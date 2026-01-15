Bild: Την τελευταία στιγμή ο Τραμπ ακύρωσε την επίθεση στο Ιράν;

Το παρασκήνιο για τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με μία αεροπορική επίθεση στο Ιράν δημοσιεύει η γερμανική εφημερίδα Bild. Ταυτόχρονα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Αβραάμ Λίνκον έβαλε ρότα για τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το δίκτυο Sky News.

Η Bild υποστηρίζει ότι οι ενδείξεις το βράδυ της Τετάρτης οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ θα εμπλακούν στρατιωτικά στο Ιράν και τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη είχαν σηκωθεί στον αέρα. Ωστόσο η Ουάσινγκτον ενδέχεται να ανακάλεσε τα αεροσκάφη την τελευταία στιγμή.

Οι ενδείξεις της επίθεσης που δεν έγινε

Το βράδυ της Τετάρτης ξεκίνησε εκκένωση του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού το οποίο δεν έχει απαραίτητη εργασία στην περιοχή. Ταυτόχρονα έκλεισε και ο εναέριος χώρος πάνω από το Ιράν. Επιπλέον απογειώθηκαν από την στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Κατάρ αμερικανικά αεροσκάφη τάνκερ, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό καυσίμων σε μαχητικά στον αέρα μαχητικών στον αέρα.

Six KC-135 tankers departed al-Udeid base pic.twitter.com/Esnew8RFe8 — Barak Ravid (@BarakRavid) January 14, 2026

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ανώνυμα στους New York Times ότι βομβαρδιστικά μεγάλης ακτίνας εμβέλειας των ΗΠΑ ήταν σε ετοιμότητα για να πραγματοποιήσουν δευτερεύουσες επιθέσεις στο Ιράν εάν χρειαζόταν.

Το παρασκήνιο

Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε δημόσια από το Οβάλ Γραφείο και είπε ότι οι μουλάδες της Τεχεράνης δεν έχουν σκοπό να εκτελέσουν διαδηλωτές και φάνηκε ότι η στρατιωτική σύγκρουση με το καθεστώς του Ιράν πήρε αναβολή.

Η Bild σχολιάζει ότι ουδείς μπορεί να ξέρει τι πραγματικά πιστεύει ο Τραμπ και θυμίζει την «μπλόφα» που έκανε τον περασμένο Ιούνιο όταν ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι είναι σε διαμάχη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου μόνο και μόνο για να στείλει λίγες ώρες αργότερα αμερικανικά βομβαρδιστικά να χτυπήσουν τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Η γερμανική εφημερίδα, όμως, επικαλείται τον Ισραηλινό στρατιωτικό αναλυτή Αμίρ Μοχμπότ ο οποίος πιστεύει ότι πράγματι ο Τραμπ άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή για την επίθεση στο Ιράν. Ο Ισραηλινός αναλυτής, που επικαλείται δικές του πηγές, ανέφερε ότι ο Τραμπ παρενέβη προσωπικά για να σταματήσει η επίθεση και είπε στους συμβούλους ότι θα χτυπήσει το Ιράν μόνο εάν οι επιθέσεις δώσουν το χαριστικό πλήγμα στο καθεστώς.

Οι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου, όμως, δεν ήταν σε θέση να εγγυηθούν ότι με τα αμερικανικά χτυπήματα το καθεστώς των μουλάδων θα κατέρρεε και υποστήριξαν ότι ενδεχομένως οι ΗΠΑ δεν έχουν αρκετές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή προκειμένου να αποκρούσουν ενδεχόμενα ισχυρά ιρανικά αντίποινα.

Αμερικανικό αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με το Sky News, δορυφορικές εικόνες δείχνουν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Αβραάμ Λίνκον να έχει βάλει ρότα για τη Μέση Ανατολή. Η δορυφορική εικόνα ελήφθη την Τετάρτη και δείχνει το αεροπλανοφόρο να περνάει από τις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με πηγές του αμερικανικού τηλεοπτικού σταθμού NewsNation το αεροπλανοφόρο φεύγει από την Θάλασσα της Νότιας Κίνας και ακολουθεί εντολές της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, δηλαδή των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που δρουν στην περιοχή της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

H δορυφορική εικόνα που δείχνει το αεροπλανοφόρο Λίνκον. Sky News

Θεωρείται δεδομένο από αναλυτές ότι το αεροπλανοφόρο όταν φτάσει στην περιοχή θα δώσει περισσότερες στρατιωτικές επιλογές στις ΗΠΑ. Με δεδομένο ότι τα κράτη στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, θέλουν να μείνουν εκτός μίας στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν, το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές βάσεις της περιοχής για να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για μία ενδεχόμενη επίθεση. Το αεροπλανοφόρο Λίνκον θα λύσει αυτό το αδιέξοδο.

