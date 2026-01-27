Ιράν: Νέα βίντεο δείχνουν πτώματα στοιβαγμένα σε νοσοκομείο και ελεύθερους σκοπευτές σε στέγες

Νέα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Ιράν δείχνουν πτώματα στοιβαγμένα σε ένα νοσοκομείο, ελεύθερους σκοπευτές τοποθετημένους σε κτίρια και κάμερες κλειστού κυκλώματος να καταστρέφονται, μετά την άνευ προηγουμένου καταστολή των διαδηλώσεων στις αρχές αυτού του μήνα.

Το BBC Verify παρακολουθεί την εξάπλωση των διαδηλώσεων σε όλο το Ιράν από τότε που ξέσπασαν για πρώτη φορά στα τέλη Δεκεμβρίου, αλλά η σχεδόν πλήρης διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο που επιβλήθηκε από τις αρχές έχει καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την καταγραφή της κλίμακας της θανατηφόρας καταστολής των διαδηλωτών από το κράτος.

New Iran videos show bodies piled in hospital and snipers on roofs https://t.co/YVR50xraRG — BBC News (UK) (@BBCNews) January 26, 2026

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων (HRANA) αναφέρει ότι έχει επιβεβαιώσει τη δολοφονία σχεδόν 6.000 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 5.633 διαδηλωτών, από την έναρξη των ταραχών στο τέλος Δεκεμβρίου. Αναφέρει επίσης ότι διερευνά επί του παρόντος άλλους 17.000 αναφερόμενους θανάτους, παρά το κλείσιμο του διαδικτύου μετά από σχεδόν τρεις εβδομάδες.

Μια άλλη ομάδα, η Ιρανική Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (IHR) με έδρα τη Νορβηγία, προειδοποίησε ότι ο τελικός αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 25.000. Οι ιρανικές αρχές δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι περισσότεροι από 3.100 άνθρωποι σκοτώθηκαν, αλλά η πλειοψηφία ήταν προσωπικό ασφαλείας ή περαστικοί που δέχτηκαν επίθεση από «ταραξίες».

Τα τελευταία βίντεο που κυκλοφόρησαν από τη χώρα λέγεται ότι γυρίστηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου, όταν χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους μετά από κάλεσμα για πανεθνικές διαμαρτυρίες από τον Ρεζά Παχλεβί, τον εξόριστο γιο του εκλιπόντος Σάχη. Θεωρούνται οι πιο θανατηφόρες νύχτες για τους διαδηλωτές μέχρι στιγμής και αυτά τα πρόσφατα επαληθευμένα βίντεο δείχνουν πώς οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν έχουν καταπολεμήσει βίαια τους διαδηλωτές.

BREAKING: New footage from Iran shows Iranians destroying security cameras to blind the Islamic Republic. pic.twitter.com/oKAcq8IOBD — Eyal Yakoby (@EYakoby) January 26, 2026

Πολλαπλά ντοκουμέντα που αναλύθηκαν από το BBC Verify και το BBC Persian δείχνουν πτώματα στοιβαγμένα μέσα σε ένα νεκροτομείο στο νοσοκομείο Tehranpars στην ανατολική Τεχεράνη. Η τοποθεσία του νοσοκομείου επαληθεύτηκε, αντιστοιχίζοντας το εσωτερικό του με άλλες δημόσια διαθέσιμες εικόνες και βίντεο του κτιρίου ενώ καταμετρήθηκαν τουλάχιστον 31 πτώματα σε ένα μόνο βίντεο. Ένα άλλο κλιπ δείχνει επτά σακούλες με πτώματα τοποθετημένες στο έδαφος έξω από την είσοδο του νοσοκομείου.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδηλώνουν σε έναν αυτοκινητόδρομο στη δυτική Τεχεράνη σε ένα άλλο βίντεο, προτού ακουστούν πολλαπλοί πυροβολισμοί και οι άνθρωποι αρχίσουν να ουρλιάζουν.

Διαδηλωτές έχουν επίσης εντοπιστεί να προσπαθούν να αποφύγουν την βαριά υποδομή παρακολούθησης του Ιράν απενεργοποιώντας τις κάμερες CCTV. Πλάνα που επαλήθευσε το BBC δείχνουν ένα άτομο στην πρωτεύουσα να σκαρφαλώνει σε έναν στύλο και να χτυπά μια κάμερα παρακολούθησης αρκετές φορές σε μια προσπάθεια να την απενεργοποιήσει. Ένα τεράστιο πλήθος διαδηλωτών είναι ορατό στο έδαφος και ακούγεται να ζητωκραυγάζει καθώς η κάμερα έχει υποστεί ζημιά.

Oι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν σε 71 πόλεις και κωμοπόλεις του Ιράν, αν και ο πραγματικός αριθμός των περιοχών όπου έχουν πραγματοποιηθεί διαδηλώσεις είναι πιθανότατα πολύ υψηλότερος.

Στη νοτιοανατολική πόλη Κερμάν, ένα βίντεο που τραβήχτηκε από ψηλά μέσα σε ένα κτήριο δείχνει αρκετούς ένοπλους άνδρες με στρατιωτικές στολές να περπατούν σε έναν δρόμο πυροβολώντας συνεχώς, αν και δεν είναι σαφές ποιον πυροβολούν. Μια μικρή φωτιά καίει στη μέση του δρόμου, ενώ στο βάθος ακούγονται οι ήχοι διαδηλωτών που φωνάζουν.

Ελεύθεροι σκοπευτές έχουν επίσης καταγραφεί στις στέγες κτηρίων. Στη βορειοανατολική πόλη Μασάντ, ένα επαληθευμένο βίντεο δείχνει δύο άνδρες ντυμένους στα μαύρα στην ταράτσα ενός κτηρίου στο φως της ημέρας. Ένας άνδρας στέκεται δίπλα σε ένα μεγάλο τουφέκι που είναι ακουμπισμένο στον τοίχο και μιλάει στο τηλέφωνο. Ο άλλος άνδρας είναι σκυμμένος στο πάτωμα ενώ καπνίζει.

Για τους περισσότερους ανθρώπους υπάρχει σχεδόν πλήρης διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο από τις 8 Ιανουαρίου, αλλά κάποιοι κατάφεραν να έχουν πρόσβαση για λίγο στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως το δορυφορικό διαδίκτυο Starlink της SpaceX και τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN). Περισσότερα βίντεο είναι πιθανό να εμφανιστούν τις επόμενες ημέρες, καθώς η οικονομία της χώρας αντιμετωπίζει δυσκολίες κατά τη διάρκεια του μπλακ άουτ.

Διαβάστε επίσης