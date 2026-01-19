Μήνυμα Τραμπ μέσω...τρίτου: Θα επισκεφθεί ελεύθερο Ιράν, ελεύθερη Αβάνα και ελεύθερο Καράκας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μοιράστηκε μια φράση στον λογαριασμό του στο Truth Social από τον Μαρκ Θίσεν κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Fox News, η οποία λέει: «Προβλέπω ότι ο Τραμπ θα επισκεφθεί ένα «ελεύθερο Ιράν, μια ελεύθερη Αβάνα και ένα ελεύθερο Καράκας» πριν φύγει από το αξίωμα».

#BREAKING US President Donald Trump shared a quote on his Truth Social account from Marc Thiessen during an appearance on Fox News, which says, “I predict Trump will visit a ‘free Iran, a free Havana and a free Caracas’ before he leaves office.” pic.twitter.com/wOtkKbyCch — Iran International English (@IranIntl_En) January 19, 2026

Ο Μαρκ Θίσεν είναι πρώην διευθυντής συγγραφής ομιλιών του Λευκού Οίκου.

Στο μεταξύ, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες ότι οποιαδήποτε επίθεση που θα είχε στόχο τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, θα συνιστούσε κήρυξη πολέμου, αντιδρώντας σε δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ που ζήτησε να βρεθεί νέος ηγέτης.

"Μια επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη της χώρας μας ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του ιρανικού έθνους", έγραψε στα περσικά ο πρόεδρος Πεζεσκιάν στην πλατφόρμα X.

"Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε έναν νέο ηγέτη στο Ιράν", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Politico. "Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άρρωστος άνθρωπος που θα έπρεπε να διοικήσει σωστά τη χώρα του και να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους", πρόσθεσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον 86χρονο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1989.

Η απάντηση του Ιράν σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση θα είναι σκληρή και οδυνηρή, έγραψε επίσης στο μήνυμά του ο πρόεδρος Πεζεσκιάν.

