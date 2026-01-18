Μέσα στις φυλακές «σφαγεία» του Ιράν: Ομαδικοί βιασμοί και ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα

Φρικτά βασανιστήρια περιμένουν τους αιχμάλωτους Ιρανούς διαδηλωτές, που ο θάνατος είναι λύτρωση από το να βρεθούν μέσα στις φυλακές «σφαγεία», όπου τους περιμένουν από ομαδικούς βιασμούς, μέχρι ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και αφαίρεση νυχιών

Όσοι επέζησαν περιγράφουν τα μαρτύρια, που μπορεί να διαρκέσουν έως και 72 ώρες συνεχόμενες και μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης εικονικές εκτελέσεις και εικονικούς πνιγμούς.

Είναι ο τρόπος του καθεστώτος να υποτάξει τους αντιρρησίες ή όποιον αμφισβητεί την εξουσία του.

Σπάνιο υλικό που διέρρευσε από το εσωτερικό της φυλακής Evin της Τεχεράνης και αργότερα αναλύθηκε από τη Διεθνή Αμνηστία δείχνει φρουρούς να χτυπούν και να κακομεταχειρίζονται κρατούμενους, παρέχοντας οπτική επιβεβαίωση της κακοποίησης που τεκμηριώνεται εδώ και καιρό από ομάδες δικαιωμάτων.

This is what happens at Evin Prison.

Security camera footage leaked by hackers exposes the truth about the Islamic Republic’s torture prison.

- @emilykschrader pic.twitter.com/Qy7Q0YxztQ — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) June 23, 2025

Φυλακή Εβίν: Πλάνα από κάμερες ασφαλείας που διέρρευσαν από χάκερ

Αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον 3.000 διαδηλωτές στοιβάζονται σε φυλακές, έχοντας συλληφθεί σε μια βάναυση καταστολή των αντικυβερνητικών ταραχών.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει τεκμηριώσει περιπτώσεις στις οποίες κρατούμενοι κρεμάστηκαν από τα χέρια και τα πόδια τους από έναν στύλο σε μια επώδυνη στάση που αναφέρεται από τους ανακριτές ως «κεμπάπ », αναγκάζοντας το σώμα σε ακραίο στρες για παρατεταμένες περιόδους.

Άλλες αναφερόμενες μέθοδοι περιλαμβάνουν εικονικό πνιγμό, εικονικές εκτελέσεις με απαγχονισμό ή εκτελεστικό απόσπασμα, στέρηση ύπνου, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, αισθητηριακή υπερφόρτωση με χρήση φωτός ή θορύβου και βίαιη αφαίρεση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών.

Η οργάνωση λέει ότι τέτοια βασανιστήρια χρησιμοποιούνται συνήθως για την απόσπαση «ομολογιών» πριν από οποιαδήποτε νομική διαδικασία, με τον ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα να μεταδίδει πλάνα κρατουμένων που κάνουν τηλεοπτικές παραδοχές που οι οργανώσεις δικαιωμάτων λένε ότι εξαναγκάζονται.

Οι φυλακές Εβίν

Η κρατική τηλεόραση έχει μεταδώσει δεκάδες τέτοιες ομολογίες τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με ομάδες δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων πλάνα κρατουμένων που ξεσπούν σε κλάματα ενώ ανακρίνονται από τον Gholamhossein Mohseni Ejei, έναν σκληροπυρηνικό αξιωματούχο στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σεξουαλική βία έχει επίσης τεκμηριωθεί ως μέθοδος κακοποίησης. Μια Κούρδη είπε στη Human Rights Watch ότι τον Νοέμβριο του 2022 δύο άνδρες από τις δυνάμεις ασφαλείας τη βίασαν, ενώ μια γυναίκα πράκτορας την κράτησε κάτω και διευκόλυνε την επίθεση.

Ένας 24χρονος Κούρδος από την επαρχία του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν είπε ότι βασανίστηκε και βιάστηκε με γκλομπ από τις δυνάμεις πληροφοριών σε ένα μυστικό κέντρο κράτησης.

Και ένας 30χρονος άνδρας από την επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν είπε ότι του έδεσαν τα μάτια, τον ξυλοκόπησαν και τον βίασαν ομαδικά οι αξιωματικοί ασφαλείας μέσα σε ένα βαν.

Ένας άλλος κρατούμενος είπε ότι όταν είπε στους ανακριτές ότι δεν ήταν συνδεδεμένος με κανένα πολιτικό κόμμα και δεν θα διαμαρτυρόταν πλέον, οι αστυνομικοί του έσκισαν τα ρούχα και τον βίασαν μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του.

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ έχουν τεκμηριώσει πρόσφατες περιπτώσεις στις οποίες κρατούμενοι υποβλήθηκαν σε επανειλημμένες μαστιγώσεις ή ακρωτηριάστηκαν τα δάχτυλά τους, προειδοποιώντας ότι τέτοιες τιμωρίες χρησιμοποιούνται για να ενσταλάξουν φόβο και να καταδείξουν τον έλεγχο του κράτους στα σώματα των κρατουμένων.

Πολλά από αυτά που συμβαίνουν στους κρατούμενους προκύπτουν μόνο μέσω μαρτυριών επιζώντων και αναφορών ομάδων δικαιωμάτων, λόγω του αυστηρά ελεγχόμενου περιβάλλοντος των μέσων ενημέρωσης του Ιράν.