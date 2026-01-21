Τραμπ: «Το Ιράν θα εξαφανιστεί από το χάρτη εάν προσπαθήσει να με δολοφονήσει»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν για τις συνεχιζόμενες απειλές δολοφονίας σε βάρος του, διαμηνύνοντας πως η χώρα θα «σβηστεί» από τον χάρτη σε περίπτωση που ενορχηστρωθεί σχέδιο δολοφονίας του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι η χώρα του θα απαντήσει δυναμικά εάν η Τεχεράνη υλοποιήσει τις φερόμενες απειλές δολοφονίας εναντίον του. «Ό,τι και να συμβεί, θα την ανατινάξουμε ολόκληρη - ολόκληρη η χώρα θα ανατιναχθεί», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο News Nation που μεταδόθηκε χθες. «Έχω δώσει πολύ σαφείς διαταγές. Αν γίνει κάτι, θα τη σβήσουν από την επιφάνεια της Γης».

Νωρίτερα χθες ο Ιρανός στρατηγός Αμπουλφάζλ Σεκαρτσί απείλησε πως ο Αμερικανός ηγέτης θα θανατωθεί αν η Ουάσιγκτον επιτεθεί στον ιρανό ανώτατο ηγέτη, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. «Ο Τραμπ ξέρει πως αν σηκωθεί χέρι εναντίον του ηγέτη μας, δεν θα κόψουμε μόνο αυτό το χέρι, κι αυτά δεν είναι λόγια του αέρα», υπογράμμισε ο αξιωματικός σε κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Επί των ημερών του Τζο Μπάιντεν, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών είχαν ενημερώσει τον Τραμπ για φερόμενες απειλές εναντίον του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024. Ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας Μέρικ Γκάρλαντ δήλωσε ότι οι απειλές ήταν αντίποινα για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε ότι ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «έπρεπε να είχε πει κάτι» όταν έγιναν για πρώτη φορά παρόμοιες δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι προηγούμενοι ηγέτες δεν αντέδρασαν δυναμικά. «Αν απειλούσαν τον οποιονδήποτε, όχι καν έναν πρόεδρο, αλλά κάποιον όπως έκαναν με εμένα, σίγουρα θα τους χτυπούσα πολύ σκληρά», είπε.

Το Ιράν συγκλονίζεται από πανεθνικές διαμαρτυρίες από το τέλος Δεκεμβρίου, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από την απότομη υποτίμηση του ριάλ, τον αυξανόμενο πληθωρισμό και τις υψηλές τιμές των τροφίμων, με τις διαδηλώσεις να εξαπλώνονται από την Τεχεράνη σε αρκετές πόλεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων HRANA τη Δευτέρα, τουλάχιστον 4.029 άνθρωποι σκοτώθηκαν, περισσότεροι από 26.000 συνελήφθησαν και πάνω από 5.800 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποστηρίζουν αυτούς που περιγράφουν ως «ένοπλους ταραχοποιούς». Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να «χτυπήσει σκληρά» εάν σκοτωθούν διαδηλωτές, αλλά αργότερα επαίνεσε την Τεχεράνη για την φερόμενη ακύρωση εκατοντάδων προγραμματισμένων εκτελέσεων.

