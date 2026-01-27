Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

Η τηλεοπτική σειρά «Η Γη της Ελιάς» φουλάρει τις μηχανές και τις επόμενες εβδομάδες επιφυλάσσει πολλές ανατροπές στο κοινό του MEGA.

Ο Παυλής οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και εμπλέκεται σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα με το αυτοκίνητό του. Οι γιατροί παλεύουν να κρατήσουν τον Παυλή στη ζωή. Η Αλεξάνδρα με τα παιδιά περνούν ώρες αγωνίας παρακολουθώντας την εξέλιξη της υγείας του, χωρίς όμως να λένε κάτι στη Δάφνη.

Την ίδια ώρα, η Φρύνη και ο Κωνσταντίνος έρχονται ακόμα πιο κοντά και σχεδιάζουν να περάσουν ένα διήμερο στην Αθήνα. Βυθισμένος στις υποψίες, ο Παρασκευάς πιέζει τη Βασιλική να παρακολουθήσει τη Φρύνη. Η Ισμήνη νιώθει πως ο κόσμος της γκρεμίζεται, ενώ την ίδια στιγμή ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη συνεχίζουν τα κρυφά ραντεβού και, για πρώτη φορά, παραδέχεται ο ένας στον άλλο τον έρωτά του. Ο Κωνσταντίνος βγάζει την Φρύνη έξω για να γιορτάσουν την αγορά του οικοπέδου, αλλά για κακή τους τύχη πέφτουν πάνω στον Στέφανο και τη Βασιλική.

Παράλληλα, η Ανωτέρα καλεί τον Κουράκο να απολογηθεί, καθώς το όνομά του εμπλέκεται στην υπόθεση της μαφίας. Ο Κουράκος μπαίνει σε διαθεσιμότητα και πέφτει πολύ ψυχολογικά.

Διαβάστε επίσης