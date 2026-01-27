Μήνυμα από ΗΑΕ: Δεν θα εμπλακούμε σε επίθεση κατά του Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαμήνυσαν τη Δευτέρα ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου, του εδάφους ή των χωρικών τους υδάτων για οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια κατά του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Σε δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα, το υπουργείο επαναλαμβάνει τη σταθερή θέση της χώρας ότι η επικράτεια των ΗΑΕ δεν θα χρησιμοποιηθεί για εχθρικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή τους στη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις κατευθύνονται προς τον Περσικό Κόλπο και ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν, όπου οι αρχές προχώρησαν σε βίαιη καταστολή μαζικών διαδηλώσεων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φιλοξενούν χιλιάδες Αμερικανούς στρατιωτικούς, μεταξύ των οποίων και στην αεροπορική βάση Αλ Ντάφρα, κοντά στο Άμπου Ντάμπι, μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Κόλπου.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ διευκρίνισε ότι η χώρα δεν θα προσφέρει υλικοτεχνική υποστήριξη σε ενδεχόμενες επιθέσεις, τονίζοντας ότι «ο διάλογος, η αποκλιμάκωση και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και της κρατικής κυριαρχίας» αποτελούν τον ενδεδειγμένο δρόμο για την αντιμετώπιση των τρεχουσών κρίσεων.