Ολική επαναφορά της TV – Ριάλιτι και σειρές σε θέσεις μάχης

Οι σειρές επιστρέφουν και συναντούν τα νέα ριάλιτι στη βραδινή ζώνη…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ολική επαναφορά της TV – Ριάλιτι και σειρές σε θέσεις μάχης
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα», όπως έλεγε και το περίφημο άσμα του Σάκη Ρουβά, για τους πρωταγωνιστές της βραδινής αρένας. Έπειτα από ένα «γενναιόδωρο» break από τις υποχρεώσεις τους και τα γυρίσματα, οι πρωταγωνιστές των σειρών ξαναμπαίνουν στον στίβο μάχης τα βράδια για να συναντήσουν τα ριάλιτι-φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, το «Survivor» μετρά ήδη μία εβδομάδα στη συχνότητα του ΣΚΑΪ και τα πρώτα αποτελέσματα ικανοποιούν βαθιά κανάλι και παραγωγή. Με τέσσερα επεισόδια προβολής, πιο ενισχυμένα σε διάρκεια από αυτό που είχε αρχικά προγραμματιστεί, το ριάλιτι επιβίωσης θα βρεθεί αντιμέτωπο με έναν παλιό γνώριμο… το «MasterChef».

1768582748044-707374405-masterchef-10-premiera-kyriakh-181-3.jpg

Ο διαγωνισμός μαγειρικής του STAR, έχοντας γράψει τη δική του ιστορία, επιστρέφει την Κυριακή με έναν εντυπωσιακό δέκατο κύκλο και πολλές ανατροπές… που θα δώσουν «ψωμάκι» στο κοινό! Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η επετειακή χρονιά φέρνει ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επιστρέφουν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή. Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης. Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος… Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας. Τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι.

Από τις 19 Ιανουαρίου, τη Δευτέρα, τα πράγματα γίνονται ολοένα και πιο δύσκολα. Οι επιτυχημένες σειρές ξεκινούν με νέα επεισόδια και τα βλέμματα είναι στραμμένα στον ALPHA. Σε μία κίνηση-ματ, αλλάζει ώρες και ημέρες προβολής των σίριαλ θέλοντας να «χτυπήσει» τον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα, το καθημερινό «Να μ’ αγαπάς» θα επιστρέψει στις 20.00 κρατώντας συντροφιά με διπλό επεισόδιο. Ο «Άγιος Έρωτας» θα προβληθεί στις 22.00 και όχι στις 21.00, με τις εξελίξεις να είναι πολλές. Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, η σειρά «Να μ’ αγαπάς» θα κρατήσει συντροφιά στις 20.00 και θα ακολουθήσει ο «Άγιος Έρωτας». Την Τετάρτη, το «Να μ’ αγαπάς» θα προβληθεί στις 20.00 με διπλό επεισόδιο και ο «Άγιος Έρωτας» θα βγει στον αέρα στις 22.00. Μία ακόμη έκπληξη έρχεται την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, όπου θα δούμε νέα επεισόδια της σειράς «Το Σόι σου».

grand-hotel-trailer-backstage-3.jpg

Στον ΑΝΤ1, την 19η του μήνα, επιστρέφει και το «Grand Hotel». Η σειρά, που έχει κερδίσει ένα σταθερό μερίδιο τηλεθεατών, επανέρχεται και βάζει το δικό της λιθαράκι στον ανταγωνισμό. Το ίδιο θα συμβεί και με το MEGA, όπου η δραματική σειρά «Μία νύχτα μόνο» αλλά και η «Γη της ελιάς» κάνουν come back με καθηλωτικά επεισόδια.

mia-nyxta-mono-4.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ντύθηκαν Στίβεν Χόκινγκ για να τιμήσουν τον γνωστό φυσικό

08:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με ρεμπέτικο, jazz και θεατρικές πρεμιέρες

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού - Σταθερά μπροστά η ΝΔ

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Η διακριτική και αθόρυβη ζωή της πριγκίπισσας Ειρήνης - Το άγνωστο ταξίδι της με τον Χρήστο Ζαμπούνη στη Βέροια για την ενίσχυση άπορων γονέων

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Geely EX5 σε ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή – Πόσο κοστίζει

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Ελαφριά» επιστροφή του διαδικτύου - Παραμένει στο 2% του συνήθους η συνδεσιμότητα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Οι 20 κινήσεις για την έκπτωση έως και 20% για τις ασφαλισμένες κατοικίες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Renault ρίχνει το βάρος της στα super hybrid

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: Καρκινοπαθής με πόνους από όγκο δεν έβρισκε φορείο επί 8 ώρες και ξάπλωσε στο πάτωμα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικές απάτες: Πώς να αντιδράσετε και πού να απευθυνθείτε - Οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ.

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Εκτός κυβέρνησης έβγαλε στενό συνεργάτη του Μαδούρο η πρόεδρος Ροδρίγκες

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Φορτηγάκι έπεσε πάνω σε μαθητές - Έντεκα τραυματίες

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Το συγκλονιστικό θαύμα σε μοναχό που έπασχε από καρκίνο

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Η απόφαση του ΕΦΚΑ

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πλώρη» για επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ βάζει η Νίνα Κασιμάτη;

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας και Πακιστάν

06:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η εβδομάδα της ολικής επαναφοράς

06:50LIFESTYLE

Ολική επαναφορά της TV – Ριάλιτι και σειρές σε θέσεις μάχης

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συλλογικές συμβάσεις: Στόχος τα €1.500 στον ιδιωτικό τομέα το 2027 - Τι θα ισχύει για τα επιδόματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σημερα - Η μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επέλαση ψυχρής εισβολής από Ουκρανία - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τετραήμερο στο «ψυγείο» - Τι φέρνουν οι αέριες μάζες από το βορρά

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας και Πακιστάν

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού - Σταθερά μπροστά η ΝΔ

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΙΔΑ: Έρχεται η νέα ψηφιακή ταυτότητα των ακινήτων – Τι πρέπει να προσέξουν 7 εκατ. ιδιοκτήτες

09:07ΕΘΝΙΚΑ

Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Το συγκλονιστικό θαύμα σε μοναχό που έπασχε από καρκίνο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα αγνοείται για 9η μέρα - Οι Αρχές εξετάζουν ταξίδι στο εξωτερικό - Το προφίλ της οικογένειας - «Είμαστε αυστηροί γονείς»

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

23:09LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Βροχή» τα σχόλια για την «αγενή» συμπεριφορά της στις «Χρυσές Σφαίρες»

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ποιους αγρότες βγάζει το Μαξίμου «κόκκινη κάρτα» για τη συνάντηση της Δευτέρας με τον Μητσοτάκη

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: Καρκινοπαθής με πόνους από όγκο δεν έβρισκε φορείο επί 8 ώρες και ξάπλωσε στο πάτωμα

12:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ σε ανέργους - Ποιοι μπορούν να το λάβουν

17:09ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ