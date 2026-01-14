Ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση από δύο πρώην υπαλλήλους του, οι οποίες ισχυρίζονται ότι δέχτηκαν «ακατάλληλες επαφές, προσβολές και ταπείνωση... σε ένα κλίμα ελέγχου και συνεχούς παρενόχλησης».

Οι γυναίκες – μια οικιακή βοηθός και μια φυσικοθεραπεύτρια που εργάζονταν στις επαύλεις του Ιγκλέσιας στη Δομινικανή Δημοκρατία και τις Μπαχάμες – ισχυρίζονται ότι οι κακοποιήσεις έλαβαν χώρα το 2021.

Οι φερόμενες επιθέσεις ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μετά από τριετής έρευνα της ισπανικής ιστοσελίδας ειδήσεων elDiario.es και του ισπανόφωνου τηλεοπτικού δικτύου Univision Noticias, τα οποία συγκέντρωσαν μαρτυρίες από 15 πρώην υπαλλήλους που εργάστηκαν για τον 82χρονο τραγουδιστή από το τέλος της δεκαετίας του 1990 έως και το 2023.

«Αυτές οι μαρτυρίες περιγράφουν τις συνθήκες απομόνωσης των γυναικών, τις εργασιακές διαμάχες, την ιεραρχική δομή του προσωπικού και την τεταμένη ατμόσφαιρα που δημιουργούσε ο οξύθυμος χαρακτήρας του Ιγκλέσιας», ανέφερε η elDiario.es στην έκθεσή της.

«Οι δύο γυναίκες που κατήγγειλαν την σεξουαλική κακοποίηση ερωτήθηκαν επανειλημμένα για περισσότερο από ένα χρόνο και οι καταθέσεις τους παρέμειναν συνεπείς καθ' όλη τη διάρκεια. Οι δηλώσεις τους υποστηρίζονται από εκτενή αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες, αρχεία κλήσεων, μηνύματα WhatsApp, ιατρικές εκθέσεις και άλλα έγγραφα».

«Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα»

Μία από τις γυναίκες, που αναφέρεται ως Ρεμπέκα για να προστατευθεί η ταυτότητά της, είπε ότι ο Ιγκλέσιας, ο οποίος ήταν 77 ετών τότε, την καλούσε συχνά στο δωμάτιό του στο τέλος της ημέρας.

Είπε ότι στη συνέχεια την κακοποιούσε σεξουαλικά χωρίς τη συγκατάθεσή της. «Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε βράδυ», δήλωσε η ίδια στο elDiario.es και στο Univision Noticias. «Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα».

Σύμφωνα με τη Ρεμπέκα, οι επιθέσεις γίνονταν συνήθως παρουσία – και με τη συμμετοχή – ενός άλλου υπαλλήλου του Ιγκλέσιας, ο οποίος ήταν ο ανώτερός της.

Η άλλη γυναίκα, γνωστή με το ψευδώνυμο Λάουρα, είπε στα δύο μέσα ενημέρωσης ότι ο Ιγκλέσιας την φίλησε στο στόμα και άγγιξε τα στήθη της χωρίς την άδειά της και ενάντια στη θέλησή της.

«Ήμασταν στην παραλία και ήρθε κοντά μου και με άγγιξε ανάρμοστα», είπε, προσθέτοντας ότι ένα παρόμοιο περιστατικό έλαβε χώρα στην πισίνα της βίλας του τραγουδιστή στην Punta Cana, ένα πολυτελές θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Και οι δύο γυναίκες είπαν ότι οι εργαζόμενοι υποβάλλονταν σε μια τεταμένη και ελεγχόμενη ατμόσφαιρα και μίλησαν για το πώς ο Ιγκλέσιας «κανονικοποίησε την κακοποίηση». Σύμφωνα με την Ρεμπέκα, «εκείνο το σπίτι θα έπρεπε να ονομάζεται το μικρό σπίτι του τρόμου, γιατί είναι ένας εφιάλτης – κάτι πραγματικά φρικτό».

Το «σύστημα» πρόσληψης του τραγουδιστή

Οι μαρτυρίες των πρώην υπαλλήλων σχετικά με το «σύστημα» πρόσληψης του τραγουδιστή αποκαλύπτουν μια διαδικασία που ξεκινούσε με διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απευθύνονταν σε νεαρές γυναίκες. Οι υποψήφιες καλούνταν να στείλουν φωτογραφίες του προσώπου και ολόκληρου του σώματός τους.

Η Ρεμπέκα και η Λάουρα είπαν ότι ο Ιγκλέσιας τους έκανε προσωπικές ερωτήσεις λίγο μετά την άφιξή τους, όπως «Σου αρέσουν οι γυναίκες;», «Σου αρέσουν τα τρίο;» και «Έχεις κάνει πλαστική εγχείρηση στο στήθος;». Λένε ότι τους ζήτησε να δει το στήθος τους σε αρκετές περιπτώσεις και ότι τις άγγιξε ανάρμοστα.

Το ElDiario.es ανέφερε ότι οι δύο γυναίκες είχαν υποβάλει επίσημη καταγγελία στους εισαγγελείς του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της Ισπανίας, της Audiencia Nacional, κατηγορώντας τον Ιγκλέσιας για εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική επίθεση.

Δημοσιογράφοι από το elDiario.es και το Univision προσπάθησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν με τον Ιγκλέσιας και τον δικηγόρο του, αλλά δεν έλαβαν καμία απάντηση στις ερωτήσεις που έστειλαν μέσω email, τηλεφώνου και επιστολής.