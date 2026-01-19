Ιράν: Χάκαραν τα κρατικά κανάλια και μετέδωσαν μήνυμα του πρίγκιπα διαδόχου Ρεζά Παχλαβί

Σημαντικό πλήγμα στο καθεστώς του Ιράν κατάφερε την Κυριακή ομάδα χάκερς, που κατάφερε να παραβιάσει ταυτόχρονα όλα τα δημόσια τηλεοπτικά κανάλια και να μεταδώσει σε εθνική εμβέλεια μήνυμα από τον πρίγκιπα διάδοχο Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος από την εξορία κάλεσε τον πληθυσμό να επαναστατήσει ενάντια στο ισλαμικό καθεστώς.

BREAKING: Iran's state TV hacked — Crown Prince Reza Pahlavi is now on air! pic.twitter.com/Obp6G4yKua — Neo (@Realneo101) January 18, 2026

Στο μήνυμα που μεταδόθηκε, ο Ρεζά Παχλαβί προέτρεψε τους Ιρανούς «να μην ενδώσουν στην καταστολή» και να οργανωθούν για να επιφέρουν βαθιά πολιτική αλλαγή. Την ομιλία, που μέχρι τώρα κυκλοφορούσε μόνο στα κοινωνικά δίκτυα και μπλόκαραν πλατφόρμες εντός της χώρας, είδαν εκατομμύρια μέσω του κρατικού σήματος.

Το περιστατικό έρχεται σε μια εποχή που η πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο Ιράν παραμένει πολύ περιορισμένη και η συσκότιση πληροφοριών που επιβάλλουν οι αρχές καθιστούν δύσκολη την ανεξάρτητη επαλήθευση των γεγονότων.

Ο οργανισμός κυβερνοασφάλειας Netblocks ανέφερε ότι, μετά από δέκα ημέρες σχεδόν ολικού lockdown, η κίνηση δεδομένων μειώθηκε ξανά μετά από μια σύντομη μερική επαναφορά.

Σύμφωνα με την οντότητα, η λογοκρισία επιδιώκει να κρύψει το πραγματικό μέγεθος της καταστολής και να εμποδίσει τη ροή πληροφοριών σχετικά με τη σοβαρότητα της κρίσης. «Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ορισμένοι Ιρανοί μπόρεσαν να δώσουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κρίση στο έδαφος», ανέφερε η Netblocks.

Το ιρανικό καθεστώς διέταξε την επαναλειτουργία των σχολείων που παρέμειναν κλειστά και κήρυξε την επιστροφή στην «κανονικότητα», αν και οι επίσημες προειδοποιήσεις έχουν σκληρύνει.

Διαβάστε επίσης