρώτη θέση με 12,3% στο σύνολο και 11,4% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA, με την Κατερίνα Καινούργιου, κατέγραψε 8,2% στο σύνολο και 9% στο δυναμικό κοινό. Το «Buongiorno» του MEGA, με τη Φαίη Σκορδά, σημείωσε 8,6% στο σύνολο και 7,1% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του STAR, το «Breakfast@STAR» έκανε 4,8% στο σύνολο και 6,1% στο δυναμικό κοινό.

