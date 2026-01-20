Στράτος Τζώρτζογλου: Αποκάλυψε τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα

Όλα δείχνουν πως ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα χώρισαν οριστικά μετά από μόλις έξι χρόνια έγγαμου βίου.

Μπορεί ο ηθοποιός να είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τις φήμες περί διαζυγίου, μιλώντας στο Happy Day, ωστόσο σήμερα ο Στράτος Τζώρτζογλου επιβεβαίωσε στη δημοσιογράφο ότι χώρισε από την Σοφία Μαριόλα.

«Δεν ξέρω αν ο κύριος Τζώρτζογλου διαψεύδει το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Μπορεί να είναι αυτό το περίεργο συναίσθημα που δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Μπορεί ο ένας από τους δύο να είναι πιο έτοιμος για αυτό τον χωρισμό. Κάπου εκεί ο ένας επικοινωνεί στους δικούς του ότι τελείωσε, ενώ ο άλλος μπορεί να υποστηρίζει ότι δεν ισχύει» είχε δηλώσει εκείνη τη μέρα η Σταματίνα Τσιμτσιλή.