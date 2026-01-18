Μέσα στις φυλακές «σφαγεία» του Ιράν: Ομαδικοί βιασμοί και ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα

Μία κόλαση επί γης περιμένει τους Ιρανούς διαδηλωτές που θα φυλακιστούν στα «σφαγεία» του Ιράν - Σκληρά πλάνα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μέσα στις φυλακές «σφαγεία» του Ιράν: Ομαδικοί βιασμοί και ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα
HRANA/x
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φρικτά βασανιστήρια περιμένουν τους αιχμάλωτους Ιρανούς διαδηλωτές, που ο θάνατος είναι λύτρωση από το να βρεθούν μέσα στις φυλακές «σφαγεία», όπου τους περιμένουν από ομαδικούς βιασμούς, μέχρι ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και αφαίρεση νυχιών

Όσοι επέζησαν περιγράφουν τα μαρτύρια, που μπορεί να διαρκέσουν έως και 72 ώρες συνεχόμενες και μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης εικονικές εκτελέσεις και εικονικούς πνιγμούς.

Είναι ο τρόπος του καθεστώτος να υποτάξει τους αντιρρησίες ή όποιον αμφισβητεί την εξουσία του.

Σπάνιο υλικό που διέρρευσε από το εσωτερικό της φυλακής Evin της Τεχεράνης και αργότερα αναλύθηκε από τη Διεθνή Αμνηστία δείχνει φρουρούς να χτυπούν και να κακομεταχειρίζονται κρατούμενους, παρέχοντας οπτική επιβεβαίωση της κακοποίησης που τεκμηριώνεται εδώ και καιρό από ομάδες δικαιωμάτων.

Φυλακή Εβίν: Πλάνα από κάμερες ασφαλείας που διέρρευσαν από χάκερ

Αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον 3.000 διαδηλωτές στοιβάζονται σε φυλακές, έχοντας συλληφθεί σε μια βάναυση καταστολή των αντικυβερνητικών ταραχών.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει τεκμηριώσει περιπτώσεις στις οποίες κρατούμενοι κρεμάστηκαν από τα χέρια και τα πόδια τους από έναν στύλο σε μια επώδυνη στάση που αναφέρεται από τους ανακριτές ως «κεμπάπ », αναγκάζοντας το σώμα σε ακραίο στρες για παρατεταμένες περιόδους.

Άλλες αναφερόμενες μέθοδοι περιλαμβάνουν εικονικό πνιγμό, εικονικές εκτελέσεις με απαγχονισμό ή εκτελεστικό απόσπασμα, στέρηση ύπνου, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, αισθητηριακή υπερφόρτωση με χρήση φωτός ή θορύβου και βίαιη αφαίρεση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών.

Η οργάνωση λέει ότι τέτοια βασανιστήρια χρησιμοποιούνται συνήθως για την απόσπαση «ομολογιών» πριν από οποιαδήποτε νομική διαδικασία, με τον ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα να μεταδίδει πλάνα κρατουμένων που κάνουν τηλεοπτικές παραδοχές που οι οργανώσεις δικαιωμάτων λένε ότι εξαναγκάζονται.

evin.jpg

Οι φυλακές Εβίν

Η κρατική τηλεόραση έχει μεταδώσει δεκάδες τέτοιες ομολογίες τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με ομάδες δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων πλάνα κρατουμένων που ξεσπούν σε κλάματα ενώ ανακρίνονται από τον Gholamhossein Mohseni Ejei, έναν σκληροπυρηνικό αξιωματούχο στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σεξουαλική βία έχει επίσης τεκμηριωθεί ως μέθοδος κακοποίησης. Μια Κούρδη είπε στη Human Rights Watch ότι τον Νοέμβριο του 2022 δύο άνδρες από τις δυνάμεις ασφαλείας τη βίασαν, ενώ μια γυναίκα πράκτορας την κράτησε κάτω και διευκόλυνε την επίθεση.

Ένας 24χρονος Κούρδος από την επαρχία του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν είπε ότι βασανίστηκε και βιάστηκε με γκλομπ από τις δυνάμεις πληροφοριών σε ένα μυστικό κέντρο κράτησης.

Και ένας 30χρονος άνδρας από την επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν είπε ότι του έδεσαν τα μάτια, τον ξυλοκόπησαν και τον βίασαν ομαδικά οι αξιωματικοί ασφαλείας μέσα σε ένα βαν.

Ένας άλλος κρατούμενος είπε ότι όταν είπε στους ανακριτές ότι δεν ήταν συνδεδεμένος με κανένα πολιτικό κόμμα και δεν θα διαμαρτυρόταν πλέον, οι αστυνομικοί του έσκισαν τα ρούχα και τον βίασαν μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του.

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ έχουν τεκμηριώσει πρόσφατες περιπτώσεις στις οποίες κρατούμενοι υποβλήθηκαν σε επανειλημμένες μαστιγώσεις ή ακρωτηριάστηκαν τα δάχτυλά τους, προειδοποιώντας ότι τέτοιες τιμωρίες χρησιμοποιούνται για να ενσταλάξουν φόβο και να καταδείξουν τον έλεγχο του κράτους στα σώματα των κρατουμένων.

Πολλά από αυτά που συμβαίνουν στους κρατούμενους προκύπτουν μόνο μέσω μαρτυριών επιζώντων και αναφορών ομάδων δικαιωμάτων, λόγω του αυστηρά ελεγχόμενου περιβάλλοντος των μέσων ενημέρωσης του Ιράν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Έρευνες για διακίνηση ναρκωτικών σε ανήλικους - Δύο συλλήψεις

19:30TRAVEL

Χανιά: Νέα σημαντική διεθνής διάκριση για την παραλία Λαφονησίου - Δεύτερη φορά στην 1η θέση παγκοσμίως στα TripAdvisor Travellers’ Choice Awards

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν απειλεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» αν χτυπηθεί ο Αλί Χαμενεΐ

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Εγκαίνια πέντε κοινωνικών κατοικιών στον Άγιο Βασίλειο, που θα παραχωρηθούν με πολύ χαμηλό ενοίκιο σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Άρης 1-0: Πανηγύρισε την πρώτη του εντός έδρας νίκη το «αλογάκι»

19:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κάποιοι παίκτες μας χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ»

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις φυλακές «σφαγεία» του Ιράν: Ομαδικοί βιασμοί, ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και εικονικές εκτελέσεις

18:55LIFESTYLE

Eurovision 2026 – Εθνικός τελικός: Ακούστε τα 14 τραγούδια του B’ ημιτελικού

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η απόπειρα αυτοκτονίας της συζύγου του θύματος, το τηλεφώνημα του δράστη στον αδελφό του και το διαζύγιο που θα έλυνε τα προβλήματα

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: 6 νεκροί από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο - Κάηκαν 1.200 καταστήματα

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση στη Χιλή: Τουλάχιστον 15 νεκροί από τις πυρκαγιές

18:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση - Συνελήφθησαν δύο άτομα

18:26ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR 69-74: «Πράσινη» επικράτηση σε ντέρμπι από τα παλιά

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Κυβέρνηση και SDF συμφωνούν σε άμεση κατάπαυση του πυρός – Κρατικά ΜΜΕ

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Πέντε αστυνομικοί αψήφησαν τις φλόγες για να σώσουν εγκλωβισμένους συμπολίτες

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιαζίντι σκλάβα του σεξ περιγράφει την 7ετή φρίκη στον ISIS: Πουλήθηκε, βιάστηκε, εξαναγκάστηκε σε γάμο - Η δραματική απόδραση

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία, πώς μπορεί να το επιτύχει και ποια θα ήταν η αντίδραση της Ευρώπης

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Νεκρός βρέθηκε στο Μιχαλίτσι 75χρονος αγνοούμενος

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Σφίγγει ο κλοιός για τους Κούρδους - Οι ισλαμιστές του Τζολάνι πολιορκούν και τη Ράκα

17:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Στο +7 η Καλαμάτα, γκέλα για τον Πανιώνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η απόπειρα αυτοκτονίας της συζύγου του θύματος, το τηλεφώνημα του δράστη στον αδελφό του και το διαζύγιο που θα έλυνε τα προβλήματα

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Καλλιάνου: Σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο «αλλάζει» τον καιρό από Τρίτη - Πιθανά προβλήματα σε αεροπλάνα και πλοία

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιαζίντι σκλάβα του σεξ περιγράφει την 7ετή φρίκη στον ISIS: Πουλήθηκε, βιάστηκε, εξαναγκάστηκε σε γάμο - Η δραματική απόδραση

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάδελφος κοινοτάρχη στο Newsbomb: «Αν ήθελε να κάνει κακό, θα το είχε κάνει» - Στο επίκεντρο η 44χρονη σύζυγος του θύματος και οι αναρτήσεις στα social media

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα 2.000 μέτρα στον Ταΰγετο: 4 από τους 8 εγκλωβισμένους ορειβάτες έχουν τραυματιστεί και χρήζουν αεροδιακομιδής

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Κοινή απάντηση των «8» στον Τραμπ για τους δασμούς - Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

19:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κάποιοι παίκτες μας χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ»

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις φυλακές «σφαγεία» του Ιράν: Ομαδικοί βιασμοί, ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και εικονικές εκτελέσεις

18:55LIFESTYLE

Eurovision 2026 – Εθνικός τελικός: Ακούστε τα 14 τραγούδια του B’ ημιτελικού

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Τζέσικα Μορέτι: «Κινηματογραφούσε τη φωτιά» στο Κραν Μοντανά - Διέγραψε το βίντεο και σχεδίαζε απόδραση με αεροπλάνο

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο μέχρι τον Ιούνιο - Ποια τμήματα επηρεάζονται

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

15:39ΕΛΛΑΔΑ

«Το Κελί»: Ο πρώην κατάδικος Μπάμπης Θεολόγης κάνει ριάλιτι τη ζωή στη φυλακή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ