Ιράν: Ανήλικος που συνελήφθη στις διαδηλώσεις καταγγέλλει σεξουαλική κακοποίηση από τις αρχές

Δύο άτομα που συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις, εκ των οποίων το ένα ανήλικο, κατήγγειλαν σε ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση κατά την κράτησή τους

Ζωή Μακρυγιάννη

Σεξουαλική κακοποίηση από τις αρχές του Ιράν, κατήγγειλαν δύο άτομα σε ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκ των οποίων το ένα ανήλικο.

Οι συλλήψεις έγιναν στην πόλη Κερμανσάχ στο δυτικό Ιράν και οι δύο συλληφθέντες, με τον έναν εξ αυτών μόλις 16 ετών, δήλωσαν στο Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κουρδιστάν (KHRN) ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από αστυνομικούς καταστολής κατά την κράτησή τους.

Σύμφωνα με τον Ρεμπίν Ραχμανί του KHRN, οποίος έχει επικοινωνήσει με πηγές κοντά στην οικογένεια του ανηλίκου ατόμου, «κατά τη μεταφορά, οι δυνάμεις ασφαλείας άγγιξαν το σώμα τους με γκλομπ. Χτύπησαν και άσκησαν πίεση στην περιοχή του πρωκτού με ένα γκλομπ μέσα από τα ρούχα».

Λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής επικοινωνίας στο Ιράν, δεν έχει καταστεί δυνατόν για την ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των ατόμων.

Εκτιμήσεις για πάνω από 20.000 συλλήψεις

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει φόβους για τη μεταχείριση των περισσότερων από 20.000 διαδηλωτών που εκτιμάται ότι έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στα τέλη Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια των πανεθνικών διαδηλώσεων το 2022, κρατούμενοι κατήγγειλαν βιασμούς, ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια από την αστυνομία, με μια γυναίκα να έχει δηλώσει στον Guardian ότι της είχαν δεμένα τα μάτια και οι ανακριτές της την κακοποίησαν σεξουαλικά.

Από την έναρξη των τρεχουσών διαδηλώσεων στα τέλη Δεκεμβρίου, 3.766 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 8.949 άλλοι αναφερόμενοι θάνατοι βρίσκονται υπό διερεύνηση, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists.

Η κουρδική ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, δήλωσε ότι η Σολέχ Σοτουντέχ, μια έγκυος γυναίκα από το Λανγκαρούντ, σκοτώθηκε, αφού οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών στο βορειοδυτικό Ιράν στις 10 Ιανουαρίου.

Στις τελευταίες αναταραχές, τουλάχιστον ένας διαδηλωτής, ο 40χρονος Σόραν Φεϊζιζαντέχ, πέθανε ως αποτέλεσμα βασανιστηρίων ενώ κρατούνταν, σύμφωνα με το Hengaw. Ανέφερε ότι ο Φεϊζιζαντέχ συνελήφθη κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στις 7 Ιανουαρίου και ότι η οικογένειά του ενημερώθηκε για τον θάνατό του δύο ημέρες αργότερα.

Πληρώνουν για να πάρουν τις σορούς των συγγενών τους

«Το σώμα του ήταν μόλις αναγνωρίσιμο λόγω της έκτασης των τραυμάτων που προκλήθηκαν από τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα», δήλωσε ο Αουγιάρ Σεκχί, από το Hengaw, ο οποίος πρόσθεσε ότι η οικογένεια έπρεπε να «πληρώσει ένα βαρύ ποσό μόνο και μόνο για να παραλάβει το σώμα του από τις αρχές».

Ο Ραχμανί είπε ότι διερευνούν δύο ακόμη αναφορές για θανάτους που φέρονται να συνέβησαν υπό την κράτηση των δυνάμεων ασφαλείας. Η μία από αυτές είναι μια γυναίκα από το Κερμανσάχ και η άλλη είναι ένας άνδρας από την πόλη Μαριβάν.

Με πληροφορίες από Guardian

