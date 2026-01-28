Σοφία Μαριόλα για τον Στράτο Τζώρτζογλου: Ποια γυναίκα θα έμενε σε έναν γάμο μόνο για τις διακοπές;»

Η Σοφία Μαριόλα, μίλησε για τον χωρισμό της από τον Στράτο Τζώρτζογλου και τόνισε πως δεν θα έμενε σε έναν γάμο μόνο για τις διακοπές. Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι πλέον ζει σε διαφορετικό σπίτι από τη Σοφία Μαριόλα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η πρώην σύζυγός του «ήταν ευτυχισμένη μόνο όταν πηγαίναμε διακοπές».

Σε δηλώσεις που έκανε η Σοφία Μαριόλα στον Alpha απάντησε μεταξύ άλλων για τη σχέση της με τον Στράτο Τζώρτζογλου μετά τον χωρισμό τους, ενώ σχολίασε και τη σχετική ατάκα του για τις διακοπές. Όπως είπε: «Η σχέση μας με τον Στράτο είναι εξαιρετική. Την ατάκα για τις διακοπές απ’ ό,τι μου είπε ο Στράτος, δεν το δήλωσε, απλά γράφτηκε, δεν ξέρω, από τον δημοσιογράφο. Ίσως για να πουλήσει; Μέσα στη συνέντευξη δεν έγραφε αυτή τη φράση. Φυσικά και ήμουν ευτυχισμένη μέσα στον γάμο μου. Ποια γυναίκα θα έμενε σε έναν γάμο μόνο για διακοπές ή μόνο για κάποια πράγματα;».

Στη συνέχεια, μίλησε για την κατάθλιψη που πέρασε στο παρελθόν ο πρώην σύζυγός της, τονίζοντας ότι τέτοιες καταστάσεις επηρεάζουν ένα ζευγάρι: «Ό,τι περάσαμε, περάσαμε. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Σίγουρα η κατάθλιψη επηρεάζει, οποιαδήποτε πάθηση ή κατάσταση μέσα σε ένα γάμο, αλλά όλα καλά».

Κλείνοντας, η Σοφία Μαριόλα απάντησε για το κομμάτι της απόκτησης παιδιών και δημιουργίας οικογένειας: «Δεν θα ήθελα τώρα να αναφερθώ και να δώσουμε κι άλλη έκταση. Μιλάμε πολύ συχνά στο τηλέφωνο και είμαστε πολύ καλά. Υπάρχει και πόνος στο διαζύγιο και πόνος στον γάμο, οπότε διαλέγεις. Θα πάω στην πρεμιέρα του στο θέατρο».