Ιράν: «Αυτός που σπέρνει άνεμο, θύελλα θα θερίσει» - Με γιγαντοαφίσα στην Τεχεράνη απειλεί τις ΗΠΑ

Οι ιρανικές αρχές αποκάλυψαν μια γιγαντοαφίσα σε μια πινακίδα σε μια κεντρική πλατεία της Τεχεράνης την Κυριακή, με μια άμεση προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην επιχειρήσουν στρατιωτική επίθεση στη χώρα, την ώρα που αμερικανικά πολεμικά πλοία κατευθύνονται προς την περιοχή.

Η γιγαντοαφίσα που αποκαλύφθηκε δείχνει μια πανοραμική άποψη ενός αεροπλανοφόρου πάνω στο οποίο βρίσκονται κατεστραμμένα μαχητικά αεροσκάφη. Το κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου είναι γεμάτο σορούς και λίμνες αίματος που στη συνέχεια χύνονται στο νερό, σχηματίζοντας ένα μοτίβο που θυμίζει την αμερικανική σημαία. Στην άκρη της γιγαντοαφίσας είναι γραμμένη η φράση: «Aυτός που σπέρνει άνεμο, θύελλα θα θερίσει».

Δείτε την γιγαντοαφίσα:

Η γιγαντοαφίσα στην πλατεία Enghelab της Τεχεράνης AP

A new mural unveiled in a central Tehran square on Sunday contains a direct warning by Iran to the United States to not attempt a military strike on the country pic.twitter.com/1nh9zY7fPu — Moshe Schwartz (@YWNReporter) January 26, 2026

Η αποκάλυψη της γιγαντοαφίσας στην πλατεία Enghelab έρχεται την ώρα που το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και κάποια ακόμη πολεμικά πλοία κατευθύνονται προς την περιοχή. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα πλοία μετακινούνται προς την περιοχή «για κάθε ενδεχόμενο». «Έχουμε έναν τεράστιο στόλο που κατευθύνεται προς τα εκεί και ίσως δεν χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη.

Η πλατεία Enghelab χρησιμοποιείται για συγκεντρώσεις που οργανώνονται από το κράτος και οι Αρχές αλλάζουν την γιγαντοαφίσα που βρίσκεται στο κέντρο της ανάλογα με τις εθνικές εκδηλώσεις. Το Σάββατο, ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις του είναι «πιο έτοιμες από ποτέ, με το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης κορυφώθηκε μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων σε ολόκληρο το Ιράν, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και συνελήφθησαν δεκάδες χιλιάδες. Ο Τραμπ είχε απειλήσει με στρατιωτική επίθεση εάν το Ιράν συνέχιζε να σκοτώνει διαδηλωτές.