Ολική επαναφορά της TV – Ριάλιτι και σειρές σε θέσεις μάχης

«Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα», όπως έλεγε και το περίφημο άσμα του Σάκη Ρουβά, για τους πρωταγωνιστές της βραδινής αρένας. Έπειτα από ένα «γενναιόδωρο» break από τις υποχρεώσεις τους και τα γυρίσματα, οι πρωταγωνιστές των σειρών ξαναμπαίνουν στον στίβο μάχης τα βράδια για να συναντήσουν τα ριάλιτι-φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, το «Survivor» μετρά ήδη μία εβδομάδα στη συχνότητα του ΣΚΑΪ και τα πρώτα αποτελέσματα ικανοποιούν βαθιά κανάλι και παραγωγή. Με τέσσερα επεισόδια προβολής, πιο ενισχυμένα σε διάρκεια από αυτό που είχε αρχικά προγραμματιστεί, το ριάλιτι επιβίωσης θα βρεθεί αντιμέτωπο με έναν παλιό γνώριμο… το «MasterChef».

Ο διαγωνισμός μαγειρικής του STAR, έχοντας γράψει τη δική του ιστορία, επιστρέφει την Κυριακή με έναν εντυπωσιακό δέκατο κύκλο και πολλές ανατροπές… που θα δώσουν «ψωμάκι» στο κοινό! Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η επετειακή χρονιά φέρνει ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επιστρέφουν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή. Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης. Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος… Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας. Τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι.

Από τις 19 Ιανουαρίου, τη Δευτέρα, τα πράγματα γίνονται ολοένα και πιο δύσκολα. Οι επιτυχημένες σειρές ξεκινούν με νέα επεισόδια και τα βλέμματα είναι στραμμένα στον ALPHA. Σε μία κίνηση-ματ, αλλάζει ώρες και ημέρες προβολής των σίριαλ θέλοντας να «χτυπήσει» τον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα, το καθημερινό «Να μ’ αγαπάς» θα επιστρέψει στις 20.00 κρατώντας συντροφιά με διπλό επεισόδιο. Ο «Άγιος Έρωτας» θα προβληθεί στις 22.00 και όχι στις 21.00, με τις εξελίξεις να είναι πολλές. Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, η σειρά «Να μ’ αγαπάς» θα κρατήσει συντροφιά στις 20.00 και θα ακολουθήσει ο «Άγιος Έρωτας». Την Τετάρτη, το «Να μ’ αγαπάς» θα προβληθεί στις 20.00 με διπλό επεισόδιο και ο «Άγιος Έρωτας» θα βγει στον αέρα στις 22.00. Μία ακόμη έκπληξη έρχεται την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, όπου θα δούμε νέα επεισόδια της σειράς «Το Σόι σου».

Στον ΑΝΤ1, την 19η του μήνα, επιστρέφει και το «Grand Hotel». Η σειρά, που έχει κερδίσει ένα σταθερό μερίδιο τηλεθεατών, επανέρχεται και βάζει το δικό της λιθαράκι στον ανταγωνισμό. Το ίδιο θα συμβεί και με το MEGA, όπου η δραματική σειρά «Μία νύχτα μόνο» αλλά και η «Γη της ελιάς» κάνουν come back με καθηλωτικά επεισόδια.

